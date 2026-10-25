Aaj Ka Kark Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, दानशीलता, लंबी यात्रा व आध्यात्मिक उन्नति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आप अत्यंत विद्वान, विवेकशील और दानशील प्रवृत्ति के बनेंगे; समाज में आपकी आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

प्लानिंग और पॉजिटिव सोच से नई दिशा: व्यापार से जुड़े किसी भी कार्य को सुविचारित योजना (Planning) और सकारात्मक सोच के साथ करना आपके कारोबार को एक नई व सफल दिशा प्रदान करेगा. अपने व्यावसायिक मामलों में गोपनीयता (Secrecy) रखना अच्छी बात है, लेकिन घर-परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श जरूर करें.

रुके कामों में गति, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति: पिछले काफी समय से अटके या रुके हुए कार्यों में अचानक गति आएगी और वे समयानुसार पूरे भी हो जाएंगे. दिन अत्यंत सुखमय रहेगा; धन की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे वित्तीय स्थिति (Financial Condition) मजबूत बनेगी और अनावश्यक खर्चों में भारी कमी आएगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

संडे को काम में उतार-चढ़ाव, तय करें प्राथमिकताएं: रविवार के दिन भी काम के सिलसिले में आपको कुछ तात्कालिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. यदि आपके पास कार्यभार अधिक है, तो तनाव लेने के बजाय सबसे पहले कार्यों की प्राथमिकता (Priority) तय करें और उसके बाद ही काम शुरू करें.

न्यू जॉइनिंग वालों को गाइडेंस देने का अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने स्वयं के असाइनमेंट्स के साथ-साथ अन्य सहकर्मियों का मार्गदर्शन करना पड़ सकता है; विशेषकर जिन लोगों ने हाल ही में संस्थान में नई जॉइनिंग की है, उन्हें समय देकर काम सिखाना आपके नेतृत्व कौशल को मजबूत करेगा.

3. लव, फैमिली, कला-खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

गृहस्थ जीवन में अपार प्रेम, दांपत्य सुख: पारिवारिक व गृहस्थ जीवन पूरी तरह खुशनुमा बना रहेगा. पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण और सहयोगी स्थिति में रहेंगे, जिससे दांपत्य जीवन में असीम मधुरता घुलेगी.

छुट्टी का सदुपयोग और खिलाड़ियों की बॉन्डिंग: संडे की छुट्टी को आलस में व्यर्थ न जाने दें; कला, संगीत या जिस भी रचनात्मक क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उसमें निरंतर अभ्यास करें. खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) की अपने फील्ड के सभी साथियों के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग बनेगी, जो आने वाले मुकाबलों में काफी फायदेमंद सिद्ध होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा उत्तम रहेगी, परंतु शाम तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के असर से घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि पर चंद्र देव की पूर्ण कृपा पाने और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु शाम 07:22 से पहले शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की अमृतमयी धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में भगवान श्री लक्ष्मीनारायण को भोग लगाकर परिजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे 9वें भाव के चंद्रमा का शुभ फल बढ़ेगा, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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