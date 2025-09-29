Aaj Ka Makar Rashifal 29 September 2025: मकर राशि खर्चे बढ़ेंगे, बिजनेस में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है
Today Capricorn Horoscope 29 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में रहेंगे, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. इसलिए खर्चों को नियंत्रित करने की प्लानिंग करना जरूरी होगा. व्यवसाय में थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम से आप परिस्थितियों को काफी हद तक अनुकूल बना पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत के मामले में लापरवाही न करें. मीठी चीजों के सेवन से बचना होगा वरना सेहत बिगड़ सकती है. आलस्य आपके स्वास्थ्य और काम दोनों पर असर डाल सकता है. योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज दिन को बेहतर बनाएगी.
व्यापार राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में आज कोई भी धन का लेनदेन करने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है. बिजनेस की तरक्की फिलहाल रुकी रहेगी, हालांकि आप परिश्रम से धीरे-धीरे स्थिति सुधार लेंगे.
लव और पारिवारिक जीवन: परिवार में कार्यव्यस्तता के कारण बच्चों पर ध्यान कम रहेगा. आपको अपने बच्चों की संगत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. वैवाहिक जीवन में संयम और धैर्य की जरूरत है.
नौकरी राशिफल: वर्किंग वुमन को ऑफिस में प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. यदि योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो बनते कार्य बिगड़ सकते हैं. कार्यस्थल पर अनुशासन और समय-प्रबंधन सफलता की कुंजी है.
धन राशिफल: आज धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. निवेश और लेनदेन टालें. खर्च अधिक होंगे लेकिन यदि आप प्लानिंग करेंगे तो स्थिति को नियंत्रण में रख पाएंगे.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को चिंता और बुरी संगत से दूर रहना होगा. सही मार्गदर्शन और आत्मअनुशासन ही सफलता का मार्ग है.
शुभ अंक : 5
शुभ रंग : हरा
उपाय : आज हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज मकर राशि के जातक नया निवेश कर सकते हैं?
नहीं, पार्टनरशिप या निवेश से जुड़े कार्यों को टालना ही उचित रहेगा.
Q2: क्या वर्किंग वुमन के लिए दिन कठिन रहेगा?
हाँ, यदि ऑफिस कार्यों का प्रबंधन सही से नहीं किया तो बनते काम बिगड़ सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
