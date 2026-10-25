Mesh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, विदेश, मानसिक चिंता व अलगाव स्थान) में संचरण कर रहे हैं. 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते अनैतिक या गैर-कानूनी कार्यों में लिप्त होने से समाज अथवा कार्यक्षेत्र में अपमानित होना पड़ सकता है; इसलिए आज पूर्णतः नीतिगत और पारदर्शी आचरण बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

पैसों को लेकर रिस्क से बचें: मौजूदा ग्रह स्थितियों को देखते हुए व्यापार में इस समय किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम (Financial Risk) लेना आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है; सट्टा, लॉटरी या जल्दबाजी में किए गए निवेश से दूर रहें.

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी: कारोबारी अपने फिजूलखर्चों पर सख्ती से अंकुश लगाएं. वर्तमान परिस्थितियों के चलते कैश फ्लो में दिक्कतें आ सकती हैं. विशेषकर दोपहर बाद आमदनी में रुकावटें आ सकती हैं और खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं; इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें ताकि आगे चलकर कोई गंभीर आर्थिक संकट न खड़ा हो.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सहकर्मियों और सीनियर्स संग बिगड़ेगा तालमेल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) का ऑफिस में अपने कलीग्स (Co-workers) और उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल गड़बड़ा सकता है, जिससे आपके स्वभाव में झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ सकता है.

कहासुनी और विवाद से बनाएं दूरी: कार्यस्थल (Workspace) पर किसी के साथ तीखी बहस, वाद-विवाद अथवा मनमुटाव जैसी स्थिति बिल्कुल न बनने दें. अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

विष दोष से लव लाइफ में पुरानी बातों पर तकरार: शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहने से लव लाइफ में सावधानी बरतें. पार्टनर के साथ पुरानी नकारात्मक बातों के सामने आने से दोनों के बीच मतभेद और कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; पुराने मुद्दों को कुरेदने से बचें.

छात्रों के लिए अलर्ट, अभी से करें तैयारी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) और सामान्य अकादमिक पढ़ाई से जुड़े छात्र आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी से गंभीर होकर अध्ययन शुरू कर दें; अन्यथा परीक्षा परिणाम आपकी अपेक्षाओं के विपरीत आने से निराशा हाथ लग सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: 12वें चंद्रमा और विष दोष के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन या मानसिक तनाव हो सकता है. खान-पान सात्विक रखें और योग-प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा के पावन पर्व और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु शाम 07:22 से पहले शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में माता महालक्ष्मी को इसका भोग लगाकर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इससे 12वें भाव के दोष शांत होंगे, आकस्मिक खर्चों पर रोक लगेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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