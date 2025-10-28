Aaj Ka Mithun Rashifal (29 October 2025): जल्दबाज़ी से बचें, गलतियों से कार्य दोबारा करना पड़ सकता है, पढ़ें मिथुन राशि
Today Gemini Horoscope 29 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2025 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संयम और सतर्कता से भरा रहेगा. चंद्रमा अष्टम भाव (8th हाउस) में स्थित हैं, जिससे अचानक परिवर्तन या तनावपूर्ण परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं.
ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने की संभावना है. धैर्य और संयम से काम लें, क्योंकि जल्दबाजी से लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. आज आपको आत्मसंयम और शांतिपूर्ण व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है.
व्यवसाय राशिफल:
व्यवसाय के क्षेत्र में दिन अनुकूल नहीं रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी भी नए समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी बातों की जांच अवश्य करें. प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें, वे आपकी छोटी-सी गलती का लाभ उठा सकते हैं. फिलहाल निवेश और नए प्रयोगों से बचें.
नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में सतर्क रहने की आवश्यकता है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए विरोधी आपकी गलतियों को उजागर करने का प्रयास कर सकते हैं. कार्यस्थल पर जल्दबाजी से निर्णय न लें, अन्यथा काम दोबारा करना पड़ सकता है. आज अनुशासन और शांत व्यवहार ही आपकी ढाल बनेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है. बोलचाल में कटुता से बचें, वरना जीवनसाथी या परिजन आहत हो सकते हैं. रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए संवाद और समझ जरूरी है. आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें और परिवार में किसी भी वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें.
वित्तीय राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. धन हानि या अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. लेन-देन में सतर्क रहें और उधार देने से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल:
तनाव के चलते सिरदर्द या नींद की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. स्वयं को नकारात्मक सोच से दूर रखें.
भाग्यशाली अंक: 7
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL