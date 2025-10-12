हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (12 October 2025): सिंह राशि आज मेहनत का फल मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी

Aaj Ka Singh Rashifal (12 October 2025): सिंह राशि आज मेहनत का फल मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी

Today Leo Horoscope 12 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Oct 2025 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति और मान-सम्मान लेकर आएगा क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं. गजकेसरी और वरियान योग के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. सामाजिक जीवन में आपकी छवि मजबूत बनेगी. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का अधिक बोझ और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. आंखों और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और हल्के आहार का पालन करें.

व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में व्यस्तता बढ़ेगी. फेस्टिव सीजन को देखते हुए योजनाओं पर तेजी से काम करें. किसी सरकारी विभाग या लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज पूरे रखें, क्योंकि निरीक्षण संभव है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह दिन जिम्मेदारी भरा रहेगा. बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और प्रमोशन की दिशा में संकेत मिल सकते हैं.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में आज नयापन और गर्मजोशी रहेगी. विवाहित जातकों के लिए दिन रोमांटिक और खुशनुमा रहेगा. परिवार के साथ संडे का आनंद लें, मन प्रसन्न रहेगा. घरेलू वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.

धन राशिफल:
इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं. लाभ के योग मजबूत हैं, परंतु खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. किसी धार्मिक आयोजन में धन खर्च हो सकता है जो मन की संतुष्टि देगा.

युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग धार्मिक अनुष्ठानों और आत्मविकास की ओर आकर्षित रहेगा. विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के लिए दिन बहुत अनुकूल है—प्रतियोगिताओं में सफलता की संभावना है.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:

  • भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
  • गरीब बच्चों को मीठा या फल दान करें.

FAQs:
Q1. क्या आज इनकम बढ़ाने के अवसर मिलेंगे?
A1. हाँ, आज आपको नए स्रोतों से धन प्राप्ति और कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत मिलेंगे.

Q2. क्या आज प्रेम जीवन में सुधार संभव है?
A2. बिल्कुल, आज का दिन प्रेम संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने वाला रहेगा, अपने साथी को समय दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Oct 2025 03:20 AM (IST)
