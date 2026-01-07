Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 7 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 7 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए पूरा दिन किसी न किसी रूप में आप पर केंद्रित रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप चाहेंगे कि आपकी बात सुनी जाए, मानी जाए. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में पद, अधिकार और पहचान से जुड़े मुद्दे हावी रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए बॉस, मैनेजमेंट या सीनियर से जुड़ी स्थिति अहम होगी. आपको यह अहसास होगा कि आज सिर्फ काम नहीं, बल्कि आपकी छवि भी आंकी जा रही है. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों, आकर्षण और सोशल माहौल को बढ़ाएगा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का होगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कोई फैसला लेना, नई जिम्मेदारी स्वीकार करना या अपनी बात मजबूती से रखना आपके पक्ष में जाएगा. वहीं राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में अहं टकराव, पावर गेम या शेयर बाजार में अफवाहों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है.

Career: पहचान और सराहना मिलेगी, लेकिन दबाव भी बढ़ेगा.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर दिखावे या स्टेटस से जुड़े मामलों में.

Love: आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, लेकिन अहं से बचें.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिर भी थकान नजरअंदाज न करें.

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और संयम रखें.

Lucky Color: केसरिया

Lucky Number: 9

कन्या राशिफल (Virgo), 7 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा अंदर की ओर ले जाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपके मन को ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम की जिम्मेदारियां, पुराने फैसले और अधूरे काम याद आ सकते हैं.

कॉर्पोरेट और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, जांच परख और रणनीति बनाने के लिए बेहतर है. आप महसूस करेंगे कि आज शोर से ज्यादा शांति में काम आगे बढ़ेगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मूड को हल्का करेगा, लेकिन काम का फोकस बना रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, कागजी काम, रिसर्च या रिपोर्ट तैयार करना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में गोपनीय जानकारी साझा न करें और शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Career: योजना और विश्लेषण में बढ़त मिलेगी.

Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: भावनाएं भीतर रखने की प्रवृत्ति रहेगी, संवाद की कमी हो सकती है.

Health: मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग.

उपाय: कुछ समय मौन रखें या लिखकर मन हल्का करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 7 जनवरी 2026

आज का दिन मेलजोल, टीमवर्क और संपर्क से लाभ दिलाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से सामाजिक दायरा सक्रिय रहेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में सीनियर, नेटवर्क या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा काम सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए टीम मीटिंग, सहयोग और सामूहिक फैसले अहम रहेंगे. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों, दोस्ती और आकर्षण को बढ़ाएगा, जिससे सोशल लाइफ में हलचल रहेगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में साझेदारी की बात आगे बढ़ाना, नया संपर्क बनाना या किसी सहयोग पर सहमति देना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में जरूरत से ज्यादा वादे, झूठी उम्मीदें या शेयर बाजार में अफवाहों से बचें.

Career: टीमवर्क और नेटवर्क से तरक्की.

Finance: आय में सुधार के संकेत, लेकिन खर्च भी साथ चलेगा.

Love: दोस्ती से प्यार बढ़ेगा और रिश्ता हल्का महसूस होगा.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक संतुलन जरूरी है.

उपाय: सफेद कपड़े पहनें और संतुलित व्यवहार रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 7 जनवरी 2026

आज जिम्मेदारी और प्रदर्शन का दबाव सबसे ज्यादा इसी राशि पर रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में पद, अधिकार और काम की परीक्षा हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए मूल्यांकन, रिपोर्ट या सीनियर की नजर में आने का दिन है. बिजनेस करने वालों को भी आज फैसले सोच समझकर लेने होंगे. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थोड़ा भावनात्मक संतुलन देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में सही फैसला लेने, जिम्मेदारी संभालने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय अनुकूल रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में टकराव, शक्ति प्रदर्शन या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है.

Career: भूमिका या जिम्मेदारी में बदलाव संभव है.

Finance: स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन जोखिम न लें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: तनाव और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें और धैर्य रखें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.