हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Libra Rashifal (7 January 2026): तुला राशि को आय में बढ़ोतरी, एग्जाम में सफलता और रिश्तों में मजबूती

Aaj Ka Libra Rashifal (7 January 2026): तुला राशि को आय में बढ़ोतरी, एग्जाम में सफलता और रिश्तों में मजबूती

Today Libra Horoscope 7 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Libra Rashifal 7 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में स्थित है, जिससे आय, लाभ और बड़े भाई या वरिष्ठों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. आयुष्मान योग बनने से आपके प्रयासों में तेजी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग और टीमवर्क का है. ऑफिस में कोवर्कर के साथ प्रेमपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही लोग आपके काम आएंगे. समय पर अपने सभी कार्य पूरे करने की कोशिश करें, क्योंकि आसपास के लोगों के बदलते व्यवहार से आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं. धैर्य और प्रोफेशनल एप्रोच बनाए रखें.

बिजनेस

बिजनेस के लिहाज से दिन काफी अच्छा है. नए और पुराने दोनों तरह के आउटलेट से मेहनत और स्मार्ट वर्क के जरिए अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना है. खासतौर पर एग्रीकल्चर मशीनरी या खेती से जुड़े उपकरणों का कारोबार करने वालों के पास मौसम के अनुसार डिमांड बढ़ सकती है, जिससे बिक्री में तेजी आएगी.

फाइनेंस

आज आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना है. समझदारी से निवेश और खर्चों का संतुलन बनाए रखने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लाइफ पार्टनर को पर्याप्त समय देना जरूरी है, इससे रिश्ते में नई ऊर्जा और समझ बढ़ेगी. माता-पिता का सानिध्य और आशीर्वाद आपके लिए मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाएगा. अगर दूर रहते हैं तो उनसे फोन पर बात जरूर करें.

शिक्षा और विद्यार्थी

कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट खुशखबरी ला सकता है. जो छात्र किसी लक्ष्य को साधकर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उससे जुड़ी सफलता का संकेत मिल सकता है.

स्वास्थ्य

ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आज लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है. बाकी सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी थकान से बचने के लिए आराम जरूरी है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन
  • अनलक्ष्यांक: 4

FAQs:

Q1: क्या आज व्यवसाय में नई डील्स या समझौते संभव हैं?

A1: जी हाँ, मेहनत और सही रणनीति से नए प्रोजेक्ट या डील्स में सफलता मिलेगी.

Q2: नौकरी में मेरी मेहनत की सराहना होगी क्या?

A2: हाँ, प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी.

Q3: स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?

A3: मानसिक तनाव और थकान से बचें, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
5 की हत्या, घरों में आगजनी... बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ी हिंसा की घटनाएं
5 की हत्या, घरों में आगजनी... बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के के खिलाफ बढ़ी हिंसा की घटनाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
5 की हत्या, घरों में आगजनी... बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ी हिंसा की घटनाएं
5 की हत्या, घरों में आगजनी... बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के के खिलाफ बढ़ी हिंसा की घटनाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget