Aaj Ka Mesh Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ और कल्याणकारी महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी संकट, परिवर्तन व गूढ़ ज्ञान के स्थान वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के रहने से आपकी रहस्यमयी व गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपको सतर्कता भी रखनी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज मेष राशि के व्यापारियों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण बिजनेस डील से जुड़ी कागजी कार्रवाई (पेपर वर्क) करते समय पूरी सजगता बरतें; बिना पढ़े या समझे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, अन्यथा आप किसी बड़ी कानूनी या आर्थिक मुसीबत में फंस सकते हैं और भारी नुकसान के आसार बन सकते हैं. आज व्यापारियों को अपने बिजनेस के प्रति पूरी तरह फोकस रहकर अपनी मेहनत और परिश्रम को बढ़ाना होगा. अपने मुख्य लक्ष्यों (Targets) को प्राप्त करने पर ही ध्यान केंद्रित करें और शॉर्टकट से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. वर्कप्लेस पर आज जाने-अनजाने में कही गई आपकी कोई सही बात भी दूसरों के लिए गलत बन सकती है या उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए अपनी वाणी और कड़वे शब्दों पर पूरा कंट्रोल रखें. एंप्लॉयड पर्सन कामकाज के दौरान अपना ध्यान न भटकने दें; मन का भटकाव आज ऑफिस के कामों में बड़ी और महंगी गलतियां करा सकता है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज अपने व्यवहार और बात करने के तरीके में सुधार लाना होगा, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर की दिशा बिगाड़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज आलस्य से बचना सबसे महत्वपूर्ण है. आज के दिन आलस्य करना आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है और बना-बनाया मौका हाथ से निकल सकता है. आलस्य को दूर भगाने के लिए अपने मनपसंद और रुचिकर कार्यों को प्राथमिकता दें. कला और खेल जगत से जुड़े लोग अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संतुलित और सकारात्मक रहेगा. आज आप अपने घर और व्यापार दोनों जगह उचित सामंजस्य (Balance) बनाकर रखेंगे और अपने व्यक्तिगत कामों के लिए भी समय निकालने की पूरी कोशिश करेंगे. व्यक्तिगत व पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता लाने के प्रयास सफल होंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्नेह और आशीर्वाद से पूरे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा.

अष्टम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण आज आपको मानसिक तनाव, सिरदर्द या गुप्त शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

ब्लू (नीला) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर लाल गुलाब के फूल और मिश्री अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे और धन की वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. आज डील से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क करते समय लापरवाही न बरतें, वरना किसी बड़ी कानूनी समस्या या आर्थिक नुकसान में फंस सकते हैं.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी होगी?

Ans. वर्कप्लेस पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और काम में पूरी एकाग्रता बनाए रखें. आपकी कही गई सही बात का भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है.

Q3. आज के सर्वार्थ सिद्धि योग में मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए?

Ans. आज माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें मिश्री और लाल फूल अर्पित करें, इससे धन लाभ होगा और अष्टम चंद्रमा के दोष दूर होंगे.

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