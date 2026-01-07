हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal 7 January 2026: मघा नक्षत्र के प्रभाव से काम की जिम्मेदारियां, पुराने फैसले और अधूरे काम याद आ सकते हैं

Rashifal 7 January 2026: मघा नक्षत्र के प्रभाव से काम की जिम्मेदारियां, पुराने फैसले और अधूरे काम याद आ सकते हैं

Aaj Ka Rashifal: 7 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Jan 2026 06:12 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 7 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 7 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए पूरा दिन किसी न किसी रूप में आप पर केंद्रित रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप चाहेंगे कि आपकी बात सुनी जाए, मानी जाए. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में पद, अधिकार और पहचान से जुड़े मुद्दे हावी रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए बॉस, मैनेजमेंट या सीनियर से जुड़ी स्थिति अहम होगी. आपको यह अहसास होगा कि आज सिर्फ काम नहीं, बल्कि आपकी छवि भी आंकी जा रही है. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों, आकर्षण और सोशल माहौल को बढ़ाएगा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का होगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में कोई फैसला लेना, नई जिम्मेदारी स्वीकार करना या अपनी बात मजबूती से रखना आपके पक्ष में जाएगा. वहीं राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में अहं टकराव, पावर गेम या शेयर बाजार में अफवाहों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है.

Career: पहचान और सराहना मिलेगी, लेकिन दबाव भी बढ़ेगा.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर दिखावे या स्टेटस से जुड़े मामलों में.
Love: आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, लेकिन अहं से बचें.
Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिर भी थकान नजरअंदाज न करें.
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और संयम रखें.
Lucky Color: केसरिया
Lucky Number: 9

कन्या राशिफल (Virgo), 7 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा अंदर की ओर ले जाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपके मन को ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम की जिम्मेदारियां, पुराने फैसले और अधूरे काम याद आ सकते हैं.

कॉर्पोरेट और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, जांच परख और रणनीति बनाने के लिए बेहतर है. आप महसूस करेंगे कि आज शोर से ज्यादा शांति में काम आगे बढ़ेगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मूड को हल्का करेगा, लेकिन काम का फोकस बना रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, कागजी काम, रिसर्च या रिपोर्ट तैयार करना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में गोपनीय जानकारी साझा न करें और शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Career: योजना और विश्लेषण में बढ़त मिलेगी.
Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love: भावनाएं भीतर रखने की प्रवृत्ति रहेगी, संवाद की कमी हो सकती है.
Health: मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग.
उपाय: कुछ समय मौन रखें या लिखकर मन हल्का करें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 7 जनवरी 2026

आज का दिन मेलजोल, टीमवर्क और संपर्क से लाभ दिलाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से सामाजिक दायरा सक्रिय रहेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में सीनियर, नेटवर्क या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा काम सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए टीम मीटिंग, सहयोग और सामूहिक फैसले अहम रहेंगे. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों, दोस्ती और आकर्षण को बढ़ाएगा, जिससे सोशल लाइफ में हलचल रहेगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में साझेदारी की बात आगे बढ़ाना, नया संपर्क बनाना या किसी सहयोग पर सहमति देना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में जरूरत से ज्यादा वादे, झूठी उम्मीदें या शेयर बाजार में अफवाहों से बचें.

Career: टीमवर्क और नेटवर्क से तरक्की.
Finance: आय में सुधार के संकेत, लेकिन खर्च भी साथ चलेगा.
Love: दोस्ती से प्यार बढ़ेगा और रिश्ता हल्का महसूस होगा.
Health: सामान्य, लेकिन मानसिक संतुलन जरूरी है.
उपाय: सफेद कपड़े पहनें और संतुलित व्यवहार रखें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 7 जनवरी 2026

आज जिम्मेदारी और प्रदर्शन का दबाव सबसे ज्यादा इसी राशि पर रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े भाव को सक्रिय करता है. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में पद, अधिकार और काम की परीक्षा हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए मूल्यांकन, रिपोर्ट या सीनियर की नजर में आने का दिन है. बिजनेस करने वालों को भी आज फैसले सोच समझकर लेने होंगे. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थोड़ा भावनात्मक संतुलन देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में सही फैसला लेने, जिम्मेदारी संभालने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय अनुकूल रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में टकराव, शक्ति प्रदर्शन या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है.

Career: भूमिका या जिम्मेदारी में बदलाव संभव है.
Finance: स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन जोखिम न लें.
Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.
Health: तनाव और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.
उपाय: शिव मंत्र का जप करें और धैर्य रखें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Jan 2026 06:12 AM (IST)
