हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 8 November 2025: मेष राशि साहस बढ़ेगा, धन लाभ से दूर होंगी चिंताएं

Mesh Rashifal 8 November 2025: मेष राशि साहस बढ़ेगा, धन लाभ से दूर होंगी चिंताएं

Today Aries Horoscope 8 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन साहस, संवाद और समझदारी से निर्णय लेने का है. सुबह से मन कुछ उलझन में रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आने लगेंगी. परिवार व काम दोनों जगह संयम जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय न लें.

धन और व्यापार राशिफल:
व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन मध्यम लाभदायक रहेगा. डेली नीड्स या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग थोड़ी चिंता में रहेंगे, लेकिन शाम तक कुछ राहत मिलेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी शुभ समाचार की संभावना है, परंतु अपने सहयोगियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें. निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी एकाग्रता भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. बेवजह की चर्चाओं से दूरी बनाए रखें. मार्केटिंग या कम्युनिकेशन फील्ड में कार्यरत लोग नई डील या क्लाइंट से जुड़ सकते हैं.

लव और पारिवारिक जीवन:
प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आ सकता है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत होगी. पारिवारिक वातावरण में आनंद रहेगा. शाम को परिवार संग समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. किसी प्रतियोगिता या प्रस्तुति में अपेक्षित परिणाम मिलने में देर हो सकती है, पर निराश न हों. युवाओं को सामाजिक आयोजनों या विवाह समारोहों का आनंद मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
थोड़ी शारीरिक थकान या हल्की चोट लगने की संभावना है. परहेजी भोजन लें और हल्का व्यायाम करें. आज यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: आज भगवान हनुमान को लाल चोला चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें. इससे साहस और आत्मबल में वृद्धि होगी तथा सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन साहस, संवाद और समझदारी से निर्णय लेने का है. दोपहर बाद परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी. परिवार और काम दोनों जगह संयम बनाए रखें.

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा है?

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन मध्यम लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में शुभ समाचार की संभावना है, पर सहयोगियों पर ध्यान रखें. निवेश के अवसर सोच-समझकर चुनें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र पर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, पर एकाग्रता भंग हो सकती है. बेवजह की चर्चाओं से दूर रहें. मार्केटिंग या कम्युनिकेशन फील्ड वालों को नई डील मिल सकती है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या खास है?

प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आ सकता है और जीवनसाथी से भविष्य पर बातचीत होगी. पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा और शाम को परिवार संग समय बिताने से शांति मिलेगी.

आज स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव है?

थोड़ी शारीरिक थकान या हल्की चोट लगने की संभावना है. परहेजी भोजन लें, हल्का व्यायाम करें और यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget