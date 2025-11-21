Aaj Ka Mithun Rashifal: दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम में मिलेगी जीत, पढ़िए 21 नवंबर 2025 का मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 21 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन संघर्षों से राहत दिलाने वाला साबित होगा. चन्द्रमा छठे भाव में होने से ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा तथा स्थिति आपके पक्ष में बनेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में मनोबल बढ़ेगा और निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी.
मिथुन व्यवसाय राशिफल
चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से बिजनेस में किए गए बदलाव सफल होंगे. आप नई रणनीतियाँ अपनाने के साथ अपने नेटवर्क को भी मज़बूत बना पाएंगे. मार्केट में आपकी पकड़ बढ़ेगी और नए संपर्क आगे चलकर लाभ देंगे.
मिथुन नौकरी राशिफल
वर्कप्लेस पर कभी वर्कलोड बढ़ेगा, कभी कम होगा. यह उतार-चढ़ाव चलता रहेगा. इसके बीच आप अपने काम में सुधार ला पाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज रिज़ल्ट या फीडबैक की चिंता छोड़कर स्मार्ट और निर्धारित दिशा में काम करते रहना चाहिए.
मिथुन परिवार और लव राशिफल
परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ में आज का समय अच्छा है. आप अपने पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताएँगे और आपसी समझ और करीब आएगी.
सोशल लेवल पर राजनीतिक चर्चाओं से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी, वरना बिना वजह तनाव खड़ा हो सकता है.
मिथुन युवा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत रहेगी, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे. पराक्रम योग आपके भीतर प्रतियोगिता की भावना बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे. हर काम नियम और साफ़-सुथरे तरीके से ही करें.
मिथुन हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट या किसी शारीरिक गतिविधि को शामिल करें ताकि स्टैमिना और फोकस दोनों बने रहें.
- भाग्यशाली रंग: क्रीम
- भाग्यशाली अंक: 5
- अशुभ अंक: 7
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL