Aaj Ka Mesh Rashifal (18 November 2025): मेष राशि बिज़नेस पार्टनर के साथ अहम मीटिंग, स्टूडेंट्स सुबह की पढ़ाई से लाभ पाएंगे
Today Aries Horoscope 18 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 18 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा सप्तम भाव में रहकर साझेदारी, रिश्तों और संवाद को सक्रिय बनाएंगे. वाशी, आनन्दादि, सुनफा और पराक्रम योग का प्रभाव आपको कार्यों में आत्मविश्वास और प्रगति दिलाएगा. सीनियर्स की सलाह मानना और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले साथी व परिवार की राय लेना लाभदायक रहेगा.
बिज़नेस / करियर:
बिज़नेस पार्टनर के साथ अहम मीटिंग होने की पूरी संभावना है और यह आपके लिए सकारात्मक दिशा में मोड़ ला सकती है. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्य में पूरी ईमानदारी रखनी होगी, सीनियर की किसी भी सलाह को अनदेखा न करें. पराक्रम योग आपको नेटवर्किंग और प्रोफेशनल इमेज मजबूत करने में सहायता करेगा.
लव और फैमिली:
परिवार के किसी सदस्य की नाराज़गी दूर करने का अच्छा दिन है, उन्हें समय दें और संभव हो तो छोटा सा उपहार भेंट करें. दांपत्य जीवन में चन्द्रमा का प्रभाव आपसी संवाद को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर करने के लिए आज खुलकर बातचीत करें.
धन राशिफल:
व्यापार या नौकरी से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आज किए गए प्रयास जल्द फायदा देंगे. किन्तु अनावश्यक खर्चों से बचें, अन्यथा बैलेंस बिगड़ सकता है.
स्वास्थ्य:
एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठकर काम न करें, टांगे फैलाकर खड़े होने, स्ट्रेचिंग करने और हल्की वॉक से पैरों में दर्द या सूजन की समस्या से राहत मिलेगी.
युवा एवं विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सुबह उठकर पढ़ाई करने से अधिक लाभ मिलेगा. युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति आज पूरी एकाग्रता बनाए रखें.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 7
उपाय:
- शाम को पीले फूलों के साथ विष्णु भगवान को जल अर्पित करें.
- किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करें, ग्रह शांति मिलेगी.
FAQs:
Q1: क्या आज पार्टनरशिप में काम शुरू करना ठीक रहेगा?
हाँ, शनिदेव और चन्द्रमा के सहयोग से साझेदारी संबंधी निर्णय अनुकूल रहेंगे.
Q2: क्या आज करियर बदलने के लिए शुभ है?
आज निर्णय की नींव रख सकते हैं, लेकिन फाइनल स्टेप कुछ दिनों बाद लें, विचार और तैयारी बढ़िया परिणाम देंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
