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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 1 June 2026: नौकरी, धन और प्रेम में क्या होगा बदलाव? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 June 2026: नौकरी, धन और प्रेम में क्या होगा बदलाव? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: 1 जून 2026 का राशिफल पढ़ें. सोमवार, शिव पूजा, ज्येष्ठा नक्षत्र, सिद्ध योग और गुरु गोचर से पहले मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 1 जून 2026 सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, ज्येष्ठा नक्षत्र और सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जबकि 2 जून को होने वाले गुरु के महागोचर से पहले सभी राशियों के करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं सभी राशियों का राशिफल-

मेष राशि (Aries) - 1 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णयों और आत्ममंथन का संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव रहेगा. कौलव करण भी दिन के अधिकांश भाग में सक्रिय रहेगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित हैं, जो जीवन के छिपे हुए पक्ष, अचानक परिवर्तन, गुप्त योजनाओं और बड़े निर्णयों को सक्रिय कर रहा है. दूसरी ओर सूर्य आपके धन भाव में रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर आर्थिक मामलों को केंद्र में ला रहे हैं.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में नए निवेश, नई नौकरी के लिए आवेदन, महत्वपूर्ण अनुबंध या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शक्तिशाली समय माना जाएगा. जून का पहला कारोबारी दिन होने के कारण आपकी नजर भी करियर, व्यापार और शेयर बाजार की गतिविधियों पर रह सकती है. गुरु के 2 जून को होने वाले महागोचर से ठीक पहले ग्रह आपको संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जीवन की दिशा बदल सकती है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक मामलों में आज का दिन अवसर और सावधानी दोनों लेकर आया है. धन भाव में स्थित सूर्य आपको आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेंगे. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक लाभ और अचानक खर्च दोनों की संभावना बना रहा है. इसलिए शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा.

यदि आप ट्रेडिंग, निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना अधिक लाभकारी रहेगा. व्यवसायियों को पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिल सकता है. किसी रुकी हुई पेमेंट या व्यापारिक वार्ता में भी प्रगति देखने को मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त के दौरान लिया गया कोई आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के दृष्टिकोण से दिन महत्वपूर्ण है. तृतीय भाव की मजबूत ग्रह स्थिति आपके आत्मविश्वास, प्रस्तुति कौशल और निर्णय क्षमता को मजबूत बना रही है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है. किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट की चर्चा भी संभव है.

जो लोग नौकरी परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपने बायोडाटा, प्रोफाइल या इंटरव्यू रणनीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, तकनीक और प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एकाग्रता और सीखने की क्षमता में वृद्धि महसूस होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

अष्टम भाव का चंद्रमा भावनाओं को गहरा बना रहा है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है. घर के वातावरण में गंभीरता तो रहेगी, लेकिन सहयोग की भावना भी बनी रहेगी.

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक है. यदि किसी बात को लेकर मन में शंका है तो स्पष्ट संवाद करें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. शाम के समय रिश्तों में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण मन अधिक सोच-विचार में उलझ सकता है. कुछ जातकों को सिरदर्द, तनाव, नींद की कमी या एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

गर्मी और मौसम के प्रभाव के कारण शरीर में पानी की कमी न होने दें. सोमवार होने के कारण शिव उपासना मानसिक शांति प्रदान कर सकती है. सुबह के समय ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप से दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार और सिद्ध योग का संयोग भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है. जो जातक आज शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करेंगे, उन्हें मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मबल में वृद्धि महसूस हो सकती है. जून के पहले दिन लिया गया सकारात्मक संकल्प पूरे महीने की दिशा निर्धारित कर सकता है.

  • शुभ रंग: लाल, केसरिया
  • शुभ अंक: 1, 9

आज का विशेष उपाय: प्रातःकाल शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम को किसी जरूरतमंद को शीतल जल या फल का दान करें. इससे आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की बाधाओं में कमी आएगी.

वृषभ राशि (Taurus) - 1 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन आर्थिक मजबूती, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख के संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. कौलव करण भी दिन के अधिकांश भाग में महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने वाला माना गया है. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के लग्न में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बना रहे हैं.पी

जून का पहला दिन होने के कारण आपके मन में भी नए लक्ष्य और नई योजनाओं को लेकर उत्साह रहेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में बुध, गुरु और शुक्र की प्रभावशाली स्थिति धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों को विशेष रूप से सक्रिय कर रही है. 2 जून को होने वाले गुरु के महागोचर से ठीक पहले यह ग्रह स्थिति आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत आधार देने का संकेत कर रही है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान निवेश, महत्वपूर्ण खरीदारी या नए कार्य की शुरुआत से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त व्यापार, निवेश, नौकरी और वित्तीय निर्णयों के लिए दिन का सबसे शुभ समय माना जा सकता है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से यह दिन जून महीने की शानदार शुरुआत करा सकता है. धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके वित्तीय निर्णयों को मजबूत बना रहा है. यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी बड़ी डील, नए ग्राहक या पुराने भुगतान की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं. आपकी वाणी और प्रस्तुति क्षमता आज लोगों को प्रभावित करेगी.

शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, एफएमसीजी, सोना या रियल एस्टेट से जुड़े निवेशकों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है. हालांकि भावनात्मक निर्णयों से बचना आवश्यक होगा. अभिजीत मुहूर्त के दौरान लिया गया कोई दीर्घकालिक निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. पारिवारिक व्यवसाय में भी लाभ और विस्तार के योग बन रहे हैं.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. लग्न में स्थित सूर्य आपको नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति प्रदान कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं. जिन लोगों का प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी का मामला लंबित है, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

जो लोग इंटरव्यू, सरकारी नौकरी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाई देगा. विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से वित्त, प्रबंधन, कानून, कला और संचार से जुड़े विषयों में सफलता के योग बन रहे हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा रिश्तों और साझेदारी को केंद्र में ला रहा है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बिताया गया समय सुखद और यादगार रह सकता है. यदि पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था तो आज समाधान की दिशा बन सकती है.

परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल सामान्य से अधिक सकारात्मक रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन गर्मी और मौसम परिवर्तन के कारण आंखों में जलन, त्वचा संबंधी परेशानी या शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं.

मानसिक रूप से आप अपेक्षाकृत संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे. सप्तम भाव का चंद्रमा आपको भावनात्मक सहयोग और मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगा. शाम का समय परिवार या प्रियजनों के साथ बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार और सिद्ध योग का संयोग आपके लिए विशेष शुभ माना जा सकता है. भगवान शिव की आराधना करने से आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति में वृद्धि होगी. जून के पहले दिन किया गया सकारात्मक संकल्प पूरे महीने लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

  • शुभ रंग: चमकीला सफेद, क्रीम
  • शुभ अंक: 2 और 7

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को कच्चा दूध और जल अर्पित करें. इसके बाद लक्ष्मी माता के समक्ष सफेद मिठाई का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को खीर या दूध का दान करें. इससे धन, परिवार और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini) - 1 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन नए अवसरों, आर्थिक योजनाओं और सामाजिक विस्तार के संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है, जो कार्यक्षेत्र, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियों को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित हैं, जो आपको भविष्य की योजनाओं, विदेश, निवेश और आंतरिक चिंतन की ओर केंद्रित कर रहे हैं.

जून का पहला दिन होने के कारण आप अपने करियर, वित्त और व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि में बुध, गुरु और शुक्र की शक्तिशाली युति बनी हुई है. यह त्रिग्रही प्रभाव आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और आकर्षण को असाधारण रूप से मजबूत बना रहा है. 2 जून को होने वाले गुरु के महागोचर से ठीक पहले यह ग्रह स्थिति आपको महत्वपूर्ण अवसरों की ओर ले जाने का कार्य कर सकती है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत या महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ समय माना जा सकता है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आपकी राशि में गुरु, बुध और शुक्र की युति धन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ा रही है. व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नई डील या नेटवर्क विस्तार के योग बन रहे हैं. मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, शिक्षा, कंसल्टिंग, डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में अवसर तो मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. जिन लोगों का संबंध आईटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग या डिजिटल सेक्टर के निवेश से है, उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. पुराने निवेश से भी लाभ का संकेत मिल सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के दृष्टिकोण से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रह सकता है. लग्न में गुरु-बुध-शुक्र का प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता, प्रस्तुति कौशल और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रहा है. ऑफिस में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं.

जो लोग नौकरी परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए जून का पहला सप्ताह अवसर लेकर आ सकता है. इंटरव्यू, मीटिंग और प्रेजेंटेशन में सफलता मिलने के योग हैं. विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्कृष्ट है. विशेष रूप से मीडिया, पत्रकारिता, प्रबंधन, वाणिज्य, तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को महत्व दिया जा ता है. घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है.

प्रेम संबंधों में आकर्षण और संवाद दोनों बढ़ेंगे. यदि आप किसी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो समय अनुकूल माना जा सकता है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाने वाला रहेगा. शाम का समय रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक निकटता लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

षष्ठम भाव में चंद्रमा होने के कारण कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है. कुछ जातकों को थकान, पाचन संबंधी समस्या, गैस या अनियमित दिनचर्या से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हालांकि गुरु और शुक्र का प्रभाव मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करेगा.

