Aquarius Horoscope 23 September: कुंभ राशि वालें यात्रा में सावधानी बरतें! सरकारी काम बिगड़ सकते हैं और रिश्तों में विवाद तय, पढ़ें राशिफल
Today Aquarius Horoscope 23 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के आठवें भाव में रहने से यात्रा और नए कार्यों में सावधानी बरतें. दिन तनावपूर्ण रहेगा और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नए बिजनेस आइडिया या जोखिम लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए योजनाओं को टालना बेहतर रहेगा.
हेल्थ राशिफल: शारीरिक और भावनात्मक तनाव अधिक रहेगा. थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भारी या अस्वस्थ भोजन से बचें.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारी लेन-देन में सतर्क रहें. पैसों के बड़े लेन-देन में गलती होने की संभावना है. जोखिम लेने से बचें और पुराने मामलों को सही तरीके से संभालें. प्रशासनिक और सरकारी कामकाज में असफलता के योग हैं.
लव और फैमिली राशिफल: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है. अनबन को बढ़ने न दें और समझदारी से बातचीत करें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें.
धन राशिफल: आज खर्च अधिक रहेंगे. आवश्यकताओं पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्च से बचें. वित्तीय मामलों में सावधानी रखें.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोग कार्य में तनाव और दबाव महसूस करेंगे. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ विवाद से बचें.
युवा और शिक्षा राशिफल: कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र दूसरों की सफलता देखकर मानसिक दबाव या डिप्रेशन में रह सकते हैं. स्वयं पर भरोसा बनाए रखें और मेहनत जारी रखें.
शुभ अंक – 1
शुभ रंग – पिंक
उपाय – आज हनुमान जी को सिंदूर और चने का दान करें, मानसिक और आर्थिक बाधाओं से राहत मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज नई यात्रा करनी चाहिए?
नहीं, यात्रा करते समय सावधानी रखें और अनावश्यक यात्रा टालें.
Q2. क्या परिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?
हाँ, विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से समाधान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
