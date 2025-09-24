Leo Horoscope 24 September: सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ाई और करियर में नई सफलता मिलेगी
Today Leo Horoscope 24 September 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 24 September 2025: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सफलता और आत्मविश्वास लेकर आएगा. चन्द्रमा तुला राशि में तृतीय भाव में होने से आपकी संवाद क्षमता और साहस बढ़ेगा. सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ आपको प्रेरणा देंगी.
स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अत्यधिक काम और यात्रा से थकान महसूस हो सकती है. गले या आंखों से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है.
व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है. नए संपर्क और साझेदारी लाभ देंगे. लक्ष्मी योग की कृपा से व्यापार में उन्नति होगी. मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है.
लव और पारिवारिक राशिफल: दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. परिवार में भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. घरेलू कार्यों में सामंजस्य रहेगा.
धन राशिफल: धन संबंधी मामलों में दिन शुभ है. रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है. निवेश से लाभ मिलेगा. हालांकि अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे और नया अवसर प्राप्त हो सकता है. सहकर्मी आपके काम में सहयोग करेंगे.
युवा राशिफल: युवा वर्ग आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिलेगी. खेल-कूद या कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए दिन शुभ है.
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 6
शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन का योग है?
हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
Q2. क्या आज सिंह राशि वालों को यात्रा करनी चाहिए?
हाँ, छोटी दूरी की यात्रा लाभकारी होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
