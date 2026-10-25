Aaj Ka Singh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधाएं, गुप्त शत्रु, मानसिक कष्ट, दुर्घटना व शोध स्थान) में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आपको कई तरह की अप्रत्याशित विपत्तियों, अनावश्यक बाधाओं और मानसिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए हर कदम बहुत फूंक-फूंक कर रखना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

कस्टमर से झड़प का खतरा, सतर्क रहें बिजनेसमैन: नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आज ग्राहकों (Customers) के साथ बेवजह की बहस या तीखी झड़प कराने की फिराक में है; अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और सौम्यता से व्यवहार करें.

सुदूर क्षेत्रों से हानि, आलस का करें त्याग: व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन समस्याओं से घिरा रह सकता है. दूर-दराज के इलाकों या बाहरी पार्टियों से किए गए सौदों में आपके हाथ नुकसान लगने की आशंका है. इस संडे कारोबारी अपनी ऊर्जा और क्षमता का भरपूर सदुपयोग करें; लापरवाही और आलस को खुद पर कतई हावी न होने दें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पेंडिंग वर्क को करें पूरा, ली जा सकती है डिटेल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को तुरंत अपने रुके हुए और पेंडिंग कार्यों को निपटाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि उच्चाधिकारियों द्वारा पिछले सभी कार्यों का हिसाब-किताब या डिटेल मांगी जा सकती है.

विष दोष से अधिक पसीना, सहकर्मियों की गलती न करें नजरअंदाज: शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहने से ऑफिस में अधिक पसीना बहाने के बावजूद उसके अनुपात में फल थोड़ा कम ही प्राप्त होगा; फिर भी हिम्मत न हारें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों की गलतियों को पूरी तरह नजरअंदाज न करें, कम से कम उन्हें उनकी गलतियों से शालीनतापूर्वक अवगत जरूर कराएं ताकि आगे नुकसान न हो.

3. लव, खेल-स्वास्थ्य व संबंध (Love, Sports & Health)

कम्युनिकेशन गैप से बचें, बातचीत रखें जारी: लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ नियमित संवाद बनाए रखें. किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप (संवादहीनता) रिश्ते में बेवजह की शंका और गलतफहमी का बीज बो सकता है; इसलिए दिल खोलकर बात करें.

मांसपेशियों में खिंचाव से संडे होगा प्रभावित: खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों (Sports Persons) को अभ्यास के दौरान अत्यधिक संभलकर रहना होगा. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ने से संडे का पूरा दिन असहज बीत सकता है; भरपूर आराम लें और सिर्फ जरूरी व हल्के व्यायाम ही करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से अचानक पेट दर्द, बेचैनी या मौसमी विकार उभर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और भारी गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा अष्टम भाव के चंद्रमा व विष दोष के अशुभ प्रभावों को शांत करने हेतु शाम 07:22 से पहले शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल, कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सूर्य देव को कुमकुम मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को गुड़ व गेहूं का दान करें. शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर ग्रहण करें. इससे अष्टम भाव की विपत्तियां टलेंगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और मानसिक बल प्राप्त होगा.

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