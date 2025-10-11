Aaj Ka Mithun Rashifal (11 October): मिथुन राशि खर्चों में नियंत्रण जरूरी, नौकरी और साझेदारी में सतर्कता आवश्यक
Today Gemini Horoscope 11 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 11 October 2025 in Hindi: आज का दिन खर्चों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सतर्कता की मांग करेगा. चंद्रमा के 12वें घर में होने से आज वित्तीय योजना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च से बचें और आय एवं व्यय का संतुलन बनाए रखें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, विशेषकर वीकेंड पर. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद से मानसिक एवं शारीरिक थकान कम होगी.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आय अपेक्षित रूप से कम रह सकती है, जिससे ग्रोथ धीमी रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस मीटिंग में बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को रोकें. व्यापार में रणनीति और सोच-समझकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.
नौकरी/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के कामों में अधिकारी असंतुष्ट हो सकते हैं. कार्य समय पर पूरा करना आवश्यक है. अपने कार्यस्थल पर ईगो और गुस्से जैसी प्रवृत्तियों में नियंत्रण रखें.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
यंग जनरेशन के लिए यह दिन सतर्क रहने वाला है — सभी करीबी दोस्त भरोसेमंद नहीं हैं. संतान की कुछ गतिविधियाँ आपके लिए चिंता का कारण बन सकती हैं. घर से दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों का परिवार में तालमेल कम रहेगा.
धन राशिफल:
आज वित्तीय मामलों में योजना बनाकर ही खर्च करें. अनावश्यक व्यय से बचें और निवेश में सतर्कता रखें.
युवा एवं छात्र राशिफल:
छात्रों और युवा वर्ग को आज अपने करीबी मित्रों और सहयोगियों पर भरोसा सोच-समझकर करना होगा. प्रतियोगी गतिविधियों में धैर्य और संयम लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 4
उपाय: प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.
FAQs
प्र1. आज व्यवसाय और वित्तीय मामलों में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: पार्टनरशिप मीटिंग में बाहरी हस्तक्षेप न होने दें और व्यय पर नियंत्रण रखें.
प्र2. परिवार और संतान के मामले कैसे रहेंगे?
उत्तर: संतान की गतिविधियों पर ध्यान दें, घर से दूर पढ़ाई करने वाले छात्रों का तालमेल कम रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
