Aaj Ka Kark Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा व आभा स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. लग्न में स्वग्रही चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर दया, करुणा और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति की भावना रहेगी; लोग आपके सौम्य स्वभाव से प्रभावित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग , शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी अपनी ही राशि (कर्क राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी अपनी ही राशि (कर्क राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या कानूनी कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या कानूनी कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

मार्केट में दबदबा, बिजनेस एक्सटेंशन से साख में उछाल: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को ध्यान में रखते हुए आपका कारोबार तेजी से विस्तारित (Business Extend) होगा. बाजार में आपकी साख, गुडविल और व्यापारिक दबदबे में जोरदार इजाफा होगा.

पुराने निवेश से चौंकाने वाला मुनाफा, बकाया वसूली सफल: पूर्व समय में समझदारी से किए गए किसी पुराने निवेश (Past Investment) से आज आपको अप्रत्याशित और चौंकाने वाला मोटा प्रॉफिट हासिल होगा. इसके अलावा, आज बन रहे शुभ और लक्ष्मी योग के प्रभाव से मार्केट में लंबे समय से फंसा या रुका हुआ बकाया धन (Payment Recovery) वसूलने के आपके प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर बड़ा काम करने का मन, सीनियर्स रहेंगे मेहरबान: कार्यस्थल (Workspace) पर नौकरीपेशा जातकों का मन कुछ बड़ा और नया काम करने का बनेगा, जिससे आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता में वृद्धि होगी. ऑफिस में आपके उच्चाधिकारी (Seniors) और आपकी निजी जिंदगी में आपके सबसे खास दोस्त (Best Friends) पूरी तरह आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और मेहरबान नजर आएंगे.

अधिकारियों से टकराव से बचें, प्रतिद्वंद्वी सक्रिय: नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर के उच्चाधिकारियों से किसी भी मुद्दे पर व्यर्थ उलझने या तीखी बहस करने से सख्त बचना चाहिए. कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी और प्रतिद्वंद्वी पीठ पीछे सक्रिय रह सकते हैं. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान महसूस होगी, इसलिए अपने काम पर शांत मन से ध्यान दें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Mentorship & Health)

परिवार को समय देने का सही अवसर, दूर के रिश्तेदारों से संवाद: यह समय पूरी तरह से घर-परिवार को समर्पित करने का है. दूर रह रहे प्रियजनों और संबंधियों से फोन व मोबाइल के जरिए सुखद संवाद होगा. आप अपनी वास्तविक रुचियों और हॉबीज को पहचानकर उसमें समय बिताने की कोशिश करेंगे.

प्रतिभाशाली मेंटर का मार्गदर्शन: खेल जगत से जुड़े जातकों, विद्यार्थियों और कलाकारों (Sports Persons, Students & Artists) को आज अपने क्षेत्र के किसी अत्यंत प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन (Mentorship) प्राप्त होगा, जो करियर की दिशा बदल सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा के प्रभाव से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे, हालांकि दिनभर के काम की अधिकता से शाम को हल्की सुस्ती या थकावट महसूस हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और हल्का आहार ग्रहण करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार के पावन दिन और अपनी ही राशि में चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चालें विफल होंगी, अटका हुआ धन शीघ्र प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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