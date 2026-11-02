Aaj Ka Singh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, एकांत, मानसिक तनाव, कानूनी विवाद व दूरस्थ स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके स्वभाव में गोपनीयता, मन को समेट कर रखने और लोगों से कटे-कटे रहने यानी अलगाव की प्रवृत्ति हावी रह सकती है.

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Legal Contracts)

अप्रत्याशित खर्चों का दबाव, टलेगी जमीन की डील: व्यापारिक मोर्चे पर अचानक कुछ बड़े और अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका ध्यान मुख्य व्यवसाय से भटक सकता है. कारोबार के विस्तार के लिए यदि आप कोई व्यावसायिक जमीन, प्लॉट या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे, तो वह प्लानिंग किसी कारणवश स्थगित (Postpone) करनी पड़ सकती है; मन में निराशावादी विचारों को हावी न होने दें.

पॉलिटिक्स से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर खतरा, कानूनी पचड़ों से दूरी: बाजार या प्रतिस्पर्धियों की अंदरूनी राजनीति (Internal Politics) के चलते कोई महत्वपूर्ण सरकारी अनुबंध या टेंडर (Government Contract) आपके हाथ से फिसल सकता है. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद या कागजी पचड़े में फंसने की आशंका बन रही है, इसलिए हर दस्तावेज की गहन जांच-पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर विवादों से बनाएं दूरी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन चुनौतियों और परेशानियों से भरा रह सकता है. कार्यस्थल (Workspace) पर अपने आंतरिक डर, घबराहट और चिंताओं को दूर करने के लिए किसी एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ निपटाएं.

ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें: दफ्तर में सहकर्मियों या किसी गुट के बीच चल रहे विवाद में भूलकर भी शामिल न हों; अपनी राय सीमित रखें और केवल अपने निर्धारित कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Children)

संतान की सेहत को लेकर चिंता, दांपत्य में संबल: संतान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण आप और आपके जीवनसाथी मानसिक तनाव और उलझन में रह सकते हैं. ऐसी कठिन घड़ी में अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती का विशेष ख्याल रखें तथा एक-दूसरे को मानसिक संबल प्रदान करें.

छात्रों व कलाकारों का पढ़ाई में नहीं लगेगा मन: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) मानसिक अशांति के चलते अपने संबंधित फील्ड, अभ्यास या पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे; थोड़ा समय ध्यान (Meditation) में बिताएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, सिर में भारीपन और आंखों में थकान की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और तनाव को दूर रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार के पावन दिन और द्वादश भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय किसी शिव मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या अस्पताल में भर्ती मरीज को दवा, फल या दूध का दान करें. इससे कानूनी उलझनें दूर होंगी, संतान के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा और कार्यक्षेत्र के अवांछित विवाद शांत होंगे.

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