Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, कलात्मक दृष्टि व कुटुंब स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके भीतर प्रकृति और सौंदर्य के प्रति गहरा आकर्षण व प्रेम बना रहेगा; कलात्मक और रचनात्मक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

डे स्टार्टिंग में बिजनेस विस्तार, यात्रा से वित्तीय लाभ: दिन की शुरुआत (Day Starting) व्यापारिक मोर्चे पर बेहद शुभ, मंगलमय और शानदार साबित होगी. त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान की गई बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगी और यह व्यावसायिक यात्रा आपके कारोबार को नए क्षेत्रों में विस्तारित (Business Extend) करने में पूरी तरह मददगार साबित होगी.

समझदारी से चलेगा व्यापार, राजनेताओं के लिए यात्रा के योग: बाजार में आपकी रणनीतिक सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से कारोबार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और अपेक्षित लाभ हासिल होगा. राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों (Politicians) को पार्टी संगठन या चुनावी गतिविधियों के सिलसिले में किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अतीत के परिश्रम का मिलेगा पूरा फल, पार्ट-टाइम जॉब के योग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) द्वारा भूतकाल में किए गए सभी प्रयासों और कठिन परिश्रम का पूरा-पूरा मीठा फल इस त्योहारी सीजन में प्रमोशन, इंसेंटिव या आर्थिक वृद्धि के रूप में प्राप्त होने वाला है. इसके अलावा, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको फेस्टिव सीजन में कोई अच्छा पार्ट-टाइम जॉब (Part-Time Job) भी हाथ लग सकता है.

ऑफिस में छोटी गलती से बचें, बॉस का गुस्सा भड़कने का अंदेशा: कार्यक्षेत्र में काम करते समय थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. व्यस्तता या जल्दबाजी के चलते की गई एक छोटी सी चूक या लापरवाही आपके बॉस के गुस्से का कारण बन सकती है; इसलिए अपने सभी आधिकारिक कार्य री-चेक करके ही सबमिट करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

गृहस्थी में शांति, जीवनसाथी का दिल जीतेगा केयरिंग अंदाज: पारिवारिक जीवन शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. आपका संवेदनशील और केयरिंग रवैया जीवनसाथी (Spouse) का दिल पूरी तरह जीत लेगा. यदि आप भागदौड़ भरे दिन में से थोड़ा समय निकालकर पार्टनर को देंगे, तो घर का वातावरण बेहद आनंदमय और उल्लासपूर्ण बन जाएगा.

मौसम के बदलाव से सेहत का रखें ध्यान: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) बदलते मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. लापरवाही बरतने पर सर्दी, जुकाम या मौसमी बुखार के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से खान-पान पर नियंत्रण रखें. गले में खराश या कफ की शिकायत हो सकती है; गुनगुने जल का सेवन करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल या खीर का दान करें. इससे दफ्तर में उच्चाधिकारियों की नाराजगी दूर होगी, बिजनेस यात्राएं सफल होंगी और संचित धन में निरंतर बढ़ोतरी होगी.

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