आज आपको विशेष रूप से नींद, भोजन और पानी के सेवन पर ध्यान देना चाहिए. मानसिक रूप से आप सक्रिय और रचनात्मक रहेंगे, लेकिन अधिक सोच-विचार से बचना बेहतर रहेगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार और सिद्ध योग का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए विशेष शुभता लेकर आया है. भगवान शिव की आराधना से निर्णय क्षमता, वाणी और करियर में प्रगति के योग मजबूत होंगे. जून के पहले दिन किया गया कोई सकारात्मक संकल्प पूरे महीने लाभ दे सकता है.

  • शुभ रंग: हरा, हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5 और 3

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को हरे मूंग और बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें और किसी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दान करें. इससे करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में शुभ फल प्राप्त होंगे.

कर्क राशि (Cancer) - 1 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन भाग्य, करियर और भविष्य की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो बुद्धि, शिक्षा, संतान, निवेश और प्रेम संबंधों को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित हैं, जो मित्रों, नेटवर्किंग और आर्थिक लाभ के अवसरों को मजबूत कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2 जून को गुरु का आपकी ही राशि में महागोचर होने जा रहा है. पिछले एक वर्ष से जिन परिस्थितियों ने आपको मानसिक, आर्थिक या व्यावसायिक स्तर पर रोक रखा था, अब उनमें धीरे-धीरे परिवर्तन की शुरुआत दिखाई दे सकती है. पंचम भाव का चंद्रमा आज आपको दूरदृष्टि, रचनात्मक सोच और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण बैठक या नई शुरुआत से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त करियर और आर्थिक मामलों के लिए विशेष शुभ माना जा सकता है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. लाभ भाव में स्थित सूर्य आपके आय स्रोतों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक, नए संपर्क और किसी बड़े अवसर का संकेत मिल सकता है. मित्रों या प्रोफेशनल नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है.

शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अध्ययन और रणनीति बनाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा सट्टा, निवेश और बाजार से जुड़ी गतिविधियों को सक्रिय कर रहा है, लेकिन अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए. दीर्घकालिक निवेश की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज आपको कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकता है. जो लोग प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और समर्पण को नोटिस कर सकते हैं.

गुरु के आगामी महागोचर से पहले आज का दिन करियर रणनीति बनाने के लिए श्रेष्ठ माना जा सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगले कुछ दिनों की ग्रह स्थिति का इंतजार करना लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन उत्कृष्ट है. प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा, शोध और प्रबंधन से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम और भावनाओं को मजबूत बना रहा है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और यदि किसी रिश्ते में दूरी आई हुई थी तो उसे कम करने का अवसर मिल सकता है. अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से आकर्षण म स हो सकता है.

परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिल सकता है. घर के वातावरण में सकारात्मकता और सहयोग की भावना बनी रहेगी. शाम का समय परिवार के साथ बिताना मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक आशावादी और संतुलित महसूस कर सकते हैं. हालांकि गर्मी और मौसम परिवर्तन के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान या पाचन संबंधी समस्या कुछ लोगों को परेशान कर सकती है.

आज ध्यान और प्राणायाम आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे. पंचम भाव का चंद्रमा मानसिक रचनात्मकता बढ़ाएगा और धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ा सकता है.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और गुरु गोचर से पहले का यह दिन आपके लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है. भगवान शिव की आराधना आपके मन की उलझनों को कम कर सकती है और आने वाले समय के लिए मानसिक तैयारी प्रदान कर सकती है. जून का पहला दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की भूमिका लिखता हुआ दिखाई दे रहा है.

  • शुभ रंग: सफेद, सिल्वर
  • शुभ अंक: 2 और 7

आज का विशेष उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद पुष्प अर्पित करें. इसके बाद “ॐ सोमेश्वराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करना भी शुभ रहेगा. इससे भाग्य, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo) - 1 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन करियर, प्रतिष्ठा और भाग्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, जो घर-परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति और आंतरिक भावनाओं को प्रभावित कर रहा है. वहीं आपकी राशि से दशम भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर करियर, पद, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता को असाधारण मजबूती प्रदान कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि आने वाले 24 घंटे में गुरु का महागोचर होने जा रहा है. ऐसे में आज की ग्रह स्थिति आपको भविष्य की बड़ी उपलब्धियों के लिए मानसिक और व्यावसायिक रूप से तैयार कर रही है. दशम भाव का शक्तिशाली सूर्य संकेत दे रहा है कि आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों, समाज और प्रभावशाली लोगों की नजर बनी हुई है. यदि पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं तो उसके परिणाम अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगेंगे.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नई नौकरी, निवेश या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचें. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त करियर और व्यापारिक निर्णयों के लिए दिन का सबसे शुभ समय माना जाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी साबित हो सकता है. दशम भाव में स्थित सूर्य आपके कार्यक्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आय और आर्थिक स्थिरता पर दिखाई देगा. व्यापारियों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति, सरकारी विभाग या बड़े ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार पर भी आपकी नजर रह सकती है. लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए. रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सरकारी परियोजनाओं और धातु क्षेत्र से जुड़े लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ या रुकी हुई राशि मिलने के योग भी बन रहे हैं.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है. दशम भाव में स्थित सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और प्रशासनिक कौशल को बढ़ा रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी, नई टीम या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व भी सौंपा जा सकता है.

जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, राजनीति, मीडिया, कॉर्पोरेट नेतृत्व या प्रबंधन से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता बनाए रखनी चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. काम की व्यस्तता के कारण प्रियजनों को समय कम मिल सकता है, लेकिन यदि संवाद बनाए रखेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव का चंद्रमा मानसिक बेचैनी या भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ा सकता है. कुछ जातकों को छाती, कंधों, रक्तचाप या गर्मी से जुड़ी छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं.

काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. पर्याप्त आराम और जल का सेवन करें. ध्यान और शिव मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और दशम भाव के सूर्य का प्रभाव आपके लिए विशेष शुभ संकेत दे रहा है. भगवान शिव की आराधना करने से करियर में आ रही रुकावटें कम हो सकती हैं और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. जून का पहला दिन आपके लिए आने वाले बड़े अवसरों की भूमिका तैयार करता दिखाई दे रहा है.

  • शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
  • शुभ अंक: 1 और 5

आज का विशेष उपाय: प्रातःकाल शिवलिंग पर जल में गुड़ मिलाकर अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” के साथ “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को तांबे के पात्र में जल दान करना भी शुभ रहेगा. इससे करियर, सम्मान और आर्थिक प्रगति के योग मजबूत होंगे.

कन्या राशि (Virgo) - 1 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन भाग्य, धर्म, करियर विस्तार और नए अवसरों के संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जो साहस, संचार, यात्राओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से नवम भाव में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में स्थित हैं, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और गुरुजनों के सहयोग को मजबूत कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2 जून को होने वाले गुरु के महागोचर से पहले आज भाग्य और कर्म के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनता दिखाई दे रहा है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपको आत्मविश्वास और जोखिम लेने का साहस देगा, जबकि नवम भाव का सूर्य संकेत दे रहा है कि सही दिशा में किया गया प्रयास अपेक्षा से अधिक परिणाम दे सकता है. आज लिए गए निर्णय आने वाले पूरे महीने की दिशा तय कर सकते हैं.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान यात्रा प्रारंभ करने, निवेश करने या नए कार्य की शुरुआत से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त करियर, व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशेष शुभ रहेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन प्रगतिशील रहेगा. नवम भाव का सूर्य भाग्य का सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे अचानक लाभ, नए अवसर या प्रभावशाली लोगों से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों को लंबी दूरी के व्यापार, ऑनलाइन कारोबार, विदेशी संपर्कों या नए बाजारों से लाभ मिल सकता है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में अत्यधिक आक्रामक निवेश से बचना बेहतर रहेगा. हालांकि अध्ययन और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है. शिक्षा, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, हेल्थकेयर और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं. जो लोग नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, आईटी, लेखन, अनुसंधान और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है. विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं. गुरु के आगामी गोचर से पहले की यह स्थिति भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव रख सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार में किसी धार्मिक या शुभ विषय पर चर्चा हो सकती है. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह के लिए लाभदायक सिद्ध होगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार दिखाई देगा.

प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ेगा. यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो आज उसे समाप्त करने का अवसर मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अनुकूल समय रहेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है. कुछ जातकों को कंधों, गर्दन या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं.

मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. धार्मिक गतिविधियों और ध्यान से मन को विशेष शांति प्राप्त होगी.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और नवम भाव के सूर्य का प्रभाव आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर मजबूत बना रहा है. भगवान शिव की आराधना से भाग्य, करियर और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी. जून का पहला दिन आपके लिए नई दिशा और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है.

  • शुभ रंग: हरा, हल्का भूरा
  • शुभ अंक: 5 और 8

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या अध्ययन सामग्री दान करें. इससे भाग्य, शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

तुला राशि (Libra) - 1 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन आर्थिक रणनीति, निवेश, साझेदारी और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला साबित हो सकता है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जो धन, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति को प्रभावित कर रहा है. वहीं आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में स्थित हैं, जो गुप्त धन, निवेश, बीमा, टैक्स, विरासत और अचानक होने वाले आर्थिक बदलावों को सक्रिय कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए सामान्य दिनों से अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि अगले ही दिन गुरु का महागोचर होने जा रहा है. ऐसे में आज की ग्रह स्थिति आपको आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में दूरदर्शिता अपनाने का संकेत दे रही है. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा और कई मामलों में आपकी बात अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकती है. परिवार और वित्त दोनों आज आपके जीवन के केंद्र में रह सकते हैं.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में नया निवेश, महत्वपूर्ण अनुबंध या नई साझेदारी शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त धन और करियर से जुड़े निर्णयों के लिए विशेष शुभ माना गया है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. द्वितीय भाव का चंद्रमा नकदी प्रवाह, बचत और पारिवारिक धन से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहा है. वहीं अष्टम भाव का सूर्य यह संकेत दे रहा है कि आज कोई ऐसा आर्थिक विषय सामने आ सकता है जो भविष्य में बड़ा प्रभाव डालेगा.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. जिन जातकों का संबंध बैंकिंग, बीमा, टैक्सेशन, रिसर्च, म्यूचुअल फंड या दीर्घकालिक निवेश से है, उन्हें लाभ के अवसर दिखाई दे सकते हैं. हालांकि अत्यधिक जोखिम लेने की बजाय संतुलित रणनीति अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. व्यापारियों को साझेदारी आधारित कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज आपको अपने अनुभव और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. कुछ जातकों को नई जिम्मेदारी या विशेष परियोजना का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है.

जो लोग नौकरी परिवर्तन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा. कानून, वित्त, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टिंग और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है. विद्यार्थियों को भी अध्ययन में एकाग्रता और अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

द्वितीय भाव का चंद्रमा परिवार को प्राथमिकता देने का संकेत दे रहा है. घर में किसी महत्वपूर्ण आर्थिक या पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है. है. परिवार के सदस्यों के बीच आपकी भूमिका मध्यस्थ और सलाहकार जैसी रह सकती है.

प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में संदेह है तो उसे स्पष्ट करना बेहतर रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और शाम का समय रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. द्वितीय भाव का चंद्रमा भोजन और दिनचर्या से जुड़े प्रभाव बढ़ा रहा है. कुछ जातकों को गले, मुंह, दांत या पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं.

मानसिक रूप से आप अपेक्षाकृत स्थिर रहेंगे, लेकिन आर्थिक विषयों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. ध्यान और शिव मंत्र का जाप मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और द्वितीय भाव के चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए धन, परिवार और मानसिक संतुलन से जुड़े शुभ संकेत लेकर आया है. भगवान शिव की आराधना करने से आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ सकता है. जून का पहला दिन आपके लिए वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक योजना बनाने का संदेश दे रहा है.

  • शुभ रंग: सफेद, गुलाबी
  • शुभ अंक: 6 और 2

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को सफेद पुष्प और जल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें तथा किसी जरूरतमंद को चावल, मिश्री या दूध का दान करें. इससे धन, परिवार और करियर से जुड़े मामलों में शुभता बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 1 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन पूरे महीने की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी बुध माना जाता है, शाम 7:09 बजे तक प्रभावी रहेगा. सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा आज आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपकी भावनाएं, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व सीधे प्रभावित होंगे. वहीं आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर विवाह, साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों को सक्रिय कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 जून को गुरु का महागोचर होने जा रहा है. ऐसे में आज का दिन कई मामलों में संकेत देने वाला साबित हो सकता है कि आने वाले महीनों में जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा और आपके निर्णयों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा. इस दौरान कोई नया कार्य, नई साझेदारी, निवेश या महत्वपूर्ण समझौता टालना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त नौकरी, व्यापार और आर्थिक निर्णयों के लिए दिन का सबसे शुभ समय माना जाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा. आपकी राशि में स्थित चंद्रमा आपको बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है. व्यापारियों के लिए नए संपर्क और नए अवसर बनने के योग हैं.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. जिन लोगों का संबंध रिसर्च, रक्षा, फार्मा, केमिकल, मेटल या टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, उन्हें विशेष अवसर दिखाई दे सकते हैं. हालांकि अति आत्मविश्वास से बचना आवश्यक होगा. पुराने निवेशों की समीक्षा करना नए निवेश से अधिक लाभकारी साबित हो सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज आपकी उपस्थिति और प्रभाव दोनों मजबूत रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को नोटिस कर सकते हैं. जो लोग प्रमोशन, नई भूमिका या विभागीय बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

व्यापारिक साझेदारी और क्लाइंट डीलिंग में भी सफलता मिलने की संभावना है. मीडिया, प्रशासन, सुरक्षा, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी क्योंकि मन बार-बार भटक सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

सप्तम भाव का सूर्य रिश्तों को केंद्र में ला रहा है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई गलतफहमी चल रही थी तो दूर करने का अवसर मिल सकता है.

अविवाहित जातकों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. शाम का समय परिवार और प्रियजनों के साथ बिताना सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण मानसिक संवेदनशीलता सामान्य से अधिक रहेगी. छोटी-छोटी बातें भी मन को प्रभावित कर सकती हैं. हालांकि ऊर्जा और आत्मविश्वास भी अच्छा बना रहेगा.

कुछ जातकों को सिरदर्द, रक्तचाप, नींद की कमी या मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पर्याप्त जल सेवन और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा. आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और चंद्रमा का आपकी राशि में होना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. आज किया गया जप, तप और संकल्प आने वाले गुरु गोचर के शुभ फलों को और मजबूत कर सकता है. जून का पहला दिन आपके लिए आत्मविश्वास और आत्मपरिवर्तन का संदेश लेकर आया है.

  • शुभ रंग: मैरून, गहरा लाल
  • शुभ अंक: 9 और 1

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें. “महामृत्युंजय मंत्र” का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को शीतल जल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और करियर तथा आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

धनु राशि (Sagittarius) - 1 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन आत्ममंथन, करियर रणनीति और भविष्य की तैयारी का संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जो खर्च, विदेश, आध्यात्मिकता, गोपनीय योजनाओं और मानसिक चिंतन को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से षष्ठम भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर नौकरी, प्रतिस्पर्धा, शत्रु पक्ष और दैनिक कार्यक्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2 जून को गुरु का महागोचर होने जा रहा है और गुरु आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं. ऐसे में आज का दिन आने वाले बड़े परिवर्तनों की भूमिका तैयार करता दिखाई दे रहा है. द्वादश भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि अभी हर योजना को सार्वजनिक करने का समय नहीं है. कई मामलों में पर्दे के पीछे की गई तैयारी आने वाले दिनों में बड़ा लाभ दे सकती है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त नौकरी, व्यापार और कानूनी मामलों के लिए विशेष शुभ रहेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलन और योजना बनाने का है. द्वादश भाव का चंद्रमा खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी और भावनात्मक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. हालांकि यह खर्च पूरी तरह नकारात्मक नहीं होगा. कुछ धन भविष्य, शिक्षा, यात्रा या व्यवसाय विस्तार की तैयारी में भी लग सकता है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में अत्यधिक जोखिम लेने से बचें. विशेष रूप से इंट्रा-डे ट्रेडिंग या जल्द लाभ कमाने की मानसिकता नुकसान पहुंचा सकती है. विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, फार्मा, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोगों को भविष्य के अवसरों की झलक मिल सकती है. व्यापारियों के लिए बैकएंड प्लानिंग और रणनीति निर्माण का दिन रहेगा.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में सूर्य का षष्ठम भाव में होना आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने का प्रयास कर रहा है. जो लोग नौकरी में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, वे आज खुद को पहले से अधिक मजबूत स्थिति में पा सकते हैं. विरोधी या प्रतिस्पर्धी कमजोर पड़ते दिखाई देंगे.

सरकारी नौकरी, प्रशासन, बैंकिंग, रक्षा, तकनीक और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा और चयन प्रक्रियाओं में शामिल विद्यार्थियों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. हालांकि जल्दबाजी में नौकरी परिवर्तन का निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि गुरु गोचर के बाद परिस्थितियां और स्पष्ट होंगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

द्वादश भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है. कई बार आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय मन में ही रखने की कोशिश करेंगे. परिवार के लोग आपके मन की स्थिति को पूरी तरह समझ न पाएं, इसलिए संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा.

प्रेम संबंधों में दूरी या व्यस्तता का प्रभाव दिखाई दे सकता है. यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं तो अभी अंतिम निर्णय लेने की बजाय कुछ समय और देना उचित रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और अधिक सोच-विचार की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. कुछ जातकों को नींद की कमी, आंखों में थकान, पैरों में दर्द या पाचन संबंधी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है.

द्वादश भाव का चंद्रमा आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षण बढ़ाएगा. ध्यान, योग, प्राणायाम और शिव मंत्र का जाप मानसिक शांति प्रदान करेगा. आज आराम और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देना आवश्यक रहेगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और गुरु गोचर से ठीक पहले का यह दिन आपके लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है. भगवान शिव की आराधना करने से मानसिक भ्रम दूर होगा और आने वाले अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी. जून का पहला दिन आपको यह सिखा रहा है कि हर बड़ी सफलता पहले मन और योजना में जन्म लेती है.

