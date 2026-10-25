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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Daily Horoscope 25 October 2026: बिजनेस में सुकून भरा दिन, व्यापार विस्तार टालने की सलाह, पसंदीदा जगह घूमने का मौका; पढ़ें अचूक उपाय

Taurus Daily Horoscope 25 October 2026: बिजनेस में सुकून भरा दिन, व्यापार विस्तार टालने की सलाह, पसंदीदा जगह घूमने का मौका; पढ़ें अचूक उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 October 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! शरद पूर्णिमा पर 11वें भाव के चंद्रमा से आमदनी में बढ़ोतरी, नए जॉब ऑफर्स, ऑफिशियल टूर, खेल-कला में सफलता और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, प्रसिद्धि, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन व सोशल नेटवर्क स्थान) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आमदनी के मजबूत स्रोतों के चलते समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि व साख में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

  • दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे
  • अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सुचारू रहेंगी कारोबारी गतिविधियां, दिन सुकूनदायक: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण और संतोषजनक रहने वाला है. व्यावसायिक कामकाज व्यवस्थित गति से चलते रहेंगे. किसी जरूरी काम के चलते ऑफिशियल ट्रैवलिंग संभव है, जो भविष्य के लिए लाभकारी आधार तैयार करेगी.

व्यापार विस्तार को आज टालना ही बेहतर: यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार (Business Expansion) या किसी नए प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त नहीं है; ऐसे फैसलों को एक-दो दिन के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट, न्यू जॉब ऑफर्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के करियर में आज एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है. मार्केट से नई जॉब के बेहतरीन और आकर्षक ऑफर्स मिल सकते हैं; अब यह पूरी तरह आपको तय करना है कि अपने करियर को किस दिशा में आगे ले जाना है.

काम की अधिकता से निजी कार्यों में रुकावट, ऑफिशियल टूर: दफ्तर में वर्कलोड अधिक रहने से आपके व्यक्तिगत कामों में कुछ व्यवधान आ सकता है, लेकिन काम के सिलसिले में किए गए प्रयासों के शानदार नतीजे मिलेंगे. किसी ऑफिशियल टूर के बहाने आपको अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने और सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा.

3. लव, फैमिली, कला-खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

खिलाड़ी व कलाकार फहराएंगे सफलता का परचम: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) और रचनात्मक कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन स्वर्णिम सिद्ध होगा; वे अपने समय का सही प्रबंधन करके अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे.

इष्ट आराधना से शुरुआत, पारिवारिक तालमेल: परिवार के सदस्यों की जरूरतों के साथ-साथ अपनी निजी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे. यह समय आध्यात्मिकता से जुड़ने का है; दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव की विधिवत आराधना से करें, जिससे पूरा दिन मंगलमय बीतेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 11वें भाव के चंद्रमा से स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन शाम तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के असर से पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि पर सायंकाल माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करें और उन्हें मखाने व गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करें. शाम 07:22 से पूर्व चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में धवल चांदनी में रखी खीर का सेवन करने से निरोगी काया, धन-समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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