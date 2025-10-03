Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 October 2025: कुंभ राशि मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा और व्यापार में धैर्य और नवीन सोच अपनाएं, पढ़ें राशिफल
Today Aquarius Horoscope 3 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 3 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच करें. व्यवसाय में फेस्टिवल सीजन की वजह से कार्यभार बढ़ेगा. किसी कॉल को नज़रअंदाज़ न करें, क्योंकि इसी से आपको बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में दिन मिश्रित है. स्पोर्ट्स पर्सन को मस्कुलर पेन के कारण अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ सकती है. तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज करें. खानपान में लापरवाही न बरतें.
व्यापार/बिज़नेस राशिफल: बिजनेस पार्टनरशिप में चुनौतियाँ आएंगी. विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी. धैर्य रखें, समस्याओं का हल जल्द ही मिलेगा. फेस्टिवल सीजन का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के साथ सक्रियता बनाए रखें.
नौकरी/करियर राशिफल: वर्किंग वुमन को वर्कस्पेस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, जिससे तनाव रहेगा. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास में रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, वरना गलतियाँ हो सकती हैं. सीनियर्स की सलाह मानना आपके लिए लाभकारी होगा.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल: घर-परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है. आज आपके लिए परिवार और काम के बीच अच्छा संतुलन बनाना चुनौती रहेगा. जीवनसाथी के साथ संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करते समय शांत रहें.
धन राशिफल: फेस्टिवल सीजन में धन की आवक होगी, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे. निवेश सोच-समझकर करें.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को गलत संगत और बेड एक्टिविटी से दूर रहना होगा. सही दिशा में की गई मेहनत से ही भविष्य उज्ज्वल बनेगा.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: पर्पल
- अशुभ अंक: 2
- उपाय: भगवान शनि को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.
FAQs
Q1. क्या बिजनेस पार्टनरशिप में समस्याएं बढ़ेंगी?
A1. हाँ, लेकिन नई रणनीति और धैर्य से इन्हें हल किया जा सकता है.
Q2. क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन ठीक है?
A2. नहीं, मस्कुलर पेन के चलते प्रैक्टिस बाधित हो सकती है, आराम ज़रूरी है.
