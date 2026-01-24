हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलRashifal 24 January 2026: सिंह से वृश्चिक वाले आज 'मौन' से ही जीतेंगे जंग, जानें दोपहर तक क्यों जरूरी है धैर्य?

Rashifal 24 January 2026: सिंह से वृश्चिक वाले आज 'मौन' से ही जीतेंगे जंग, जानें दोपहर तक क्यों जरूरी है धैर्य?

Aaj Ka Rashifal: 24 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Jan 2026 05:26 AM (IST)
Preferred Sources

राशिफल, शनिवार, 24 जनवरी 2026. आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दोपहर तक प्रभावी है और शिव योग दिन के पहले हिस्से में मानसिक स्थिरता देता है. यह दिन पंचमी तिथि के बाद का है, इसलिए आज का फोकस ज्ञान को व्यवहार में उतारने पर रहेगा. जानते हैं आज राशिफल.

सिंह राशिफल. 24 जनवरी 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन नेतृत्व से अधिक आत्मसंयम और विवेक की परीक्षा लेता है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय आप भावनात्मक रूप से अधिक ग्रहणशील रहेंगे. कल पंचमी तिथि के कारण जो विचार और संकल्प बने थे, आज उन्हें व्यवहारिक रूप देने की स्थिति बनेगी.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय रणनीति बनाने और स्थिति को समझने के लिए उपयुक्त है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में अहं से जुड़ा कोई निर्णय नुकसान दे सकता है. इस समय मौन रखना अधिक लाभकारी रहेगा.

दोपहर में, 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक संतुलन देगा. यह समय वरिष्ठों से बातचीत, दिशा तय करने या किसी जिम्मेदारी को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है.

शाम के समय, शिव योग का प्रभाव आपको भीतर से शांत करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर स्थिति में नेतृत्व दिखाना जरूरी नहीं, कभी-कभी सुनना ही सबसे बड़ी ताकत होती है.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन संयम जरूरी है.
Finance. प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च हो सकते हैं.
Love. अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं.
Health. पीठ और आंखों में थकान.
Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1

कन्या राशिफल. 24 जनवरी 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण और आत्मनियंत्रण का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय भावनाएं निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं. पंचमी तिथि के बाद आज यह समझ आएगी कि हर बात पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप व्यवस्था सुधारने और योजनाओं पर काम करना चाहेंगे. यह समय लेखा-जोखा, दस्तावेज और अध्ययन के लिए उपयुक्त है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आलोचना या बहस से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. यह समय स्पष्टता देता है और मानसिक दबाव कम करता है.

शाम के समय, शिव योग आपको यह सिखाएगा कि चिंता छोड़ना भी एक कला है. आज हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन सही दिशा जरूर मिलेगी.

Career. तैयारी मजबूत होगी.
Finance. खर्च सोच-समझकर करें.
Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत है.
Health. पाचन और तनाव से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 8

तुला राशिफल. 24 जनवरी 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन साधने का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय रिश्तों और भावनाओं पर अधिक ध्यान जाएगा. पंचमी तिथि के बाद आज संवाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको गंभीर और विचारशील बनाएगा. यह समय रिश्तों की समीक्षा और कार्यक्षेत्र में भूमिका स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आर्थिक या कानूनी निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान बातचीत सुलझाने और समझौते करने में सफलता मिलेगी. यह समय संतुलन बहाल करने का है.

शाम के समय, शिव योग आपको भीतर से स्थिर करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही शांति देता है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी.
Finance. खर्च बढ़ सकता है, नियंत्रण रखें.
Love. साफ और शांत संवाद जरूरी है.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 6.

वृश्चिक राशिफल. 24 जनवरी 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम और रणनीति का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय भावनात्मक गहराई अधिक रहेगी. पंचमी तिथि के बाद आज मन भीतर की सच्चाई को समझना चाहेगा.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और मौनप्रिय बनाएगा. यह समय पर्दे के पीछे की योजना और आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आरोप या टकराव से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास देगा. यह समय किसी महत्वपूर्ण रणनीति या व्यक्तिगत निर्णय के लिए अनुकूल है. शाम के समय, शिव योग आपको मानसिक मजबूती देगा. आप समझ पाएंगे कि मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर होता है.

Career. रणनीति से लाभ मिलेगा.
Finance. धीरे-धीरे सुधार.
Love. भावनाएं गहरी होंगी.
Health. तनाव और नींद की कमी.
Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 24 Jan 2026 05:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Virgo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज; न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कटाई नाक
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
शिक्षा
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget