Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, ऊर्जा व छोटे भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से सावन का पहला दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपार सफलता लेकर आया है. देश-विदेश के बड़े बिजनेसमैन के साथ आज आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी, जिससे बिजनेस विस्तार (Business Expansion) के नए रास्ते खुलेंगे. आयुष्मान योग बनने से बाजार में लंबे समय से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यापारियों को लंबे समय से चली आ रही किसी मानसिक चिंता और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स और जूनियर कर्मचारी आपकी छत्रछाया में काम करना पसंद करेंगे, जिससे ऑफिस पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगी. जो लोग किसी दूसरी कंपनी में जॉब स्विच (Job Switch) करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज मनचाहे सैलरी पैकेज के साथ डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन का काम में मन लगेगा और काम में बेहतरीन लाभ मिलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में आज सकारात्मकता रहेगी. किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आने से आपकी विचारधारा में बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बदलाव आएगा. हालांकि, जीवनसाथी (Life Partner) के साथ थोड़ा सामंजस्य और तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि छोटी-छोटी बातों पर मतभेद न हों.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है. छात्र अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करने में सक्षम होंगे. एकाग्रता बढ़ने से कठिन विषयों को समझना भी आसान हो जाएगा.

तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा देखने को मिलेगी. नियमित योग और सावन के पहले दिन शिव पूजा से मानसिक शांति बनी रहेगी.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक: 6

6 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन और गुरुवार के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को क्या बड़ी सफलता मिलेगी?

Ans. देश-विदेश के बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग्स सफल रहेंगी और आयुष्मान योग से रुका हुआ अटका धन वापस मिलेगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के जॉब चेंज करने वाले लोगों के लिए क्या शुभ खबर है?

Ans. लंबे समय से जॉब स्विच का प्रयास कर रहे लोगों को आज मनचाहे पैकेज के साथ डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल सकता है.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

Ans. किसी धार्मिक व्यक्ति के संपर्क से विचार सकारात्मक होंगे, हालांकि जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा.

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