हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoroscope 7 January 2026: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का करियर, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले को लेकर मन भारी रहेगा

Horoscope 7 January 2026: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का करियर, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले को लेकर मन भारी रहेगा

Aaj Ka Rashifal: 7 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 7 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

धनु राशिफल (Sagittarius), 7 जनवरी 2026

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने और भविष्य की दिशा तय करने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आत्मविश्वास और विस्तार की चाह बढ़ेगी. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में करियर, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले को लेकर मन गंभीर रहेगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज यह साफ होगा कि आगे किस दिशा में बढ़ना है. Gen-Z के लिए यह दिन सीख और अनुभव से जुड़ा रहेगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मन को हल्का करेगा और सामाजिक बातचीत बढ़ाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, कोर्स या ट्रेनिंग से जुड़ा फैसला लेना, या किसी नए आइडिया पर काम शुरू करना सही रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में विवादित राय देने, शेयर बाजार में अफवाहों के आधार पर कदम उठाने या जल्दबाजी से बचें.

Career: नई दिशा और मौके मिल सकते हैं, लेकिन फोकस जरूरी है.

Finance: पढ़ाई, यात्रा या भविष्य की योजना पर खर्च.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा, खुली बातचीत करें.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें.

उपाय: गुरु का स्मरण करें और मार्गदर्शन लें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 7 जनवरी 2026

आज पैसों, जिम्मेदारी और रणनीति पर गहराई से सोच होगी. चंद्रमा सिंह राशि में होकर साझा संसाधन, निवेश और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े करेगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव और जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय काम या अहम फाइल संभालनी पड़ सकती है. बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने का है. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भावनात्मक हल्कापन देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में वित्तीय योजना बनाना, लंबी रणनीति तय करना या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में जोखिम भरे निवेश, उधार या जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

Career: रणनीतिक भूमिका मजबूत होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Finance: साझा पैसों और निवेश पर ध्यान दें.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन खुलापन जरूरी है.

Health: थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शाम को दीपक जलाएं और मन शांत रखें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 7 जनवरी 2026

आज रिश्ते, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका सबसे अहम रहेगी. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेंगे. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने रिश्ते, क्लाइंट या साझेदार से जुड़ा मुद्दा सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए टीम, HR या क्लाइंट से जुड़ी बातचीत निर्णायक रहेगी. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों में थोड़ी नरमी और अपनापन लाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, समझौते की शर्तें तय करना या किसी सहयोग को आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में किसी भी तरह का नया समझौता या वादा करने से बचें, क्योंकि भ्रम या गलतफहमी हो सकती है.

Career: साझेदारी और सहयोग से फायदा होगा.

Finance: संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खर्च सोच समझकर करें.

Love: साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: सेवा भाव रखें और धैर्य से काम लें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 7 जनवरी 2026

आज का दिन काम की दिनचर्या, अनुशासन और जिम्मेदारी पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव, डेडलाइन या सीनियर की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं.

नौकरीपेशा लोगों को आज मल्टी टास्किंग करनी पड़ सकती है. शेयर बाजार में सक्रिय लोगों को भावनाओं के बजाय नियमों पर चलना होगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थोड़ी राहत देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, प्राथमिकता तय करना या नई दिनचर्या बनाना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में ओवरवर्क, जल्दबाजी या अनावश्यक जिम्मेदारी लेने से बचें.

Career: काम ज्यादा रहेगा, लेकिन संभल जाएगा.

Finance: खर्च सीमित रखें और बचत पर ध्यान दें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.

Health: थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंत्र का जप करें और नियमितता रखें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Horoscope Kumbh Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Meen Rashi
