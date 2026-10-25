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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Daily Horoscope 25 October 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी, खर्चों पर रखें लगाम; आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को राहत

Gemini Daily Horoscope 25 October 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी, खर्चों पर रखें लगाम; आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को राहत

Aaj Ka Mithun Rashifal 25 October 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! शरद पूर्णिमा पर दोपहर तक बिजनेस में लाभ, कार्यक्षेत्र में सतर्कता, सीनियर्स का मार्गदर्शन, लव लाइफ और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पिता, मान-सम्मान व व्यावसायिक स्थिति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के चलते किसी भी प्रकार के अनुचित मार्ग या अनैतिक कार्यों से बचना आवश्यक है, अन्यथा कार्यक्षेत्र में अनावश्यक अड़चनों और प्रतिष्ठा पर आंच आने का जोखिम रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

  • दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे
  • अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थसिद्धि योग से दोपहर तक अनुकूल समय: व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से दोपहर तक का समय पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

खर्चों पर कड़ा नियंत्रण जरूरी: दोपहर के बाद आर्थिक मामलों को लेकर आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है. आय की तुलना में आकस्मिक व्यय (Expenditure) बढ़ सकते हैं; इसलिए फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण बनाए रखें ताकि वित्तीय संतुलन न बिगड़े.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स की सलाह बनेगी गुरु मंत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दफ्तर के उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ कर्मियों (Seniors) की सलाह किसी गुरु मंत्र की तरह काम करेगी. किसी भी जटिल असाइनमेंट पर काम करते समय बिना किसी संकोच के उनका मार्गदर्शन लेते रहें.

करियर बदलाव में जल्दबाजी से बचें: कार्यस्थल पर मन में बेवजह की नकारात्मक चिंताएं और असुरक्षा की भावना उभर सकती है. वर्तमान दौर में नौकरी या करियर ट्रैक में कोई भी बदलाव (Career Switch) करने से पहले अपने निर्णय पर ठंडे दिमाग से दोबारा विचार जरूर कर लें.

3. लव, खेल-कला और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुलाकात: प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. विशेष रूप से जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूरस्थ प्रेम संबंध) में हैं, वे आज एक-दूसरे से मिलने या लंबी बातचीत का प्लान बना सकते हैं.

खिलाड़ी व कलाकारों की मुश्किलें होंगी कम: खेल जगत और कला क्षेत्र से जुड़े जातकों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा; उनके काम में आ रही पुरानी अड़चनें दूर होंगी और वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: दशम चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से मानसिक तनाव और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि और शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. शाम को भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें और अमृतमयी चांदनी में रखी खीर भगवान लक्ष्मीनारायण को अर्पित कर परिजनों में बांटें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, करियर के भ्रम दूर होंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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