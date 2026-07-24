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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashifal 24 July 2026: वृषभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी बिजनेस में बड़ी डील, करियर में खुलेंगे नए रास्ते

Vrishabha Rashifal 24 July 2026: वृषभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी बिजनेस में बड़ी डील, करियर में खुलेंगे नए रास्ते

Taurus Horoscope 24 July 2026: आज वृषभ राशि वालों को मिलेगा सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ, बिजनेस में फाइनल होगी बड़ी डील और करियर में मिलेंगे नए मौके. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:06 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal:  24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव) यानी साझेदारी, व्यापार व जीवनसाथी के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण वृषभ राशि वाले जातकों के व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में आज कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी उपलब्धियों भरा रहने वाला है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेसमैन के सोचे हुए सभी कार्य पूरे होने के प्रबल आसार हैं. 7वें भाव में चंद्रमा के होने से पार्टनरशिप बिजनेस में कस्टमर्स (ग्राहकों) के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे. आज बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग (व्यापारिक यात्रा) से आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है; साथ ही जिस महत्वपूर्ण डील को आप लंबे समय से फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे, आज वह डील पक्की हो जाएगी. लेनदेन के मामलों में व्यापारियों को थोड़ा उदार बनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका यह व्यवहार ग्राहकों का आपके प्रति भरोसा और साख बढ़ाएगा. वीकेंड से ठीक पहले आज आपको दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जहां कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज करियर ग्रोथ से जुड़े कई बेहतरीन और नए मौके मिलेंगे; अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन अवसरों को कितनी समझदारी से भुनाते हैं. वर्तमान समय आपको अधिक कर्मठ और मेहनती बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके चलते वर्कप्लेस पर काफी व्यस्तता रहने के बाद भी आप अपने सारे काम समय पर निपटा लेंगे. आज यदि काम का बोझ थोड़ा अधिक हो, तो पैनिक (घबराने) होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. धैर्य के साथ काम करेंगे तो सारे काम समय पर पूरे भी होंगे और उनके शानदार परिणाम भी प्राप्त होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर प्रयोग करने का है. स्टूडेंट्स आज अपने स्टडी फील्ड या प्रोजेक्ट में कुछ नया और रचनात्मक करने के प्रयास में अनजाने में कोई गलती कर सकते हैं. इसलिए कोई भी नया प्रयोग करने से पहले अपने टीचर्स, मेंटर्स या बड़ों की सलाह जरूर ले लें, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और आध्यात्मिकता का माहौल रहेगा. आज आप अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना या पूजा-पाठ का आयोजन कर सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. दांपत्य जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए आज अपने लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण (Point of View) को समझने की बेहद आवश्यकता है; उनकी बातों को ध्यान से सुनें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत आज सामान्य रूप से बहुत अच्छी रहेगी. आप दिनभर ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक व्यस्तता के कारण शाम को पैरों में हल्की थकावट हो सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का भोजन लें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं और गुलाब का इत्र अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें; इससे व्यापार में धन वर्षा होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के व्यापारियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या लाभ होगा?

Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके अटके हुए सारे काम पूरे होंगे, बिजनेस ट्रैवल से बड़ा फायदा होगा और कोई नई बड़ी डील फाइनल हो जाएगी.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में काम का दबाव होने पर क्या करना चाहिए?

Ans. आज काम की अधिकता होने पर बिल्कुल भी पैनिक न हों. धैर्य और शांति से काम करने पर सारे काम समय पर पूरे होंगे और आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

Q3. आज वृषभ राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Ans. छात्रों को अपने विषय में कुछ नया प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलती होने की आशंका है; इसलिए बड़ों की सलाह जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:06 AM (IST)
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