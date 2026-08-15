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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal Today 15 August 2026: अपनी ही राशि में चंद्र, हर काम में सिद्धि!, कन्या राशि का जानें करियर व लव राशिफल!

Kanya Rashifal Today 15 August 2026: अपनी ही राशि में चंद्र, हर काम में सिद्धि!, कन्या राशि का जानें करियर व लव राशिफल!

Kanya Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस व हरियाली तीज का शुभ संयोग. लग्न चंद्र से बढ़ेगा प्रभाव. जानें कन्या का करियर, लव लाइफ व तीज उपाय!

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Aug 2026 06:15 AM (IST)
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कन्या राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और नए अवसरों की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ साबित होगा. आइए जानते हैं कन्या राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को सिद्ध करने और मनोकामनाएं पूरी करने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक द्वादश भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव   कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा का प्रवेश और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपके आकर्षण, कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगा. स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के विभिन्न सामाजिक व आधिकारिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी. जो लोग मीडिया, लेखन, आईटी, डेटा एनालिसिस, अकाउंट्स, शिक्षण या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा. महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में ग्राहकों की भारी चहल पहल रहेगी, जिससे खुदरा, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और उपहार कारोबारियों को शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल और संतोषजनक रहेगा. प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सूझबूझ से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. तीज पर्व और त्योहारों की खरीदारी पर कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन इससे घर परिवार में खुशहाली आएगी. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके दांपत्य और प्रेम संबंधों में नई मिठास और उत्साह घोलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहद प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े सकारात्मक प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से आपसी प्रेम व खुशहाली में वृद्धि होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को शारीरिक रूप से ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से काफी शांत व प्रसन्न महसूस करेंगे. चेहरे पर एक अलग चमक रहेगी. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

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हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.
2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.
3. दान: किसी सुहागिन महिला या छोटी कन्या को हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र या मौसमी फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, मानसिक शांति मिलेगी, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Aug 2026 06:15 AM (IST)
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