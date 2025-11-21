हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Singh Rashifal: संपत्ति में विवाद और सेहत के प्रति बरतें सावधानी, पढ़ें शुक्रवार 21 नवंबर का सिंह राशिफल?

Aaj Ka Singh Rashifal: संपत्ति में विवाद और सेहत के प्रति बरतें सावधानी, पढ़ें शुक्रवार 21 नवंबर का सिंह राशिफल?

Today Leo Horoscope 21 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 21 Nov 2025 04:20 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 21 November 2025 in Hindi:

Aaj Ka Singh Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन घरेलू और संपत्ति संबंधी मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े काम अटक सकते हैं या किसी दस्तावेज़ी समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है. भावनात्मक रूप से भी आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं.

सिंह व्यवसाय राशिफल

बिजनेसमैन को आज पैसों के लेन-देन में खास सावधानी बरतनी होगी. गलत व्यक्ति को उधार देना या बिना सोचे-समझे ट्रांजेक्शन करना नुकसान दे सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट व्यापार करने वालों को डील, डॉक्यूमेंट और शिपमेंट तीनों में सतर्क रहना चाहिए, वरना हानि का जोखिम बढ़ेगा. पुराने बिजनेस विवाद फिर से उभर सकते हैं, जो मानसिक दबाव बढ़ाएँगे.

सिंह नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर लंबित कार्य आज आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं. अधूरे काम को लेकर सीनियर या बॉस से फटकार मिलने की संभावना है. आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी होगी, वरना आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है.

सिंह परिवार और लव राशिफल

परिवार में किसी प्रकार का झूठा आरोप लग सकता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्य स्पष्ट करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है. लव और मैरिड लाइफ में शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. अनजाने में बोले गए तीखे शब्द रिश्ते में दूरी बढ़ा सकते हैं.

सिंह युवा और छात्र राशिफल

अगर आपने किसी काम की जिम्मेदारी ली थी तो उसे पूरा करने में देरी होगी, और लोग आपको लेकर नाराज़गी भी जता सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को मैदान या प्रैक्टिस ट्रैक पर किसी साथी खिलाड़ी से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. अनावश्यक बहस से बचें.

सिंह हेल्थ राशिफल

वायरल फीवर, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. आज शरीर को आराम और पानी की ज़रूरत अधिक पड़ेगी.

अतिरिक्त संकेत (पॉलिटिशियन)

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन कठिन रहेगा. भरोसेमंद समझे जाने वाले लोग भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है.

  • भाग्यशाली रंग सिल्वर
  • भाग्यशाली अंक 6
  • अशुभ अंक 9

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Nov 2025 04:20 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएँ हो सकती हैं?

वायरल फीवर, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. आज शरीर को आराम और पानी की ज़रूरत अधिक पड़ेगी.

Embed widget