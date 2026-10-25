Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, प्रसिद्धि, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन व सोशल नेटवर्क स्थान) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आमदनी के मजबूत स्रोतों के चलते समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि व साख में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सुचारू रहेंगी कारोबारी गतिविधियां, दिन सुकूनदायक: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण और संतोषजनक रहने वाला है. व्यावसायिक कामकाज व्यवस्थित गति से चलते रहेंगे. किसी जरूरी काम के चलते ऑफिशियल ट्रैवलिंग संभव है, जो भविष्य के लिए लाभकारी आधार तैयार करेगी.

व्यापार विस्तार को आज टालना ही बेहतर: यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार (Business Expansion) या किसी नए प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त नहीं है; ऐसे फैसलों को एक-दो दिन के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट, न्यू जॉब ऑफर्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के करियर में आज एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है. मार्केट से नई जॉब के बेहतरीन और आकर्षक ऑफर्स मिल सकते हैं; अब यह पूरी तरह आपको तय करना है कि अपने करियर को किस दिशा में आगे ले जाना है.

काम की अधिकता से निजी कार्यों में रुकावट, ऑफिशियल टूर: दफ्तर में वर्कलोड अधिक रहने से आपके व्यक्तिगत कामों में कुछ व्यवधान आ सकता है, लेकिन काम के सिलसिले में किए गए प्रयासों के शानदार नतीजे मिलेंगे. किसी ऑफिशियल टूर के बहाने आपको अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने और सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा.

3. लव, फैमिली, कला-खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

खिलाड़ी व कलाकार फहराएंगे सफलता का परचम: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) और रचनात्मक कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन स्वर्णिम सिद्ध होगा; वे अपने समय का सही प्रबंधन करके अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे.

इष्ट आराधना से शुरुआत, पारिवारिक तालमेल: परिवार के सदस्यों की जरूरतों के साथ-साथ अपनी निजी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे. यह समय आध्यात्मिकता से जुड़ने का है; दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव की विधिवत आराधना से करें, जिससे पूरा दिन मंगलमय बीतेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 11वें भाव के चंद्रमा से स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन शाम तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के असर से पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि पर सायंकाल माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करें और उन्हें मखाने व गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करें. शाम 07:22 से पूर्व चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में धवल चांदनी में रखी खीर का सेवन करने से निरोगी काया, धन-समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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