Aaj Ka Singh Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा व आभा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने हर कार्य में असाधारण रूप से कुशल और पारंगत रहेंगे; आपकी कार्यशैली की हर तरफ प्रशंसा होगी. आपकी ही राशि में केतु संग ग्रहण दोष होने के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भ्रम, संशय या मानसिक उदासी न आने दें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

3 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और अशुभ योग: चंद्रमा आपकी राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा आपकी राशि में केतु के साथ युति में रहने से प्रभावी रहेगा चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (सिंह राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (सिंह राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Profit)

कम समय में ज्यादा काम निपटाने की चुनौती: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए कारोबारियों के सामने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम और ऑर्डर्स पूरे करने की एक कड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है; अपने समय और लेबर का सही प्रबंधन करें.

न्यू बिजनेसमैन को धन लाभ व गुड न्यूज, पुश्तैनी काम में उछाल: नए स्टार्टअप और कारोबार से जुड़े उद्यमियों (New Businessmen) को आज अच्छा खासा धन लाभ हासिल होगा और कोई उत्साहवर्धक शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपका हौसला सातवें आसमान पर रहेगा. वहीं, पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों के लिए दिन अन्य सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं अधिक फलदायी रहेगा और अप्रत्याशित भारी मुनाफा दर्ज होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मजबूत योग, नए आइडियाज की सराहना: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है. कार्यस्थल (Workspace) पर नए और आधुनिक आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का यह बेहतरीन समय है; आपकी रणनीतिक सोच को देखकर सीनियर्स और बॉस खुले दिल से आपकी सराहना करेंगे. नौकरी में प्रमोशन (Promotion) और वेतन वृद्धि (Increment) के प्रबल और मजबूत योग बन रहे हैं.

पेंडिंग काम निपटाकर करें सैलरी की बात: ऑफिस में अपने लंबे समय से लटके या अधूरे पड़े कार्यों (Pending Works) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर पूरा फोकस रखें. जब आप अपने सारे टास्क समय पर निपटा लेंगे, तभी आप सीनियर्स या बॉस के सामने इंक्रीमेंट या पदोन्नति का प्रस्ताव मजबूती से रख पाएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Education)

फैमिली में नई जिम्मेदारियां, दांपत्य में उदासी से बचें: पारिवारिक मोर्चे पर आपको घर की कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप अपनी समझदारी से बखूबी निभाएंगे. दांपत्य जीवन (Married Life) में कुछ लोगों के लिए पुरानी परिस्थितियां या आदतें छूट सकती हैं, जिससे मन में हल्का सा सूनापन या उदासी महसूस हो सकती है; जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें.

छात्रों का नई स्ट्रीम की ओर झुकाव: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन करियर की दिशा में महत्वपूर्ण रहेगा; अपनी पुरानी पढ़ाई से इतर किसी नए विषय, फील्ड या नई शैक्षणिक स्ट्रीम की ओर आपका झुकाव बढ़ता हुआ नजर आएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न भाव में ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक अशांति, सिरदर्द या आंखों में हल्की जलन हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच प्राणायाम करें, पर्याप्त जल पिएं और सकारात्मक विचारों को अपनाएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और आपकी अपनी राशि में बन रहे चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और लाल चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को गुड़-चना, लाल फल या मसूर की दाल का दान करें. इससे मानसिक उदासी समाप्त होगी, ग्रहण दोष के प्रभाव दूर होंगे और करियर में प्रमोशन व इंक्रीमेंट का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त होगा.

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