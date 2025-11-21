हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal: दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम में मिलेगी जीत, पढ़िए 21 नवंबर 2025 का मिथुन राशिफल

Aaj Ka Mithun Rashifal: दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम में मिलेगी जीत, पढ़िए 21 नवंबर 2025 का मिथुन राशिफल

Today Gemini Horoscope 21 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन संघर्षों से राहत दिलाने वाला साबित होगा. चन्द्रमा छठे भाव में होने से ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा तथा स्थिति आपके पक्ष में बनेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में मनोबल बढ़ेगा और निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी.

मिथुन व्यवसाय राशिफल

चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से बिजनेस में किए गए बदलाव सफल होंगे. आप नई रणनीतियाँ अपनाने के साथ अपने नेटवर्क को भी मज़बूत बना पाएंगे. मार्केट में आपकी पकड़ बढ़ेगी और नए संपर्क आगे चलकर लाभ देंगे.

मिथुन नौकरी राशिफल

वर्कप्लेस पर कभी वर्कलोड बढ़ेगा, कभी कम होगा. यह उतार-चढ़ाव चलता रहेगा. इसके बीच आप अपने काम में सुधार ला पाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज रिज़ल्ट या फीडबैक की चिंता छोड़कर स्मार्ट और निर्धारित दिशा में काम करते रहना चाहिए.

मिथुन परिवार और लव राशिफल

परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ में आज का समय अच्छा है. आप अपने पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताएँगे और आपसी समझ और करीब आएगी.

सोशल लेवल पर राजनीतिक चर्चाओं से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी, वरना बिना वजह तनाव खड़ा हो सकता है.

मिथुन युवा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत रहेगी, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे. पराक्रम योग आपके भीतर प्रतियोगिता की भावना बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे. हर काम नियम और साफ़-सुथरे तरीके से ही करें.

मिथुन हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट या किसी शारीरिक गतिविधि को शामिल करें ताकि स्टैमिना और फोकस दोनों बने रहें.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
21 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
Embed widget