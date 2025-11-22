हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mesh Rashifal (22 November 2025): मेष राशि कार्यस्थल पर तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं

Aaj Ka Mesh Rashifal (22 November 2025): मेष राशि कार्यस्थल पर तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं

Today Aries Horoscope 22 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 02:22 AM (IST)
Aries Horoscope 22 November 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और धैर्य की मांग करेगा. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण घर और परिवार से जुड़े जटिल मामलों में तनाव महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ अनुकूल न रहने के कारण मन विचलित रहेगा और काम में एकाग्रता की कमी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

आज थकान, तनाव, एलर्जी और सिरदर्द जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. मानसिक रूप से भी बेचैनी अनुभव हो सकती है. पुरानी एलर्जी या साइनस की दिक्कत है तो विशेष ध्यान रखें. नियमित पानी पिएँ, तला-भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. आराम और पर्याप्त नींद जरूरी है.

बिज़नेस / जॉब

बिज़नेस में प्रगति और विस्तार की सोच उत्पन्न होगी, लेकिन वर्तमान समय जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है. निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें. लंबी दूरी की यात्रा अकेले करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में मामूली विवाद भी बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें और राजनीति या गुटबाज़ी से दूर रहें.

लव और फैमिली

पार्टनर के प्रति मन में गलतफ़हमी या शंका पैदा हो सकती है, जिसे बढ़ावा देने से संबंध कमजोर हो सकते हैं. परिवार में विशेषकर पिता के साथ नियमों या निर्णयों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आज शांत और विनम्र रहकर संवाद करना ही उचित रहेगा.

युवा और छात्र

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. भय या नकारात्मक सोच से दूर रहें और लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें. युवाओं को ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो ऊर्जा कमजोर करते हैं.

धन राशिफल

धन संबंधी मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. उधार लेना या देना नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी निवेश, सौदे या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट संतुलित रखें.

भाग्यशाली रंग — लाल

भाग्यशाली अंक — 5

अनलक्की अंक — 9

आज का उपाय

  • हनुमान जी को गुड़ और चने अर्पित करें.
  • शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएँ और मंगल ग्रह से संबंधित कष्ट कम करने की प्रार्थना करें.
  • पिता या घर के बड़े सदस्यों के प्रति आदर और विनम्रता बनाए रखें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में विस्तार करना उचित रहेगा?
फिलहाल नहीं, बिना पूरी स्थिति समझे कोई बड़ा कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है.

Q2: क्या आज वर्कप्लेस पर विवाद की संभावना है?
हाँ, इसलिए बातचीत में संयम रखना और अनावश्यक बहस से दूर रहना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Nov 2025 02:22 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
Embed widget