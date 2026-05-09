Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बड़े भाई से खुशखबरी, परिवार संग समय बीतना खुशियाँ देगा।

Aaj ka Meen Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए "लाभ और विजय" लेकर आया है. आज का दिन आपके वित्तीय और पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन की वापसी" का है. बाजार में लंबे समय से फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी बिजनेस लिक्विडिटी में सुधार होगा और पेमेंट से जुड़ी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी. कानूनी मोर्चे पर भी आज आपको बड़ी जीत हासिल हो सकती है; कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों का निपटारा आपके पक्ष में होने की पूरी संभावना है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. जो लोग काफी समय से पदोन्नति (Promotion) की राह देख रहे थे, उन्हें आज मैनेजमेंट की ओर से कोई शुभ संकेत या आधिकारिक पुष्टिकरण मिल सकता है. संतान के करियर में आ रही बाधाएं भी आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षकों और माता-पिता के भरपूर सहयोग का है. आपकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा प्रदान करेगा. विशेष टिप: अपनी सफलता और एकाग्रता के लिए आज बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें.

परिवार और खुशियाँ (Family & Happiness)

11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से खुशखबरी दिला सकता है. ऑफिस से फ्री होकर शाम का समय घर वालों के साथ बिताना सुखद रहेगा. किसी सरप्राइज विजिट या लंबी वीडियो कॉल की योजना आपकी मानसिक शांति और खुशी को दोगुना कर देगी. परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और माहौल उत्सव जैसा रहेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक)

स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

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