Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 7 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)



धनु राशिफल ( Sagittarius), 7 जनवरी 2026

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने और भविष्य की दिशा तय करने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आत्मविश्वास और विस्तार की चाह बढ़ेगी. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में करियर, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले को लेकर मन गंभीर रहेगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज यह साफ होगा कि आगे किस दिशा में बढ़ना है. Gen-Z के लिए यह दिन सीख और अनुभव से जुड़ा रहेगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मन को हल्का करेगा और सामाजिक बातचीत बढ़ाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, कोर्स या ट्रेनिंग से जुड़ा फैसला लेना, या किसी नए आइडिया पर काम शुरू करना सही रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में विवादित राय देने, शेयर बाजार में अफवाहों के आधार पर कदम उठाने या जल्दबाजी से बचें.

Career: नई दिशा और मौके मिल सकते हैं, लेकिन फोकस जरूरी है.

Finance: पढ़ाई, यात्रा या भविष्य की योजना पर खर्च.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, खुली बातचीत करें.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें.

उपाय: गुरु का स्मरण करें और मार्गदर्शन लें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 7 जनवरी 2026

आज पैसों, जिम्मेदारी और रणनीति पर गहराई से सोच होगी. चंद्रमा सिंह राशि में होकर साझा संसाधन, निवेश और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े करेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव और जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय काम या अहम फाइल संभालनी पड़ सकती है. बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने का है. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भावनात्मक हल्कापन देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में वित्तीय योजना बनाना, लंबी रणनीति तय करना या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में जोखिम भरे निवेश, उधार या जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

Career: रणनीतिक भूमिका मजबूत होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Finance: साझा पैसों और निवेश पर ध्यान दें.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन खुलापन जरूरी है.

Health: थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शाम को दीपक जलाएं और मन शांत रखें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 7 जनवरी 2026

आज रिश्ते, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका सबसे अहम रहेगी. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेंगे. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने रिश्ते, क्लाइंट या साझेदार से जुड़ा मुद्दा सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए टीम, HR या क्लाइंट से जुड़ी बातचीत निर्णायक रहेगी. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों में थोड़ी नरमी और अपनापन लाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, समझौते की शर्तें तय करना या किसी सहयोग को आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में किसी भी तरह का नया समझौता या वादा करने से बचें, क्योंकि भ्रम या गलतफहमी हो सकती है.

Career: साझेदारी और सहयोग से फायदा होगा.

Finance: संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खर्च सोच समझकर करें.

Love: साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: सेवा भाव रखें और धैर्य से काम लें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 7 जनवरी 2026

आज का दिन काम की दिनचर्या, अनुशासन और जिम्मेदारी पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव, डेडलाइन या सीनियर की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं.

नौकरीपेशा लोगों को आज मल्टी टास्किंग करनी पड़ सकती है. शेयर बाजार में सक्रिय लोगों को भावनाओं के बजाय नियमों पर चलना होगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थोड़ी राहत देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, प्राथमिकता तय करना या नई दिनचर्या बनाना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में ओवरवर्क, जल्दबाजी या अनावश्यक जिम्मेदारी लेने से बचें.

Career: काम ज्यादा रहेगा, लेकिन संभल जाएगा.

Finance: खर्च सीमित रखें और बचत पर ध्यान दें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.

Health: थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें और नियमितता रखें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

