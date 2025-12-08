हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Gemini Rashifal (8 December 2025): मिथुन राशि निवेश में सावधानी रखें, आज समझदारी से लिया गया फैसला लाभ देगा!

Today Mithun Horoscope 8 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 08 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 8 December 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने के कारण पैसे का निवेश सोच-समझकर करें.

किसी भी नए फाइनेंशियल निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. वर्कस्पेस पर बेवजह तनाव लेने से बचें और पेचीदा कार्यों को पहले निपटाने की कोशिश करें. यदि संभव न हो तो उन्हें कल के लिए टालना बेहतर रहेगा.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में आज बार-बार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी. काम के बदले मिलने वाले मुनाफे पर विशेष ध्यान दें. ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आपने पहले रियल एस्टेट या किसी अन्य सेक्टर में निवेश किया था, तो आज उसका अच्छा लाभ मिलने के योग हैं.

नौकरी राशिफल:

नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. आपके काम की सराहना होगी और किसी खुशखबरी जैसे प्रमोशन या इन्क्रीमेंट के संकेत मिल सकते हैं. बॉस के साथ तालमेल बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में माँ या माँ तुल्य महिला को कोई उपहार देने से उनका आशीर्वाद लाभकारी रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है. अटके हुए कार्य पूरे होंगे. न्यू जनरेशन को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों से मिलने-जुलने का अवसर मिलेगा. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र में सहयोग मिलेगा.

हेल्थ राशिफल:

ड्राइविंग करते समय खास सतर्क रहें और दोस्तों के साथ किसी प्रकार का रेसिंग या कंपटीशन न करें, वरना चोट लग सकती है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: माता या माता तुल्य महिला का आशीर्वाद लें और उन्हें कोई उपयोगी उपहार दें.

FAQs

Q1: क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

A1: जी हां, लेकिन बहुत सोच-समझकर. जोखिम वाले निवेश से बचें.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A2: जी हां, आपके काम की सराहना होगी और सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
