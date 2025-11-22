Aaj Ka Mesh Rashifal (22 November 2025): मेष राशि कार्यस्थल पर तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं
Today Aries Horoscope 22 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 22 November 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और धैर्य की मांग करेगा. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण घर और परिवार से जुड़े जटिल मामलों में तनाव महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ अनुकूल न रहने के कारण मन विचलित रहेगा और काम में एकाग्रता की कमी रहेगी.
हेल्थ राशिफल
आज थकान, तनाव, एलर्जी और सिरदर्द जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. मानसिक रूप से भी बेचैनी अनुभव हो सकती है. पुरानी एलर्जी या साइनस की दिक्कत है तो विशेष ध्यान रखें. नियमित पानी पिएँ, तला-भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. आराम और पर्याप्त नींद जरूरी है.
बिज़नेस / जॉब
बिज़नेस में प्रगति और विस्तार की सोच उत्पन्न होगी, लेकिन वर्तमान समय जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है. निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें. लंबी दूरी की यात्रा अकेले करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में मामूली विवाद भी बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें और राजनीति या गुटबाज़ी से दूर रहें.
लव और फैमिली
पार्टनर के प्रति मन में गलतफ़हमी या शंका पैदा हो सकती है, जिसे बढ़ावा देने से संबंध कमजोर हो सकते हैं. परिवार में विशेषकर पिता के साथ नियमों या निर्णयों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आज शांत और विनम्र रहकर संवाद करना ही उचित रहेगा.
युवा और छात्र
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. भय या नकारात्मक सोच से दूर रहें और लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें. युवाओं को ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो ऊर्जा कमजोर करते हैं.
धन राशिफल
धन संबंधी मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. उधार लेना या देना नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी निवेश, सौदे या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट संतुलित रखें.
भाग्यशाली रंग — लाल
भाग्यशाली अंक — 5
अनलक्की अंक — 9
आज का उपाय
- हनुमान जी को गुड़ और चने अर्पित करें.
- शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएँ और मंगल ग्रह से संबंधित कष्ट कम करने की प्रार्थना करें.
- पिता या घर के बड़े सदस्यों के प्रति आदर और विनम्रता बनाए रखें.
FAQs
Q1: क्या आज बिज़नेस में विस्तार करना उचित रहेगा?
फिलहाल नहीं, बिना पूरी स्थिति समझे कोई बड़ा कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है.
Q2: क्या आज वर्कप्लेस पर विवाद की संभावना है?
हाँ, इसलिए बातचीत में संयम रखना और अनावश्यक बहस से दूर रहना जरूरी है.
