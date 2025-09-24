Capricorn Horoscope 24 September: मकर राशि वालों को पिता की सीख से लाभ, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे
Today Capricorn Horoscope 24 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 24 September 2025: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. चन्द्रमा तुला राशि में दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएँ बनेंगी. आपकी योजनाओं और मेहनत की सराहना होगी. समाज और परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. काम का बोझ और तनाव बढ़ सकता है. पीठ और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. योग और ध्यान से आराम मिलेगा.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. नए अनुबंध और डील से मुनाफा होगा. प्रबंधन और योजना बनाकर आगे बढ़ने से व्यापार में विस्तार होगा. साझेदारी से लाभ मिलेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे. करियर और व्यवसाय से अच्छी आमदनी होगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे. नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेगी.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को करियर संबंधी नई संभावनाएँ मिलेंगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता की संभावना है. आत्मविश्वास और लगन बनाए रखें.
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला और काला
उपाय: भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा?
हाँ, सीनियर की सराहना और नई जिम्मेदारी से प्रमोशन के योग हैं.
Q2. क्या आज मकर राशि वालों को व्यापार विस्तार करना चाहिए?
हाँ, नए अनुबंध और योजनाओं से व्यापार विस्तार सफल रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
