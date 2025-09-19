हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pisces Horoscope 20 September 2025: मीन राशि वालों के लिए कर्ज से छुटकारा और परिवार के साथ सुखद समय, व्यापार में नई पहल

Pisces Horoscope 20 September 2025: मीन राशि वालों के लिए कर्ज से छुटकारा और परिवार के साथ सुखद समय, व्यापार में नई पहल

Today Pisces Horoscope 20 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Sep 2025 11:33 PM (IST)

Aaj Ka Meen Rashifal 20 September 2025: मीन राशि चन्द्रमा 6th हाउस में होने से आज कर्ज और लंबित वित्तीय दायित्वों से राहत मिलेगी. भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा और आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन यदि आप किसी नई योजना या एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नवरात्र के समय इसे शुरू करना अधिक शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा. हल्की थकान या मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें.

व्यवसाय और धन: व्यावसायिक पहलुओं को सुधारने और बढ़त बनाने के कई अवसर सामने आएंगे. मेहनत और योजनाबद्ध प्रयास आपको लाभ देंगे. बुधादित्य योग के प्रभाव से वर्कस्पेस में अचानक कोई सकारात्मक बदलाव वर्किंग वुमन के पक्ष में हो सकता है. पार्टनर्स और सहकर्मी आपके काम और सुझाव से प्रभावित होंगे.

नौकरी और करियर: कार्यस्थल पर आपकी वाणी और व्यवहार सहकर्मियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. वर्किंग वुमन अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में सफलता प्राप्त करेंगी. प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी की तलाश में लगे स्टूडेंट्स को लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है. आपकी मेहनत निश्चित रूप से परिणाम लाएगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन: परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिले तो इसे हाथ से न जाने दें. हंस-मजाक और संवाद के माध्यम से घर का वातावरण सुखद और आनंदमय बनाएँ. प्रेम संबंधों में सामंजस्य और नजदीकियां बनी रहेंगी.

सद्भाव और दान: जरूरतमंदों को भोजन या धन का दान करने से आपका पुण्य बढ़ेगा. आज आप उदारता से खर्च करेंगे, लेकिन विवेकपूर्ण रहें.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा
उपाय: गरीब या जरूरतमंद को खाने-पीने का दान करें, विशेषकर शनिवार को.

FAQs:
Q1: क्या पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा?
A1: हाँ, प्रयास और योजना से लाभ मिलने के अच्छे योग हैं.

Q2: स्टूडेंट्स को नौकरी की तलाश में क्या करना चाहिए?
A2: लगातार प्रयास जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Sep 2025 11:33 PM (IST)
