Mithun Rashifal 7 November 2025: मिथुन राशि विदेशी संपर्कों से नुकसान की आशंका, भावनाओं पर नियंत्रण और सतर्कता जरूरी
Today Gemini Horoscope 7 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ी सावधानी और संयम की मांग करता है. चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विदेशी संपर्क या दूरस्थ कारोबार से हानि की संभावना है. ग्रहों की स्थिति फिलहाल अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी नए निवेश या बड़े निर्णय से बचना उचित रहेगा.
धन राशिफल:
धन की स्थिति में थोड़ी अस्थिरता रहेगी. बिजनेस में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितनी उम्मीद थी. किसी पुराने लेन-देन में देरी हो सकती है. विदेश से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट आर्थिक नुकसान दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों को कानूनी या प्रशासनिक मामलों से सावधान रहना होगा. किसी तरह का नोटिस या चेतावनी मिल सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज़ व्यवस्थित रखें. साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है, वरना मतभेद बढ़ सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर अपोजिट जेंडर के साथ व्यवहार में संयम रखें. किसी तरह की गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी प्रतिभा और मेहनत को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें.
लव और फैमिली राशिफल:
दांपत्य जीवन में मानसिक तनाव रह सकता है. अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और खुलकर बात करें. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य होगी.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग को अपने दस्तावेज़ और महत्वपूर्ण कागज़ात सावधानी से संभालकर रखने चाहिए. विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए ध्यान और योग करना लाभदायक रहेगा, इससे एकाग्रता और मानसिक शांति दोनों बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है. नींद की कमी या चिंता के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: हरा (Green)
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
