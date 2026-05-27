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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 28 May 2026: क्यों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा बेहद रोमांटिक और रिश्तों में आएगी नई मिठास?

Aaj ka Love Rashifal 28 May 2026: क्यों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा बेहद रोमांटिक और रिश्तों में आएगी नई मिठास?

Aaj ka Love Rashifal 28 May 2026: क्या आज आपका प्यार और मजबूत होगा? 28 मई के लव राशिफल में जानिए किस राशि को मिलेगा पार्टनर का साथ, किसे करना होगा रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 28 May 2026: गुरुवार का लव राशिफल प्रेम, रिश्तों और भावनाओं के लिहाज़ से 28 मई का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा का तुला राशि में गोचर रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ाने का काम करेगा. वहीं बुधादित्य, शंख और वरियान योग प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाएंगे. कुछ राशियों को पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्ते में नया विश्वास बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. शाम का समय रोमांटिक रहेगा और साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें और पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

वृषभ राशि – दिल की बात कहने का सही समय

आज आपका मन भावुक रह सकता है. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए अपने दिल की बात कहने का अच्छा अवसर बन सकता है. शादीशुदा लोगों को परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. शाम के समय पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

मिथुन राशि – रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर लंबी बातचीत हो सकती है जिससे आप दोनों और करीब आएंगे. सिंगल लोगों की सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. शादीशुदा जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज रिश्तों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी. किसी पुरानी बात को लेकर मन दुखी हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है. पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा, इसलिए गुस्से की बजाय शांति से बात करें. शादीशुदा लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में पड़ने से बचना चाहिए. परिवार का सहयोग मानसिक शांति देगा.

सिंह राशि – प्रेम जीवन में मिलेगा सरप्राइज

आज प्रेम संबंधों में उत्साह और खुशी बनी रहेगी. पार्टनर की ओर से कोई खास सरप्राइज या तारीफ मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते और मजबूत होंगे. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ घूमने या डिनर का अवसर मिल सकता है. सिंगल लोगों के लिए नई प्रेम कहानी की शुरुआत होने के संकेत हैं.

कन्या राशि – रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करेगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने मित्र से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. आज रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखें, इससे प्रेम और मजबूत होगा.

तुला राशि – रोमांस से भरा रहेगा दिन

चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आपका आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर प्रभावित होंगे. प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग मजबूत रहेगा.

वृश्चिक राशि – गलतफहमियों से बचें

आज प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. किसी बात को लेकर पार्टनर नाराज हो सकता है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता रखें. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में विश्वास बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होंगी.

धनु राशि – प्रेम संबंध होंगे मजबूत

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में स्थिरता आएगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जो आगे चलकर रिश्ते में बदल सकती है.

मकर राशि – रिश्तों में मिलेगा सहयोग

आज पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. आज रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि – दिल और दिमाग में रहेगा संतुलन

आज प्रेम जीवन में समझदारी और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें, इससे प्रेम और मजबूत होगा.

मीन राशि – रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है. शाम तक स्थितियां सामान्य होंगी और मन में सकारात्मकता लौटेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 10:00 PM (IST)
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