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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन

Vrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन

Vrishchik Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका धन! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:43 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, ऊर्जा व छोटे भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से सावन का पहला दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपार सफलता लेकर आया है. देश-विदेश के बड़े बिजनेसमैन के साथ आज आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी, जिससे बिजनेस विस्तार (Business Expansion) के नए रास्ते खुलेंगे. आयुष्मान योग बनने से बाजार में लंबे समय से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यापारियों को लंबे समय से चली आ रही किसी मानसिक चिंता और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स और जूनियर कर्मचारी आपकी छत्रछाया में काम करना पसंद करेंगे, जिससे ऑफिस पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगी. जो लोग किसी दूसरी कंपनी में जॉब स्विच (Job Switch) करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज मनचाहे सैलरी पैकेज के साथ डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन का काम में मन लगेगा और काम में बेहतरीन लाभ मिलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में आज सकारात्मकता रहेगी. किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आने से आपकी विचारधारा में बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बदलाव आएगा. हालांकि, जीवनसाथी (Life Partner) के साथ थोड़ा सामंजस्य और तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि छोटी-छोटी बातों पर मतभेद न हों.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है. छात्र अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करने में सक्षम होंगे. एकाग्रता बढ़ने से कठिन विषयों को समझना भी आसान हो जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा देखने को मिलेगी. नियमित योग और सावन के पहले दिन शिव पूजा से मानसिक शांति बनी रहेगी.

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक: 6
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन और गुरुवार के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को क्या बड़ी सफलता मिलेगी?
Ans. देश-विदेश के बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग्स सफल रहेंगी और आयुष्मान योग से रुका हुआ अटका धन वापस मिलेगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के जॉब चेंज करने वाले लोगों के लिए क्या शुभ खबर है?
Ans. लंबे समय से जॉब स्विच का प्रयास कर रहे लोगों को आज मनचाहे पैकेज के साथ डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल सकता है.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. किसी धार्मिक व्यक्ति के संपर्क से विचार सकारात्मक होंगे, हालांकि जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
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