Aries Horoscope 23 September: मेष राशि वालें पुरानी बीमारी से मुक्ति! बिज़नेस में तगड़ा मुनाफा, पढ़ें राशिफल
Today Aries Horoscope 23 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 23 September 2025: आज का दिन आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में रहने से पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. ग्रहों के शुभ योग के प्रभाव से कामकाज में रुकावटें दूर होंगी और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. पुराने रोगों से सुधार मिलेगा. हालांकि खानपान में अनियमितता पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है, इसलिए तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से अचानक डिमांड बढ़ने से मुनाफा होगा. नया कॉन्ट्रैक्ट या डील आपके हाथ लग सकती है. लेकिन प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें और अपने व्यापारिक रहस्य साझा न करें.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी से बातचीत में मधुरता बनाए रखें, वरना छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ शॉपिंग या घूमने की योजना बन सकती है.
धन राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अचानक लाभ या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. नए स्रोतों से भी आय की संभावना है.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी और वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी. कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है.
युवा राशिफल: युवा वर्ग का सभी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे.
शुभ अंक – 2
शुभ रंग – क्रीम
उपाय – आज देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और माता के मंदिर में दीपक जलाएं, सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज नए निवेश और व्यापारिक निर्णय लाभदायक रहेंगे.
Q2. क्या नौकरी बदलने का विचार सही है?
हाँ, समय आपके पक्ष में है, अवसर मिलते ही सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
