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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 9 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा शनिवार, पार्टनर के साथ विवाद से बिगड़ सकता है वीकेंड

Aaj ka Mithun Rashifal 9 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा शनिवार, पार्टनर के साथ विवाद से बिगड़ सकता है वीकेंड

Gemini Horoscope 9 May 2026: मिथुन राशि मार्केट की गलतफहमी से व्यापार धीमा रहेगा. ऑफिस में गुप्त षड्यंत्र व गॉसिप से बचें. जानिए मिथुन राशि के लिए शनिवार का दिन सेहत और करियर के लिए कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 May 2026 03:10 AM (IST)
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  • पारिवारिक मामले और गुप्त शत्रु मानसिक शांति भंग कर सकते हैं।
  • आर्थिक रूप से सतर्क रहें, बड़े निवेश टालना ही बेहतर।
  • कार्यक्षेत्र में गुप्त षड्यंत्र, सीनियर्स से मतभेद की संभावना।
  • स्वास्थ्य में तनाव से मांसपेशियों में खिंचाव, नसों में दर्द।
  • छात्रों को मानसिक तनाव, एकाग्रता में कमी महसूस होगी।

Aaj ka Mithun Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको कदम-कदम पर सावधानी बरतनी होगी.

जटिल पारिवारिक मामले और गुप्त शत्रु आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" का है. मार्केट को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे व्यापार की गति धीमी रहेगी. आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े कार्यों में अनचाही देरी हो सकती है. आज बड़े निवेश या नई डील को टालना ही बेहतर है. कैश फ्लो में उतार-चढ़ाव रहने से मन थोड़ा विचलित रह सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं. ऑफिस में आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रचे जा सकते हैं. आपकी पीठ पीछे होने वाली गॉसिप आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी. सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके सुझावों को नजरअंदाज किया जा सकता है. धैर्य रखें और अपनी कार्यकुशलता से जवाब दें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर घर के जटिल मामलों को सुलझाने में कठिनाई आएगी. इस शनिवार लाइफ पार्टनर के साथ घूमने की प्लानिंग किसी छोटे विवाद की भेंट चढ़ सकती है, जिससे आपसी संबंधों में कड़वाहट आने की आशंका है. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें और अनावश्यक बहस को तूल न दें.

विद्यार्थी और खिलाड़ी (Students & Players)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह वीकेंड काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. मानसिक तनाव के कारण एकाग्रता में कमी महसूस होगी. वांछित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन याद रखें कि यह केवल एक अस्थायी दौर है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

काम के बोझ और तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव और नसों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है. यह स्थिति आपके वीकेंड के आराम को खराब कर सकती है. भारी सामान उठाने से बचें और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त विश्राम करें.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा का प्रतीक, लेकिन सावधानी के साथ प्रयोग करें)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले तिल का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज मिथुन राशि के जातकों को कदम-कदम पर सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक मामले और गुप्त शत्रु मानसिक शांति भंग कर सकते हैं.

आज मिथुन राशि का व्यापार और वित्त कैसा रहेगा?

आर्थिक रूप से आज का दिन सतर्कता भरा है. मार्केट की गलतफहमी व्यापार धीमा कर सकती है, और बड़े निवेश टालना बेहतर है.

नौकरी और करियर के लिहाज से आज मिथुन राशि के लिए क्या सलाह है?

कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, ऑफिस में षड्यंत्र और गॉसिप से छवि को नुकसान पहुँच सकता है. धैर्य रखें और अपनी कार्यकुशलता से जवाब दें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या सुझाव है?

पारिवारिक मामलों को सुलझाने में कठिनाई आएगी, और लाइफ पार्टनर के साथ छोटे विवाद की आशंका है. लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें.

आज मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है?

काम के बोझ और तनाव से मांसपेशियों में खिंचाव और नसों में दर्द बढ़ सकता है. भारी सामान उठाने से बचें और पर्याप्त विश्राम करें.

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