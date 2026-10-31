Kal Ka Rashifal, 1 November 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 1 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास के पावन पर्व, पुष्य नक्षत्र और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 02:52 बजे तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि (अहोई अष्टमी व्रत) का आरंभ होगा. वहीं कल पूरे दिन और रात रवि पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ महासंयोग बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे. ग्रहों की शुभ युतियों से कल रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, लक्ष्मी योग, साध्य योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 1 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (1 नवंबर 2026, रविवार, रवि पुष्य नक्षत्र व अहोई अष्टमी)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी (दोपहर 02:52 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी (अहोई अष्टमी)

कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी (दोपहर 02:52 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी (अहोई अष्टमी) नक्षत्र: रवि पुष्य नक्षत्र (पूरे दिन)

रवि पुष्य नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कर्क राशि (स्वराशि में चंद्रमा)

कर्क राशि (स्वराशि में चंद्रमा) शुभ योग: रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, लक्ष्मी योग, साध्य योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, लक्ष्मी योग, साध्य योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक

शाम 04:30 से 06:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा।

मेष कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है. कल सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, जिससे आपको खुशी महसूस होगी. कल समय का सही इस्तेमाल करेंगे और हर काम को लगन से करने की ललक रहेगी. अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. इस राशि की महिलाएं और लड़कियां खासतौर से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी. साथ ही अपने क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश भी रहेगी. कल कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे. काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा लाभदायक रहेगी.

वृष कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. इस राशि के छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे. निजी व्यस्तता के चलते काम अधूरे रह सकते हैं. इस राशि के सरकारी नौकरी करने वालों को एक्स्ट्रा काम और जिम्मेदारी मिल सकती है. आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर लेंगे. कल आपको जीवनसाथी से खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा. आय के नए रास्ते बनेंगे. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा. किसी कार्य को करने के लिए अपने करीबी दोस्त से सलाह लेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा. कल आपको किसी खास काम में अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलेगी. आप परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे. घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आने से उत्सव का माहौल रहेगा. कई तरह के विचारों का आदान-प्रदान रहेगा. सही समय पर सही फैसला लेने से आपको नौकरी और बिजनेस में अच्छा मौका मिल सकता है. साथ ही उधार के लेन-देन करने से कल के दिन आपको बचना चाहिए. अपने समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा. आपके दांपत्य रिश्ते बेहतर रहेंगे, संतान को शिक्षा में उन्नति मिलेगी.

कर्क कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा. पारिवारिक माहौल बेहतर बना रहेगा. आपके काम में परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा. कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है. बातचीत में सही शब्दों का इस्तेमाल करें. गुस्से और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं. कारोबार में मेहनत का फायदा मिलेगा. ऑफिस में बहुत संजीदगी से काम करें. आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए. साथ ही कल के दिन कोई बड़ा फैसला लेने से भी बचना चाहिए. किसी पर ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए.

सिंह कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है. कल आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे, योजना भविष्य में कारगर साबित होगी. कल नए कामों पर आपका ध्यान रहेगा. उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे. अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, जिससे परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी इमेज बनेगी. इस राशि के जो लोग नौकरी में हैं, कल उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी. आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बनाएंगे. आपको रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे.

कन्या कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल का दिन अच्छा रहने वाला है. छात्रों के करियर में कल नया बदलाव आएगा, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. कल आपकी सेहत बढ़िया रहेगी. किसी विशेष काम को लेकर सफलता मिल सकती है, जिससे आप खुश रहेंगे. नए कामों की योजनाएं बनेंगी. अपनी किसी योजना पर काम करने के लिए लोगों से मदद मिल सकती है. इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स पर काम करते हैं, उनकी जान-पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिससे काफी लाभ मिलेगा. कारोबार में कुछ लोग आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा.

तुला कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन अच्छा रहेगा. कल ऑफिस के काम में आप थोड़े बिजी होंगे. आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. कल आपके कारोबार में तेजी आएगी. सहकर्मियों की मदद से आपके काम बन जाएंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अपने विचारों को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है. आप घरेलू सामान खरीदने में पैसे खर्च करेंगे. परिवार के कुछ खास मामलों में कल आपको अनदेखी करने से बचना चाहिए. आप करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे. लवमेट कल मूवी देखने जाएंगे. प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल किसी खास काम में आपको फायदा मिलेगा. माता-पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे. जीवनसाथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे. सामाजिक या राजनैतिक जान-पहचान मजबूत होगी. अपने में ऊर्जा और प्रसन्नता महसूस करेंगे. परिवार के सदस्य के करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. नकारात्मक परिस्थितियां बनने पर धैर्य रखें. बिजनेस के मामलों में कल का दिन बेहतर रहेगा. ऑफिस में आपको कुछ नए कामों की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसको आप सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेंगे.

धनु कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन लाभदायक रहेगा. कल आप असंभव कार्यों को भी पूरा करने में सफल होंगे. आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. अपने से बड़े और समझदार इंसान की मदद से आपकी परेशानियां सुलझ सकती हैं. नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार के साथ खराब रिश्ते दोबारा अच्छे हो सकते हैं. कल बहुत व्यवस्थित रहने का समय है. बाहरी गतिविधियों में समय बिताने से पैसा और ऊर्जा बरबाद होगी. ऑफिस में आपके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे, साथ ही आपसे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी मंदिर में अपना थोड़ा समय बिताएंगे.

मकर कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे. आपकी कोशिशें सफल होंगी, थोड़ी-सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करेंगे. नवविवाहितों के जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. आपकी सकारात्मक सोच से परिस्थितियां अच्छी होंगी. घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है. आपकी कोशिशों से रिश्ते सुधरेंगे. बिजनेस में खास बदलाव होंगे, उसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत होगी. व्यावसायिक कामों के लिहाज से कल का दिन बेहतर है, आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे. ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश कर देगा, काम करने में मन लगा रहेगा. जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खुलेंगे.

कुंभ कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा. ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. आप शाम को किसी समारोह में शामिल होंगे. संतान की उपलब्धि को लेकर घर में उत्सव रहेगा. पारिवारिक मसला सुलझने से घर में सुकून और शांति रहेगी. परिवार के साथ मनोरंजन का प्रोग्राम बन सकता है. कल राज की बात किसी से शेयर न करें. किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा. लवमेट के लिए कल का दिन शानदार रहेगा. कल अध्यात्म की तरफ आपका रुझान रहेगा.

मीन कल का राशिफल 1 नवंबर 2026

कल आप खुशियों से भरे दिन की शुरुआत करने वाले हैं. पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी. ऑफिस में काम धीमी गति से पूरे होंगे. थोड़ा समय परिवार और बच्चों की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए निकालें. कल समय के हिसाब से काम करने के तरीकों में बदलाव करना जरूरी है. किसी बात को लेकर उसके जानकार व्यक्ति से विचार-विमर्श करेंगे. कल किसी से भी बेवजह उलझने से आपको बचना चाहिए. आप अपना काम पूरा करने के लिए किसी दोस्त से मदद भी मांग सकते हैं. कल आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी.

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