राशिफल, शनिवार, 24 जनवरी 2026. आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दोपहर तक प्रभावी है और शिव योग दिन के पहले हिस्से में मानसिक स्थिरता देता है. यह दिन पंचमी तिथि के बाद का है, इसलिए आज का फोकस ज्ञान को व्यवहार में उतारने पर रहेगा. जानते हैं आज राशिफल.

सिंह राशिफल. 24 जनवरी 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन नेतृत्व से अधिक आत्मसंयम और विवेक की परीक्षा लेता है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय आप भावनात्मक रूप से अधिक ग्रहणशील रहेंगे. कल पंचमी तिथि के कारण जो विचार और संकल्प बने थे, आज उन्हें व्यवहारिक रूप देने की स्थिति बनेगी.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 14 बजकर 16 मिनट तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय रणनीति बनाने और स्थिति को समझने के लिए उपयुक्त है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में अहं से जुड़ा कोई निर्णय नुकसान दे सकता है. इस समय मौन रखना अधिक लाभकारी रहेगा.

दोपहर में, 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक संतुलन देगा. यह समय वरिष्ठों से बातचीत, दिशा तय करने या किसी जिम्मेदारी को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है.

शाम के समय, शिव योग का प्रभाव आपको भीतर से शांत करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर स्थिति में नेतृत्व दिखाना जरूरी नहीं, कभी-कभी सुनना ही सबसे बड़ी ताकत होती है.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन संयम जरूरी है.

Finance. प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च हो सकते हैं.

Love. अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं.

Health. पीठ और आंखों में थकान.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1

कन्या राशिफल. 24 जनवरी 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण और आत्मनियंत्रण का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय भावनाएं निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं. पंचमी तिथि के बाद आज यह समझ आएगी कि हर बात पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप व्यवस्था सुधारने और योजनाओं पर काम करना चाहेंगे. यह समय लेखा-जोखा, दस्तावेज और अध्ययन के लिए उपयुक्त है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आलोचना या बहस से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. यह समय स्पष्टता देता है और मानसिक दबाव कम करता है.

शाम के समय, शिव योग आपको यह सिखाएगा कि चिंता छोड़ना भी एक कला है. आज हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन सही दिशा जरूर मिलेगी.

Career. तैयारी मजबूत होगी.

Finance. खर्च सोच-समझकर करें.

Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत है.

Health. पाचन और तनाव से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 8

तुला राशिफल. 24 जनवरी 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन साधने का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय रिश्तों और भावनाओं पर अधिक ध्यान जाएगा. पंचमी तिथि के बाद आज संवाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको गंभीर और विचारशील बनाएगा. यह समय रिश्तों की समीक्षा और कार्यक्षेत्र में भूमिका स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आर्थिक या कानूनी निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त के दौरान बातचीत सुलझाने और समझौते करने में सफलता मिलेगी. यह समय संतुलन बहाल करने का है.

शाम के समय, शिव योग आपको भीतर से स्थिर करेगा. आप समझ पाएंगे कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही शांति देता है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Finance. खर्च बढ़ सकता है, नियंत्रण रखें.

Love. साफ और शांत संवाद जरूरी है.

Health. मानसिक थकान.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

वृश्चिक राशिफल. 24 जनवरी 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम और रणनीति का है. चंद्रमा मीन राशि में होने से प्रातः के समय भावनात्मक गहराई अधिक रहेगी. पंचमी तिथि के बाद आज मन भीतर की सच्चाई को समझना चाहेगा.

प्रातः काल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और मौनप्रिय बनाएगा. यह समय पर्दे के पीछे की योजना और आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है. लेकिन 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आरोप या टकराव से बचना जरूरी है.

दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास देगा. यह समय किसी महत्वपूर्ण रणनीति या व्यक्तिगत निर्णय के लिए अनुकूल है. शाम के समय, शिव योग आपको मानसिक मजबूती देगा. आप समझ पाएंगे कि मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर होता है.

Career. रणनीति से लाभ मिलेगा.

Finance. धीरे-धीरे सुधार.

Love. भावनाएं गहरी होंगी.

Health. तनाव और नींद की कमी.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.