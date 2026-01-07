हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (7 January 2026): मीन राशि को नौकरी और बिजनेस में बड़ा ऑफर, सेहत और प्रेम जीवन बेहतर

Aaj Ka Pisces Rashifal (7 January 2026): मीन राशि को नौकरी और बिजनेस में बड़ा ऑफर, सेहत और प्रेम जीवन बेहतर

Today Pisces Horoscope 7 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 7 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए बीते कुछ समय से चला आ रहा शारीरिक और मानसिक तनाव धीरे-धीरे दूर होने लगेगा. आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में सुधार आएगा, खासकर यदि आप नियमित दवा, योग या सही दिनचर्या का पालन कर रहे हैं.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सकारात्मक है. आप अपनी बौद्धिक क्षमता और समझदारी से ऑफिस में सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहेंगे. आपके काम की सराहना हो सकती है और सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे. ऑफिस से जुड़ी यात्रा भी लाभदायक रहेगी, क्योंकि इस दौरान नए कॉन्टेक्ट बनेंगे जो भविष्य में नए अवसर दिला सकते हैं.

बिजनेस

मेडिकल, सर्जिकल और फार्मा से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. नए ऑर्डर मिलने से रुकी हुई परेशानियां दूर होंगी और कैश फ्लो बेहतर होगा. हालांकि आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए. दिमाग से काम लेंगे तो लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे और लाभ अधिक मिलेगा.

फाइनेंस

बिजनेस से आय में सुधार के संकेत हैं. नए ऑर्डर और नए संपर्कों से भविष्य की कमाई भी मजबूत होगी. फिलहाल खर्चों पर नजर रखना जरूरी है ताकि लाभ का पूरा फायदा मिल सके.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या कहीं समय बिताने की योजना बन सकती है. इससे रिश्तों में ताजगी और मजबूती आएगी. घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी

स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. जिनका झुकाव पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर है, उन्हें आज अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

पर्सनालिटी और आत्मविकास

युवा वर्ग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए किसी काउंसलर या गाइड की मदद ले सकता है. साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

विशेष अवसर

जो लोग लेखन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है. यह आपके करियर को नई दिशा दे सकता है.

  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: लाल

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में कोई बड़ा फायदा होगा?

A1: हां, मेहनत और रणनीति से आज कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे कदम से बचें.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन या सराहना के योग हैं?

A2: हां, कार्य में लगन और सही योजना से वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
और पढ़ें
