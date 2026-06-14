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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का राशिफल 14 जून 2026: रविवार को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में त्रिग्रही महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी सूर्य नारायण की कृपा

आज का राशिफल 14 जून 2026: रविवार को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में त्रिग्रही महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी सूर्य नारायण की कृपा

Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में सूर्य-बुध-चंद्रमा का त्रिग्रही महासंयोग. जानें सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 14 जून 2026: रविवार को ज्येष्ठ (अधिक) मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के मिलने से वृषभ राशि में सूर्य, बुध और उच्च के चंद्रमा का 'त्रिग्रही महासंयोग' बन रहा है. यह ग्रहों का दुर्लभ गठजोड़ आज सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा कूटनीतिक उलटफेर करेगा.

दोपहर तक 'धृति योग' रहने से नीतिगत कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन कुंभ राशि में बैठे शनि देव की तीसरी दृष्टि इस महासंयोग पर कड़ा पहरा दे रही है. शनि की यह चाल बाजार और ट्रेडिंग में अचानक हानि का झटका दे सकती है और वाणी के कारण परिजनों से विवाद करा सकती है. शाम 17:35 से शुरू होने वाले राहु काल में वित्तीय जोखिम लेने से बचें. आइए जानते हैं कि आज सूर्य नारायण की कृपा किस राशि की तिजोरी भरेगी और किसे आज सतर्क रहना होगा.

मेष राशि (Aries) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी सूझबूझ और दूसरे भाव के महासंयोग से आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके धन भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज वृषभ राशि में उच्च के होकर आपके धन, वाणी और संचित पूंजी में जबरदस्त आकर्षण और वृद्धि का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों में धैर्य और सफलता प्रदान करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में चंद्रमा, ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुद्धि के प्रदाता बुध देव की उपस्थिति से एक बेहद प्रभावशाली वित्तीय समीकरण तैयार हो रहा है. धन भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपको पैसों के मामलों में बहुत गहराई से सोचने और दूरगामी आर्थिक फैसले लेने में मदद करेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर एकादश भाव (लाभ स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और धन भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात वित्तीय डर, परिवार के माहौल को लेकर भारी असंतोष या वाणी के कारण करीबी लोगों से अचानक कोई बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के बड़ों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.
 
आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. दूसरे भाव का मजबूत ग्रह गोचर कंस्ट्रक्शन, रीयल एस्टेट, लिक्विड कैश या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और वित्तीय स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट कोिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन दूसरे भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में थकान, चेहरे या दांतों में हल्की तकलीफ, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. दूसरे भाव के ग्रह आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ घर की व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 2
शुभ रंग: लाल, चमकीला सफेद

वृषभ राशि (Taurus) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी गजब की चुंबकीय साख, कूटनीतिक सूझबूझ और अपनी ही राशि (लग्न भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर हर मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात आपकी खुद की वृषभ राशि (लग्न भाव) में ही विराजमान रहेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपकी ही राशि में उच्च के होकर आपके व्यक्तित्व, चेहरे की चमक और निर्णय क्षमता में जबरदस्त आकर्षण पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके लग्न भाव (प्रथम स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके दशम भाव (कर्म स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, स्वभाव में जरूरत से ज्यादा जिद या बिना बात का अहंकार हावी हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर कार्यस्थल या घर पर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर Market (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. लग्न भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, कॉस्मेटिक्स, लिक्विड कैश या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन लग्न भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. लग्न भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 2
शुभ रंग: क्रीम, चमकीला सफेद

मिथुन राशि (Gemini) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और बारहवें भाव के महासंयोग से विदेशी संपर्कों या गुप्त रणनीतियों के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके 12वें भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज वृषभ राशि में उच्च के होकर आपके खर्चों, निवेश और सुदूर संपर्कों के भाव में जबरदस्त आकर्षण का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके 12वें भाव (व्यय, विदेश और गुप्त स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम निकाल लेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि (आपके लग्न भाव) में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा. आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण अचानक अनचाहे खर्चों का बोझ, अनिद्रा या किसी कानूनी दस्तावेज को लेकर कोई बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी में किसी को कर्ज देने या निवेश का बड़ा फैसला लेने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Strategy मेकिंग या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स) में बड़ी सफलता पाने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुदूर क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस डील्स के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. 12वें भाव का मजबूत ग्रह गोचर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों, या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप आईटी, मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z oars डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. 12वें भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में जलन, अनिद्रा, पैर में चोट/दर्द, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. 12वें भाव के ग्रह आपके भीतर परिवार के लोगों से दूरी या अकेलापन महसूस करा सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक खर्च या बजट को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 2
शुभ रंग: हल्का हरा, चमकीला सफेद

