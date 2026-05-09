आज धन की वापसी के प्रबल योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे बिजनेस लिक्विडिटी में सुधार होगा.
Aaj Ka Meen Rashifal 9 May 2026: मीन राशि वालों को पदोन्नति का मिलेगा संकेत, बड़े भाई से मिलेगी बड़ी खुशखबरी
Pisces Horoscope 9 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन बंपर लाभ और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का है. जानिए मीन राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है?
- बड़े भाई से खुशखबरी, परिवार संग समय बीतना खुशियाँ देगा।
Aaj ka Meen Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए "लाभ और विजय" लेकर आया है. आज का दिन आपके वित्तीय और पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है.
व्यापार और वित्त (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन की वापसी" का है. बाजार में लंबे समय से फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी बिजनेस लिक्विडिटी में सुधार होगा और पेमेंट से जुड़ी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी. कानूनी मोर्चे पर भी आज आपको बड़ी जीत हासिल हो सकती है; कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों का निपटारा आपके पक्ष में होने की पूरी संभावना है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. जो लोग काफी समय से पदोन्नति (Promotion) की राह देख रहे थे, उन्हें आज मैनेजमेंट की ओर से कोई शुभ संकेत या आधिकारिक पुष्टिकरण मिल सकता है. संतान के करियर में आ रही बाधाएं भी आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षकों और माता-पिता के भरपूर सहयोग का है. आपकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा प्रदान करेगा. विशेष टिप: अपनी सफलता और एकाग्रता के लिए आज बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें.
परिवार और खुशियाँ (Family & Happiness)
11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से खुशखबरी दिला सकता है. ऑफिस से फ्री होकर शाम का समय घर वालों के साथ बिताना सुखद रहेगा. किसी सरप्राइज विजिट या लंबी वीडियो कॉल की योजना आपकी मानसिक शांति और खुशी को दोगुना कर देगी. परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और माहौल उत्सव जैसा रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 3
- अशुभ अंक: 5
- आज का उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज मीन राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी?
मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी और करियर के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं?
कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिलेंगी. पदोन्नति की राह देख रहे लोगों को शुभ संकेत मिल सकते हैं, और संतान के करियर की बाधाएं भी समाप्त होंगी.
छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों को शिक्षकों और माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. उनकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन उन्हें सही दिशा देगा.
परिवार के सदस्यों से आज मीन राशि वालों को कैसी खुशखबरी मिल सकती है?
11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से खुशखबरी दिला सकता है. शाम का समय परिवार के साथ बिताना सुखद रहेगा और माहौल उत्सव जैसा रहेगा.
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