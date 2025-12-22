हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Gemini Rashifal (22 December 2025): मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से रहें सावधान!

Aaj Ka Gemini Rashifal (22 December 2025): मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से रहें सावधान!

Today Mithun Horoscope 22 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Dec 2025 03:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 22 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 8वें भाव में स्थित होने से आज का दिन मानसिक दबाव और घरेलू उलझनों वाला रह सकता है.

कुछ मामलों में चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाती महसूस होंगी, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार जरूरी है.

बिजनेस राशिफल:

धन से जुड़ी परेशानियों के कारण बिजनेस में रुकावट आ सकती है, जिससे आपका फोकस भटक सकता है. हालांकि घबराने से हालात और बिगड़ेंगे. बिजनेसमैन को आज लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है, इसलिए धैर्य और निरंतरता ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर वर्कलोड को लेकर मानसिक तनाव बढ़ सकता है. दिन की शुरुआत में ही काम को टालने की आदत से बचें, क्योंकि आपके हर कदम पर विरोधियों की नजर रहेगी.

लापरवाही सीधे आपकी छवि पर असर डाल सकती है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र:

सोशल लेवल पर खर्च और बजट का बैलेंस बिगड़ सकता है. दिखावे या अनावश्यक खर्च से दूरी बनाकर रखें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार के किसी कार्यक्रम में कोई अपना ही परेशानी खड़ी कर सकता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ भी विवाद की स्थिति बन सकती है.

बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहना ही समझदारी होगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

घरेलू कलह का असर स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर पड़ सकता है और कंसंट्रेशन टूटेगा. पढ़ाई से जुड़ा कोई जरूरी फैसला आज टालना बेहतर रहेगा. न्यू जनरेशन को भी भावनाओं में बहने से बचना चाहिए.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक तनाव के कारण थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है. नींद और दिनचर्या को नजरअंदाज करना नुकसानदेह रहेगा.

लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 3

FAQs

Q1: क्या आज का दिन आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा?
A1: हां, खर्च और पैसों को लेकर सावधानी जरूरी है.

Q2: नौकरी में किन बातों से बचना चाहिए?
A2: काम टालने और लापरवाही से, क्योंकि विरोधी सक्रिय रहेंगे.

Q3: रिश्तों में तनाव क्यों बढ़ सकता है?
A3: घरेलू और मानसिक दबाव के कारण गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Dec 2025 03:15 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
Embed widget