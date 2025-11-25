हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aries Rashifal (25 November 2025): मेष राशि गजकेसरी योग से बढ़ेगा मान-सम्मान, कामकाज में मिलेगी बड़ी सफलता!

Today Aries Horoscope 25 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 25 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 25 November 2025 in Hindi: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए प्रगति और उन्नति से भरा रहेगा. चन्द्रमा का 10वें भाव में गोचर होने की वजह से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा.

आपकी पहचान बढ़ेगी और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क भी मजबूत होंगे. गण्ड और गजकेसरी योग के बनने से खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा और बिजनेस की इनकम में बढ़ोतरी होने से खुशी और आत्मविश्वास बढे़गा.

बिजनेस राशिफल:
आज व्यापारियों को आर्थिक पक्ष मजबूत महसूस होगा. नई डील्स और पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा. मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी. एक्सपेंडिचर नॉर्मल रहने से सेविंग भी बढ़ेगी.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर टीम को लीड करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. आपके आइडिया और योजनाएं तेजी से लागू होंगी जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी. सीनियर्स भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में आपकी सलाह को सम्मान मिलेगा. पार्टनर के साथ पराक्रम योग के कारण सहयोग बढ़ेगा और घरेलू कामों को दोनों मिलकर बेहतर तरीके से संभालेंगे. परिवार में सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये दिन बेहद शुभ रहेगा. आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स को समय की महत्ता समझने से नए अवसर हासिल होंगे.

हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, पर किसी भी कार्य में सुरक्षा के नियमों को अनदेखी न करें. हल्की चोट लगने की संभावना है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: आज हनुमानजी को गुड़-चना का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ मिलेगा?
A1: हां, इनकम बढ़ेगी और खर्च नियंत्रण में रहेगा.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन की संभावना है?
A2: टीम लीड करने का मौका आपका कद बढ़ाएगा, आगे प्रमोशन के संकेत मजबूत होंगे.

Q3: क्या परिवार में किसी विवाद का डर है?
A3: नहीं, आपकी सलाह से माहौल सकारात्मक रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Nov 2025 02:00 AM (IST)
