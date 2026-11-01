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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 1 November 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मिथुन पर मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ. कर्क के काम बनेंगे. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Nov 2026 12:53 AM (IST)
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Tarot Rashifal 1 November 2026: नवंबर महीने का पहला दिन (रविवार) सभी 12 राशियों के लिए मां लक्ष्मी की कृपा, नए व्यापारिक अवसरों, वाणी की विनम्रता और आर्थिक लेन-देन में सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन राशि पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी तथा तुला व मीन राशि के जातकों को धन लाभ के सुनहरे अवसर मिलेंगे, वहीं मेष राशि वालों को लालच व शॉर्टकट से बचने और कन्या राशि के लोगों को अटके धन की समस्याओं से सावधान रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों की आज बहुत ही संभलकर रहना होगा. आज लालच के फेर में ना पड़े. कम समय में ज्यादा कमाने के चक्कर में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. एकाग्रता की कमी काम में गलतियों की वजह बन सकती है. धन के लेन-देन में भी सावधानी और सतर्कता बरतें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के व्यापारियों को अपने साझेदारों से सतर्क रहने की जरूरत है. आज आपको लापरवाही से हानि की संभावना बन जाती है. विदेशों से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. नकारात्मक प्रतिक्रिया संबंध खराब कर सकती है. इसलिए खुद पर नकारात्मकता

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज आवेश में आने से बचना चाहिए. उच्च अधिकारियों का सहयोग व प्रेरणा नए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी. दुश्मन आप के प्रभाव के आगे कुछ भी बोलने से बचेंगे. मां लक्ष्मी की कृपा आज आप पर बनी हुई है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह पूर्वक अपने सभी कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. तेजी से अपने काम निपटाने के लिए समय अनुकूल है. ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहेंगे. धन संबंधित मामलों में भी समय अनुकूल है. 

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में व्यग्रता बनी रहेगी. नकारात्मक गतिविधियों से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें. धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा है. साथ ही आज आपके खर्चे भी बहुत रहेंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संघर्ष पूर्ण रहने वाला है. बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. मन में भय बना रहेगा. व्यापारिक नेटवर्क बढ़ाने के प्रयास बहुत ज्यादा सफल नहीं रहेंगे. धन संबंधित मामलों में पैसा अटक सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. व्यवसाय के विस्तार के लिए प्रयासरत रहेंगे. हालांकि, धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धन प्राप्ति के कई अच्छा अवसर मिलने वाले हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अति भावुकता से बचने की जरूरत है. नौकरीपेशा जातकों को जोखिम उठाकर काम करना मददगार सिद्ध होगा. गणितीय हिसाब-किताब के बाद ही निर्णय लेंगे. धन संबंधित मामलों में समय सामान्य है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से बचेंगे. एकांत में बैठना मन को सुकून देने वाला रहेगा. संतान पक्ष से संबंधित खर्चों की संभावनाएं बनती है. अनजान लोगों से पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए आज काफी विचार विमर्श करेंगे. व्यावसायिक दृष्टिकोण से सक्रियता बढ़ेगी. छोटी यात्रा की संभावना भी बन जाती है. अपेक्षा से कम धन प्राप्ति होगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज व्यापार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. फाइनेंशियल मामलों में नकारात्मक विचार आपकी मुश्किल बढ़ाएंगे. हालांकि, आज आपका अपना परिवार वालों के साथ वैचारिक स्थिरता का अभाव रहेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज उत्साह पूर्वक सभी कामों को पूरा करेंगे. बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे. धर्म-कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी. वाणी में विनम्रता होने से सभी काम आसानी से पूरे भी होंगे और व्यवसायियों को धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Nov 2026 12:53 AM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading Tarot Card Reading 1 November 2026
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