  • शुभ रंग: पीला, सुनहरा
  • शुभ अंक: 3 और 9

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को पीले पुष्प और जल अर्पित करें. “ॐ नमो भगवते रुद्राय” मंत्र का जाप करें तथा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले फल या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे भाग्य, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

मकर राशि (Capricorn) - 1 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन लाभ, नेटवर्किंग, करियर विस्तार और महत्वपूर्ण संपर्कों से जुड़े संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जो आय, लाभ, मित्रों, बड़े अवसरों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर बुद्धि, निवेश, शिक्षा, संतान और रचनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि अगले ही दिन गुरु का महागोचर होने जा रहा है. ऐसे में आज कई ऐसी घटनाएं या मुलाकातें हो सकती हैं जो आने वाले महीनों में आपके लिए लाभ का मार्ग खोलें. एकादश भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि मित्रों, वरिष्ठों और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि पिछले कुछ समय से कोई योजना अटकी हुई थी तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश, महत्वपूर्ण मीटिंग या नई शुरुआत से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त आर्थिक और करियर संबंधी निर्णयों के लिए विशेष शुभ माना जाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से यह दिन पूरे जून महीने की मजबूत शुरुआत करा सकता है. एकादश भाव में स्थित चंद्रमा आय और लाभ के अवसर बढ़ा रहा है. व्यापारियों को नए ग्राहक, नए अनुबंध या पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आज उसकी दिशा स्पष्ट होती दिखाई दे सकती है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आपकी रुचि बढ़ सकती है. पंचम भाव का सूर्य निवेश और वित्तीय निर्णयों को सक्रिय कर रहा है. हालांकि सट्टा या अत्यधिक जोखिम लेने की बजाय योजनाबद्ध निवेश अधिक लाभकारी रहेगा. शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिल सकते हैं.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में दिन अत्यंत सकारात्मक संकेत दे रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों, बड़े क्लाइंट या प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क मजबूत हो सकते हैं. आपकी मेहनत और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आ सकता है.

जो लोग प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कॉर्पोरेट, प्रशासन, इंजीनियरिंग, वित्त, मीडिया और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. किसी मित्र या रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं की चर्चा हो सकती है और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, वे भविष्य की दिशा पर विचार कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग आर्थिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. एकादश भाव का चंद्रमा मानसिक उत्साह और सकारात्मक सोच बढ़ा रहा है. हालांकि काम की अधिकता के कारण थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. कुछ जातकों को घुटनों, जोड़ों या मांसपेशियों में हल्की परेशानी भी महसूस हो सकती है.

मानसिक रूप से आप भविष्य को लेकर आशावादी रहेंगे. ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या आपको अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और लाभ भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए विशेष शुभ संकेत दे रहा है. भगवान शिव की आराधना करने से आर्थिक लाभ, करियर प्रगति और महत्वपूर्ण संपर्कों से मिलने वाले अवसरों में वृद्धि हो सकती है. जून का पहला दिन आपको यह संदेश दे रहा है कि सही लोगों के साथ जुड़ाव ही आने वाले समय की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है.

  • शुभ रंग: नीला, गहरा हरा
  • शुभ अंक: 8 और 4

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को जल, बेलपत्र और काले तिल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता, पानी या शीतल पेय का दान करें. इससे आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

कुंभ राशि (Aquarius) - 1 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान और भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहा है, जो करियर, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सार्वजनिक छवि को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर घर, संपत्ति, माता और मानसिक स्थिरता से जुड़े मामलों को प्रभावित कर रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि अगले ही दिन गुरु का महागोचर होने जा रहा है. ऐसे में आज का दिन करियर और पेशेवर जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की भूमिका तैयार कर सकता है. दशम भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों, क्लाइंट्स और प्रभावशाली लोगों की नजर बनी रह सकती है. कई कुंभ राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगा कि अब समय केवल मेहनत करने का नहीं बल्कि अपनी पहचान स्थापित करने का है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नई नौकरी, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या बड़े निवेश से बचना उचित रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त करियर, व्यवसाय और प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष शुभ माना गया है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. दशम भाव का चंद्रमा और चतुर्थ भाव का सूर्य मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि करियर से जुड़े निर्णयों का सीधा प्रभाव आपकी आय पर पड़ सकता है. व्यापारियों को किसी बड़े ग्राहक, संस्थान या कॉर्पोरेट समूह के साथ बातचीत में सफलता मिल सकती है.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आपकी रुचि बढ़ सकती है. विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरसंचार और नवाचार से जुड़े सेक्टरों में अवसर दिखाई दे सकते हैं. हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय डेटा और रिसर्च पर भरोसा करना अधिक लाभकारी रहेगा.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन को केंद्र में ला रहा है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपके प्रदर्शन की चर्चा भी हो सकती है. कुछ जातकों को नई जिम्मेदारी, नई टीम या नेतृत्व की भूमिका मिलने के संकेत हैं.

जो लोग नौकरी परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर दिखाई दे सकते हैं. कॉर्पोरेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, प्रशासन, स्टार्टअप, शोध और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. विद्यार्थियों को भी करियर संबंधी दिशा स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

चतुर्थ भाव का सूर्य परिवार और घर से जुड़े विषयों को महत्वपूर्ण बना रहा है. घर में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है. माता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा.

प्रेम संबंधों में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. व्यस्तता के कारण प्रियजनों को समय कम मिल सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. शाम का समय रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. कुछ जातकों को गर्दन, पीठ, रक्तचाप या तनाव से जुड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. पर्याप्त आराम और जल सेवन आवश्यक रहेगा.

मानसिक रूप से आप महत्वाकांक्षी और लक्ष्य केंद्रित रहेंगे. हालांकि लगातार काम के कारण भावनात्मक थकान से बचने के लिए ध्यान और विश्राम जरूरी होगा.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और दशम भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए विशेष शुभ माना जा सकता है. भगवान शिव की आराधना से करियर में आ रही बाधाएं कम हो सकती हैं और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. जून का पहला दिन आपके लिए यह संदेश लेकर आया है कि आने वाले समय में आपकी पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

  • शुभ रंग: आसमानी, इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 4 और 8

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा पानी या फल दान करें. इससे करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

मीन राशि (Pisces) - 1 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए जून 2026 का पहला दिन भाग्य, धर्म, करियर विस्तार और जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के संकेत लेकर आया है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 बजे तक प्रभावी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:09 बजे तक सक्रिय रहेगा, जबकि सुबह 6:18 बजे तक सिद्ध योग और उसके बाद साध्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्राओं और गुरु कृपा को सक्रिय कर रहा है. वहीं आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित होकर साहस, संचार, नेटवर्किंग और निर्णय क्षमता को मजबूत बना रहे हैं.

जून का पहला दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि अगले ही दिन आपके राशि स्वामी गुरु का आपकी राशि से पंचम भाव कर्क में महागोचर होने जा रहा है. यह गोचर 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तनों में से एक माना जा रहा है. ऐसे में आज का दिन आपको संकेत दे सकता है कि आने वाले महीनों में करियर, शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में कौन-सी नई संभावनाएं खुलने वाली हैं. नवम भाव का चंद्रमा भाग्य का सहयोग बढ़ा रहा है और कई रुके हुए कार्यों में अचानक गति देखने को मिल सकती है.

आज का राहुकाल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नई यात्रा, नया निवेश, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या बड़े निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं 11:51 बजे से 12:46 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त करियर, व्यापार और धार्मिक कार्यों के लिए विशेष शुभ माना गया है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टि से दिन आशाजनक दिखाई दे रहा है. नवम भाव का चंद्रमा भाग्य के माध्यम से लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति, गुरु, सलाहकार या प्रभावशाली संपर्क के माध्यम से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है. यदि आप व्यापार करते हैं तो लंबी दूरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शिक्षा, धार्मिक सेवाओं, मीडिया या कंसल्टिंग से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं.

जून के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आपकी रुचि बढ़ सकती है. हालांकि अत्यधिक जोखिम लेने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. विदेशी निवेश, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े लोगों को भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं. कोई पुराना निवेश भी लाभ देने की दिशा में बढ़ सकता है.

करियर, नौकरी एवं शिक्षा (Career, Job & Education)

करियर के क्षेत्र में आज भाग्य और प्रयास दोनों का सहयोग प्राप्त होगा. तृतीय भाव का सूर्य आपकी प्रस्तुति क्षमता, आत्मविश्वास और नेटवर्किंग कौशल को मजबूत बना रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और आपके सुझावों को गंभीरता से सुना जा सकता है.

जो लोग नौकरी परिवर्तन, प्रमोशन या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेखन, कंसल्टिंग और शोध कार्य से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

नवम भाव का चंद्रमा परिवार में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण बना सकता है. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन जीवन की दिशा तय करने में मदद करेगा. घर में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है.

प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाएगा. शाम का समय प्रियजनों के साथ सुखद व्यतीत होगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा मानसिक आशावाद और सकारात्मक सोच बढ़ा रहा है. हालांकि यात्रा, भागदौड़ या अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. कुछ जातकों को कमर, जांघों या पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं.

मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक शांत और प्रेरित महसूस करेंगे. ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेंगी.

शिव कृपा का विशेष संकेत

सोमवार, सिद्ध योग और भाग्य भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा सकता है. भगवान शिव की आराधना से भाग्य, करियर और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी. जून का पहला दिन आपके लिए एक ऐसे नए अध्याय की भूमिका लिख रहा है, जिसमें गुरु का आगामी महागोचर कई रुके हुए सपनों को गति दे सकता है.

  • शुभ रंग: पीला, हल्का सुनहरा
  • शुभ अंक: 3 और 7

आज का विशेष उपाय: प्रातःकाल भगवान शिव को जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” के साथ “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या धार्मिक स्थल पर पीले फल अथवा चने का दान करें. इससे भाग्य, शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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