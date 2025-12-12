Aaj Ka Gemini Rashifal (12 December 2025): मिथुन राशि आर्थिक दबाव बढ़ा, पारिवारिक तनाव दे सकता है परेशानी
Today Mithun Horoscope 12 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 12 December 2025 in Hindi: आज का दिन कुछ चुनौतियों और सावधानी का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक और घरेलू मामलों में तनाव की संभावना है. बिजनेस और आर्थिक मामलों में देरी या बाधा आ सकती है, इसलिए धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है.
स्वास्थ्य राशिफल
आज स्पोर्ट्स पर्सन जॉइंट पेन या पुराने दर्द से परेशान रह सकते हैं. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज लाभकारी रहेगी. आलस्य और लापरवाही से बचें.
व्यापार/बिजनेस राशिफल
मार्केट में फंसे पैसे आने में देरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर वाद-विवाद हो सकते हैं. बिजनेस रिलेटेड ट्रिप किसी कारण से रद्द हो सकती है.
जॉब/करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आलस्य और टेक्नोलॉजी के आकर्षण से समय गंवाने से बचना होगा. एम्प्लॉइड पर्सन को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई अपना ही धोखा दे सकता है.
लव और फैमिली लाइफ राशिफल
आज पार्टनर के साथ झगड़े की संभावना है, जिससे दिन तनावपूर्ण रहेगा. परिवार में चल रहे घरेलू विवाद को लेकर चिंता बढ़ सकती है.
धन राशिफल
बिजनेस और मार्केट में देरी के कारण धन प्रवाह धीमा रहेगा. वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें और बड़े निवेश टालें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
आलस्य और लापरवाही के कारण स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को असफलता का सामना करना पड़ सकता है. समय का सही उपयोग करें और मेहनत जारी रखें.
लकी रंग: ब्राउन
लकी अंक: 4
अनलकी अंक: 1
उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में हल्का दीपक जलाएं और भगवान गणेश का स्मरण करें, इससे पारिवारिक विवाद और बाधाएं कम होंगी.
FAQs
1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस निवेश शुभ है?
आज बड़े निवेश टालें, छोटे और सुरक्षित निर्णय ही लाभ देंगे.
2. क्या पारिवारिक झगड़े का दिन तनावपूर्ण रहेगा?
हाँ, पारिवारिक विवाद और पार्टनर से मतभेद के कारण दिन तनावपूर्ण रह सकता है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
