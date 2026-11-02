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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026: 2nd चंद्रमा से बिजनेस ट्रैवलिंग में बंपर मुनाफा, राजनेताओं के लिए चुनावी व पार्टी यात्रा के योग

Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026: 2nd चंद्रमा से बिजनेस ट्रैवलिंग में बंपर मुनाफा, राजनेताओं के लिए चुनावी व पार्टी यात्रा के योग

Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस टूर से लाभ, ऑफिस में बॉस से सतर्कता, पार्ट-टाइम जॉब व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 01:29 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, कलात्मक दृष्टि व कुटुंब स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके भीतर प्रकृति और सौंदर्य के प्रति गहरा आकर्षण व प्रेम बना रहेगा; कलात्मक और रचनात्मक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

डे स्टार्टिंग में बिजनेस विस्तार, यात्रा से वित्तीय लाभ: दिन की शुरुआत (Day Starting) व्यापारिक मोर्चे पर बेहद शुभ, मंगलमय और शानदार साबित होगी. त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान की गई बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगी और यह व्यावसायिक यात्रा आपके कारोबार को नए क्षेत्रों में विस्तारित (Business Extend) करने में पूरी तरह मददगार साबित होगी.

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समझदारी से चलेगा व्यापार, राजनेताओं के लिए यात्रा के योग: बाजार में आपकी रणनीतिक सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से कारोबार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और अपेक्षित लाभ हासिल होगा. राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों (Politicians) को पार्टी संगठन या चुनावी गतिविधियों के सिलसिले में किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अतीत के परिश्रम का मिलेगा पूरा फल, पार्ट-टाइम जॉब के योग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) द्वारा भूतकाल में किए गए सभी प्रयासों और कठिन परिश्रम का पूरा-पूरा मीठा फल इस त्योहारी सीजन में प्रमोशन, इंसेंटिव या आर्थिक वृद्धि के रूप में प्राप्त होने वाला है. इसके अलावा, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको फेस्टिव सीजन में कोई अच्छा पार्ट-टाइम जॉब (Part-Time Job) भी हाथ लग सकता है.

ऑफिस में छोटी गलती से बचें, बॉस का गुस्सा भड़कने का अंदेशा: कार्यक्षेत्र में काम करते समय थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. व्यस्तता या जल्दबाजी के चलते की गई एक छोटी सी चूक या लापरवाही आपके बॉस के गुस्से का कारण बन सकती है; इसलिए अपने सभी आधिकारिक कार्य री-चेक करके ही सबमिट करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

गृहस्थी में शांति, जीवनसाथी का दिल जीतेगा केयरिंग अंदाज: पारिवारिक जीवन शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. आपका संवेदनशील और केयरिंग रवैया जीवनसाथी (Spouse) का दिल पूरी तरह जीत लेगा. यदि आप भागदौड़ भरे दिन में से थोड़ा समय निकालकर पार्टनर को देंगे, तो घर का वातावरण बेहद आनंदमय और उल्लासपूर्ण बन जाएगा.

मौसम के बदलाव से सेहत का रखें ध्यान: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) बदलते मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. लापरवाही बरतने पर सर्दी, जुकाम या मौसमी बुखार के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से खान-पान पर नियंत्रण रखें. गले में खराश या कफ की शिकायत हो सकती है; गुनगुने जल का सेवन करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल या खीर का दान करें. इससे दफ्तर में उच्चाधिकारियों की नाराजगी दूर होगी, बिजनेस यात्राएं सफल होंगी और संचित धन में निरंतर बढ़ोतरी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:29 AM (IST)
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