हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Horoscope 23 September: मेष राशि वालें पुरानी बीमारी से मुक्ति! बिज़नेस में तगड़ा मुनाफा, पढ़ें राशिफल

Aries Horoscope 23 September: मेष राशि वालें पुरानी बीमारी से मुक्ति! बिज़नेस में तगड़ा मुनाफा, पढ़ें राशिफल

Today Aries Horoscope 23 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Sep 2025 12:17 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 23 September 2025: आज का दिन आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में रहने से पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. ग्रहों के शुभ योग के प्रभाव से कामकाज में रुकावटें दूर होंगी और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. पुराने रोगों से सुधार मिलेगा. हालांकि खानपान में अनियमितता पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है, इसलिए तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें.

बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से अचानक डिमांड बढ़ने से मुनाफा होगा. नया कॉन्ट्रैक्ट या डील आपके हाथ लग सकती है. लेकिन प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें और अपने व्यापारिक रहस्य साझा न करें.

लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी से बातचीत में मधुरता बनाए रखें, वरना छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ शॉपिंग या घूमने की योजना बन सकती है.

धन राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अचानक लाभ या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. नए स्रोतों से भी आय की संभावना है.

जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी और वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी. कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है.

युवा राशिफल: युवा वर्ग का सभी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक – 2
शुभ रंग – क्रीम
उपाय – आज देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और माता के मंदिर में दीपक जलाएं, सफलता मिलेगी.

FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज नए निवेश और व्यापारिक निर्णय लाभदायक रहेंगे.

Q2. क्या नौकरी बदलने का विचार सही है?
हाँ, समय आपके पक्ष में है, अवसर मिलते ही सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Sep 2025 12:17 AM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Aries Horoscope Today Horoscope Today  Horoscope Today
और पढ़ें
Embed widget