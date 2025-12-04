Aaj Ka Gemini Rashifal (4 December 2025): मिथुन राशि चन्द्रमा का 12वें भाव में होने से, दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण!
Today Mithun Horoscope 4 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 4 December 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा चुनौतियों भरा हो सकता है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.
कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें, क्योंकि आज आपको नए कार्यों के अलावा दूसरी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.
बिजनेस राशिफल:
ग्रह गोचर बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय स्थिति कमजोर पड़ सकती है. यदि कोई नई डील या अनुबंध करने जा रहे हैं, तो हर पहलू को बारीकी से जांचने के बाद ही निर्णय लें. जल्दबाजी या बिना सोच-समझकर किया गया निवेश आर्थिक नुकसान दे सकता है.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर कामकाज को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है. किसी नकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए दूसरों की बातों में न आएं. अपनी मेहनत, क्षमता और विवेक पर भरोसा रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें. जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद करने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पार्टनर से सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को इधर-उधर की बातों में समय बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि यह समय करियर निर्माण का है.
हेल्थ राशिफल:
बदलते मौसम का खास ध्यान रखें. सर्दी-जुकाम या थकान जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और हनुमान जी के मंदिर में गुड़ का दान करें.
FAQs
Q1: क्या आज व्यवसाय में निवेश करना सही रहेगा?
A1: नहीं, आज निवेश से नुकसान की आशंका है. सोच-समझकर निर्णय लें.
Q2: क्या नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी?
A2: जी हां, आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें मेहनत बढ़ेगी.
Q3: क्या आज खर्च अधिक रहेगा?
A3: चन्द्रमा 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालकर चलें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
