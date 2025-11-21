वायरल फीवर, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. आज शरीर को आराम और पानी की ज़रूरत अधिक पड़ेगी.
Aaj Ka Singh Rashifal: संपत्ति में विवाद और सेहत के प्रति बरतें सावधानी, पढ़ें शुक्रवार 21 नवंबर का सिंह राशिफल?
Today Leo Horoscope 21 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...
Aaj Ka Singh Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन घरेलू और संपत्ति संबंधी मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े काम अटक सकते हैं या किसी दस्तावेज़ी समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है. भावनात्मक रूप से भी आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं.
सिंह व्यवसाय राशिफल
बिजनेसमैन को आज पैसों के लेन-देन में खास सावधानी बरतनी होगी. गलत व्यक्ति को उधार देना या बिना सोचे-समझे ट्रांजेक्शन करना नुकसान दे सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट व्यापार करने वालों को डील, डॉक्यूमेंट और शिपमेंट तीनों में सतर्क रहना चाहिए, वरना हानि का जोखिम बढ़ेगा. पुराने बिजनेस विवाद फिर से उभर सकते हैं, जो मानसिक दबाव बढ़ाएँगे.
सिंह नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर लंबित कार्य आज आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं. अधूरे काम को लेकर सीनियर या बॉस से फटकार मिलने की संभावना है. आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी होगी, वरना आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है.
सिंह परिवार और लव राशिफल
परिवार में किसी प्रकार का झूठा आरोप लग सकता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्य स्पष्ट करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है. लव और मैरिड लाइफ में शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. अनजाने में बोले गए तीखे शब्द रिश्ते में दूरी बढ़ा सकते हैं.
सिंह युवा और छात्र राशिफल
अगर आपने किसी काम की जिम्मेदारी ली थी तो उसे पूरा करने में देरी होगी, और लोग आपको लेकर नाराज़गी भी जता सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को मैदान या प्रैक्टिस ट्रैक पर किसी साथी खिलाड़ी से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. अनावश्यक बहस से बचें.
सिंह हेल्थ राशिफल
वायरल फीवर, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. आज शरीर को आराम और पानी की ज़रूरत अधिक पड़ेगी.
अतिरिक्त संकेत (पॉलिटिशियन)
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन कठिन रहेगा. भरोसेमंद समझे जाने वाले लोग भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है.
- भाग्यशाली रंग सिल्वर
- भाग्यशाली अंक 6
- अशुभ अंक 9
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