कर्क राशि (Cancer) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान (Intuition) क्षमता को ढाल बनाकर मुश्किलों से पार पाने और एकादश भाव (लाभ भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके 11वें भाव) में ही विराजमान रहेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके लाभ भाव में उच्च के होकर आपकी आमदनी, बड़े नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति में जबरदस्त आकर्षण पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके एकादश भाव (लाभ स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप बड़े व्यापारिक समझौते कर लेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके भाग्य भाव (नवम स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात वित्तीय भय, बड़े भाई-बहनों या करीबियों के साथ संबंधों में अचानक कोई बड़ा भ्रम या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. एकादश भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, बड़े नेटवर्क्स, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन एकादश भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. एकादश भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: सफेद, चमकीला सिल्वर

सिंह राशि (Leo) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति', प्रशासनिक धमक और दशम भाव (कर्म भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर करियर और साख में बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन आपके राशि स्वामी प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके दशम भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके कर्म भाव में उच्च के होकर आपके प्रभाव, कार्यशैली और पब्लिक इमेज में जबरदस्त आकर्षण पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके दशम भाव (कर्म स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और स्वयं आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी निर्णय क्षमता को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके सप्तम भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, कार्यस्थल पर सीनियर्स या सहयोगियों के साथ बातचीत में अचानक कोई बड़ा भ्रम या अहंकार हावी हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और उच्चाधिकारियों के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. दशम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, सरकारी ठेके, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन कर्म भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. दशम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 1, 2
शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सफेद

कन्या राशि (Virgo) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी', कड़े वित्तीय अनुशासन और नवम भाव (भाग्य भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर भाग्य के चक्र को मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके भाग्य भाव) में ही विराजमान रहेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके भाग्य स्थान में उच्च के होकर आपकी निर्णय क्षमता, साख और आध्यात्मिक झुकाव में जबरदस्त आकर्षण पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप बड़े और कड़े फैसले ले लेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात वित्तीय डर, स्वभाव में जरूरत से ज्यादा जिद या बड़ों से वैचारिक मतभेद हावी हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. भाग्य भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, बड़े एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, लिक्विड कैश या लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन नवम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, पैरों या जोड़ों में दर्द, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. नवम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था, धार्मिक आयोजन या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 2
शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा

तुला राशि (Libra) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी गजब की कूटनीति, व्यावहारिक सोच और अष्टम भाव (गुप्त स्थान) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर बड़े संकटों और गुप्त शत्रुओं की चालों को पूरी तरह ध्वस्त करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके अष्टम भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके अष्टम स्थान में उच्च के होकर आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता (Intuition) और रिसर्च करने की पावर में जबरदस्त आकर्षण व गहराई पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े और जटिल कार्यों को धैर्य व कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके अष्टम भाव (गुप्त, आयु और शोध के स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद रहस्यमयी और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपनी गुप्त आर्थिक रणनीतियों पर काम करेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके पंचम भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और खोजी बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और अष्टम पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, सीक्रेट्स लीक होने का डर या अचानक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बैक-एंड ऑपरेशंस में बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या रिसर्च, ऑडिटिंग और टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण सीक्रेट फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. अष्टम भाव का मजबूत ग्रह गोचर इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, गुप्त धन या रेंटल इनकम से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और डेटा एनालिसिस स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या डेटा माइनिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. अष्टम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और बेचैनी हावी हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का दिन है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं. अष्टम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर शक करने या अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या अचानक बढ़े खर्चों को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 6
शुभ रंग: चमकीला सफेद, गहरा नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी गजब की इच्छाशक्ति, कूटनीतिक सूझबूझ और सप्तम भाव (साझेदारी व डेली बिजनेस भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में ही विराजमान रहेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर आपके डेली बिजनेस, पब्लिक इमेज और साझेदारियों में जबरदस्त आकर्षण पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप बड़े व्यावसायिक समझौते कर लेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके सुख भाव (चतुर्थ स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में अचानक कोई बड़ा भ्रम या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. सप्तम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, साझेदारी के काम, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन सप्तम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सप्तम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 2
शुभ रंग: गहरा लाल, सफेद

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 2
शुभ रंग: गहरा लाल, सफेद

धनु राशि (Sagittarius) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और छठे भाव के महासंयोग' के बल पर करियर व शत्रुओं पर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके छठे भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज वृषभ राशि में उच्च के होकर आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण स्थान) में जबरदस्त आकर्षण और मानसिक दृढ़ता का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों में धैर्य और सफलता प्रदान करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके छठे भाव में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद प्रभावशाली वित्तीय और कूटनीतिक माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप कोर्ट-कचहरी, विवादों या पुराने कर्ज से जुड़े मामलों में बहुत गहराई से सोचकर सही फैसले ले पाएंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और छठे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण सहकर्मियों के साथ अचानक कोई बड़ा भ्रम, गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र या स्वास्थ्य को लेकर अचानक कोई चिंता हावी हो सकती है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर विरोधियों को पस्त करने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. छठे भाव का मजबूत ग्रह गोचर बैंकिंग, लोन क्लीयरेंस, कंसल्टेंसी या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और वित्तीय स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या ऑनलाइन टीचिंग-कंसल्टिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. छठे भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गैस/एसिडिटी, आँखों में थकान, पैरों या कमर में हल्की तकलीफ, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी.
 
परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. छठे भाव के ग्रह आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी व्यवस्था या पुराने घरेलू मामले को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 1
शुभ रंग: पीला, सफेद

मकर राशि (Capricorn) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपनी रणनीतियों को मजबूत करने, कूटनीतिक संयम बरतने और पंचम भाव (बुद्धि, संतान व प्रेम भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग से करियर में बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके पंचम भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके पंचम स्थान में उच्च के होकर आपकी निर्णय क्षमता, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच में जबरदस्त आकर्षण व गहराई पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मकर (धन व लग्न के स्वामी) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात वित्तीय डर, स्वभाव में जरूरत से ज्यादा जिद या संतान व करीबियों से वैचारिक मतभेद हावी हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. पंचम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, कंसल्टेंसी, लिक्विड कैश या नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन पंचम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. पंचम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 5
शुभ रंग: गहरा नीला, क्रीम

कुंभ राशि (Aquarius) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच', कूटनीतिक सूझबूझ और चतुर्थ भाव (सुख भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर सुख-सुविधाओं का विस्तार करने और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके चौथे भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होकर आपके घरेलू सुख, भूमि-भवन के मामलों और मानसिक शांति में जबरदस्त आकर्षण व वृद्धि का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को धैर्य और कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन के स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप प्रॉपर्टी या बड़े घरेलू निवेश से जुड़े कड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि कुंभ (लग्न) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, घर के माहौल को लेकर भारी असंतोष या माता के स्वास्थ्य को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के लोगों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.
 
आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. चतुर्थ भाव का मजबूत ग्रह गोचर रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, लिक्विड कैश या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सीने में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. चतुर्थ भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था, घरेलू साजो-सामान या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 6
शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, चमकीला सफेद

मीन राशि (Pisces) - 14 जून 2026 (रविवार)
आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition), आंतरिक पराक्रम और तीसरे भाव (साहस व संवाद भाव) में बन रहे त्रिग्रही महासंयोग के बल पर मुश्किलों को चीरते हुए आगे बढ़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन चतुर्दशी तिथि (दोपहर 12:22:29 तक) है. रविवार का दिन साक्षात् सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और आज सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार यह है कि चंद्रमा पूरे दिन और रात वृषभ राशि (आपके तीसरे भाव) में ही संचरण करेंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात 22:15:05 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी खुद 'चंद्र देव' हैं, जो आज आपके पराक्रम स्थान में उच्च के होकर आपके साहस, भाई-बहनों से संबंधों और कूटनीतिक संवाद शैली में जबरदस्त आकर्षण व गहराई पैदा करने का महासंयोग बना रहे हैं. इसके साथ ही आज दोपहर 13:14:59 तक 'धृति योग' रहेगा, जो आपके बड़े और चुनौतीपूर्ण कार्यों को धैर्य व कड़े अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करेगा. 

आज 14 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक समीकरण बन रहा है. आपके तीसरे भाव (पराक्रम, लघु यात्रा और सामाजिक साख के स्थान) में उच्च के चंद्रमा, बुद्धि के दाता बुध देव और ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति से एक बेहद कूटनीतिक और प्रभावशाली माहौल तैयार हो रहा है. यह त्रिग्रही गोचर आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर काम करेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मीन (लग्न) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे पराक्रमी मंगल देव के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और खोजी बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज चतुर्दशी तिथि के प्रभाव और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अचानक कोई अज्ञात भय, छोटे भाई-बहनों या करीबियों के साथ बातचीत में अचानक कोई बड़ा भ्रम या अहंकार हावी हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर फील्ड वर्क या मार्केटिंग में बड़ी बाजी मारने का है. धृति योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:21 से 12:49:09 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए रात 22:15 तक का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. तीसरे भाव का मजबूत ग्रह गोचर ऑनलाइन बिजनेस, सुदूर संपर्कों, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, शाम 17:35:12 से 19:19:50 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और रोहिणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. तीसरे भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, कंधों या हाथों में हल्की तकलीफ, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 15:50:33 से 17:35:12 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. तीसरे भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. रविवार और चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर शाम को सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण कर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें, सूर्य देव की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 1
शुभ रंग: गहरा पीला, चमकीला सफेद

यह भी पढ़ें- Astrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? बस हाथ में पहन लें यह ब्रेसलेट, जानें किन राशियों और मूलांकों के लिए है बेहद शुभ

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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