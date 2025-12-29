Aaj Ka Tula Rashifal 29 December 2025 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला प्रभाव लेकर आएगा. चन्द्रमा का आपकी कुंडली के सातवें भाव (7th हाउस) में गोचर वैवाहिक और साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी की मांग करता है.

पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी और संवाद से स्थिति संभाली जा सकती है. आज आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने और समय प्रबंधन में अपनी दक्षता साबित करेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के क्षेत्र में आज आप प्लानिंग और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. बिजनेस को सुव्यवस्थित करने की आपकी कला सराहनीय रहेगी. पारिवारिक या पुस्तैनी व्यवसाय में नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का विचार बन सकता है, जिससे भविष्य में लाभ के योग बनेंगे. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें. सामाजिक और राजनीतिक संपर्क आज किसी रुके हुए काम को पूरा करवाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे. वर्कप्लेस पर टारगेट पूरा करने की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकेगी. कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततः आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे. धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज खास व्यक्ति से अचानक कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में जीवनसाथी या पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा.

हालांकि दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, इसलिए अहंकार से बचें और भावनाओं को समझने की कोशिश करें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए अनुकूल रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए आज का दिन सामाजिक और भावनात्मक रूप से खास रहेगा. रात तक दोस्तों के साथ मिलने-जुलने का मौका मिलेगा और पुरानी यादें ताज़ा होंगी.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी यदि सफल होना चाहते हैं तो अपनी सोच को सीमित न रखें, माइंड को ब्रॉड करना जरूरी होगा. रचनात्मकता और अभ्यास से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. दांपत्य या कार्यस्थल की चिंताएं मन पर हावी हो सकती हैं. ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी रहेगी. यात्रा के दौरान सावधानी रखें, हालांकि आपका लकी चार्म आज आपके लिए शुभ साबित हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

अनलकी अंक: 7

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1: क्या आज दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?

A1: हल्की अनबन संभव है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर सकती है.

Q2: क्या बिजनेस में नई जिम्मेदारी देना सही रहेगा?

A2: जी हां, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

Q3: क्या नौकरी में सफलता मिलेगी?

A3: हां, मेहनत के बाद सफलता और संतोष दोनों मिलेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.