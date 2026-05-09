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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 9 May 2026: मीन राशि वालों को पदोन्नति का मिलेगा संकेत, बड़े भाई से मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Meen Rashifal 9 May 2026: मीन राशि वालों को पदोन्नति का मिलेगा संकेत, बड़े भाई से मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Pisces Horoscope 9 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन बंपर लाभ और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का है. जानिए मीन राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 May 2026 03:55 AM (IST)
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  • बड़े भाई से खुशखबरी, परिवार संग समय बीतना खुशियाँ देगा।

Aaj ka Meen Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए "लाभ और विजय" लेकर आया है. आज का दिन आपके वित्तीय और पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन की वापसी" का है. बाजार में लंबे समय से फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी बिजनेस लिक्विडिटी में सुधार होगा और पेमेंट से जुड़ी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी. कानूनी मोर्चे पर भी आज आपको बड़ी जीत हासिल हो सकती है; कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों का निपटारा आपके पक्ष में होने की पूरी संभावना है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. जो लोग काफी समय से पदोन्नति (Promotion) की राह देख रहे थे, उन्हें आज मैनेजमेंट की ओर से कोई शुभ संकेत या आधिकारिक पुष्टिकरण मिल सकता है. संतान के करियर में आ रही बाधाएं भी आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षकों और माता-पिता के भरपूर सहयोग का है. आपकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा प्रदान करेगा. विशेष टिप: अपनी सफलता और एकाग्रता के लिए आज बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें.

परिवार और खुशियाँ (Family & Happiness)

11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से खुशखबरी दिला सकता है. ऑफिस से फ्री होकर शाम का समय घर वालों के साथ बिताना सुखद रहेगा. किसी सरप्राइज विजिट या लंबी वीडियो कॉल की योजना आपकी मानसिक शांति और खुशी को दोगुना कर देगी. परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और माहौल उत्सव जैसा रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी?

आज धन की वापसी के प्रबल योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे बिजनेस लिक्विडिटी में सुधार होगा.

मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी और करियर के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं?

कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिलेंगी. पदोन्नति की राह देख रहे लोगों को शुभ संकेत मिल सकते हैं, और संतान के करियर की बाधाएं भी समाप्त होंगी.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों को शिक्षकों और माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. उनकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन उन्हें सही दिशा देगा.

परिवार के सदस्यों से आज मीन राशि वालों को कैसी खुशखबरी मिल सकती है?

11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से खुशखबरी दिला सकता है. शाम का समय परिवार के साथ बिताना सुखद रहेगा और माहौल उत्सव जैसा रहेगा.

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