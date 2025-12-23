Aaj Ka Mithun Rashifal 23 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिसके कारण दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ससुराल पक्ष से कोई अशुभ या चिंता देने वाली सूचना मिल सकती है, जिससे मन व्यथित रहेगा. सामाजिक स्तर पर चल रही राजनीतिक या सामाजिक खींचतान आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता की मांग करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आलस्य नुकसानदेह साबित हो सकता है. आपके कॉम्पिटिटर सक्रिय हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर फैसले में सावधानी रखें. कागजी काम और लेन-देन में विशेष ध्यान दें.
जॉब राशिफल
कार्यस्थल पर विरोधियों की नजर आप पर बनी रहेगी, इसलिए किसी भी तरह की गलती करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कोवर्कर्स से चुनौतियां मिल सकती हैं, जिन्हें अपनी सूझबूझ और धैर्य से सुलझाना होगा. मेहनत से पीछे न हटें, यही आगे चलकर आपकी पहचान बनेगी.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. जोखिम भरे निवेश से बचें और धन से जुड़े मामलों में गोपनीयता बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सभी के साथ विनम्रता से पेश आएं, तभी रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में शब्दों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो छोटी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है.
हेल्थ राशिफल
अधिक भागदौड़ और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. आराम और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें.
युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
युवाओं को नशे से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए और गलत संगति का त्याग करना जरूरी है. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को अपने क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निरंतर अभ्यास जरूरी है. स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान सतर्क रहें, चोट लगने की आशंका है.
- भाग्यशाली अंक: 4
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: आज गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में नया फैसला लेना सही है?
नहीं, आज बड़े फैसलों से बचना बेहतर रहेगा.
Q2. रिश्तों में तनाव से कैसे बचें?
बोलचाल में संयम और धैर्य रखें.
Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी जरूरी है?
अधिक थकान से बचें और नियमित आराम करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.