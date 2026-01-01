हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (1 January 2026): मिथुन राशि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए फोकस और धैर्य ही लाएंगे अच्छे परिणाम!

Today Mithun Horoscope 1 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 01 Jan 2026 02:23 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 1 January 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सतर्कता और विवेक से काम लेने वाला रहेगा. चंद्रमा 12वें हाउस में स्थित होने से कानूनी मामलों और लेन-देन में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं.

घर, परिवार और वर्कप्लेस पर संगठित रहने की जरूरत है. किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा करने से बचें, क्योंकि विश्वासघात की संभावना बनी हुई है. विशेषकर बिजनेसमैन, कर्मचारियों, कस्टमर या डीलर के साथ किसी भी प्रकार के सौदेबाजी में सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में इस समय किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी रिसर्च और जांच करना आवश्यक है. ड्राई फूट्स बिज़नेस या नए स्टार्टअप के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है.

मार्केट में फंसे पैसे को निकालने में कठिनाई आ सकती है. कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला रहेगा, लेकिन सावधानी और रणनीति से आप नुकसान से बच सकते हैं. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में समझौते की संभावना बनी हुई है.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है और काम में विलंब हो सकता है. सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रह सकता है. फिर भी अपने काम में पूर्ण समर्पण और मेहनत से आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नए साल के अवसरों का लाभ उठाने के लिए धैर्य बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

न्यू ईयर पार्टी या उत्सव के दौरान परिवार में किसी के साथ बहस होने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में लव लाइफ मधुर रहेगी, लेकिन वर्कलोड और व्यस्तता के कारण साथी के साथ समय बिताने में बाधा आ सकती है. विवाहित जातकों को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स और पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कलोड या अन्य जिम्मेदारियों के कारण दोस्तों या लव पार्टनर के साथ समय बिताने की योजना प्रभावित हो सकती है. धैर्य और फोकस बनाए रखने की जरूरत है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है. मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें. संतुलित आहार और नियमित आराम आपके लिए आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 6

लकी कलर: सिल्वर

अनलकी नंबर: 4

उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी प्रकार के कानूनी या निवेश के निर्णय में सावधानी बरतें. अपने परिवार और कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखें.

FAQs

Q1: क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A1: हां, लेकिन रिसर्च और सावधानी के साथ. जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है.

Q2: क्या नौकरी में कोई प्रमोशन या सराहना मिलेगी?

A2: मेहनत और समर्पण से काम में सुधार होगा, जिससे सीनियर्स की ओर से सराहना मिल सकती है.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या रहेगी?

A3: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव पर ध्यान दें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Jan 2026 02:23 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
