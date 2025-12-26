स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है. मानसिक तनाव के साथ शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. सिर दर्द, पेट संबंधी परेशानी या नींद की कमी हो सकती है. आज भारी भोजन से बचें और ज्यादा पानी पिएं. योग, ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन को आज विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. स्टाफ या कर्मचारियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग न करें, वरना बात इज्जत पर आ सकती है. यदि कोई सरकारी काम, टैक्स, लाइसेंस या पेपरवर्क पेंडिंग है तो उसे समय रहते पूरा करा लें, अन्यथा भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है. आज कोई भी फैसला गुस्से में न लें.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में लापरवाही से बचना चाहिए. बॉस आपके काम पर खास नजर रख सकते हैं. ऑफिस का काम छोड़कर किसी और चीज में उलझना नुकसानदायक हो सकता है. आज पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्य पूरे करें, नहीं तो आपकी छवि पर असर पड़ सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक रूप से आज दिन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. निवेश या उधार से बचना बेहतर रहेगा. यदि कोई सरकारी भुगतान या जुर्माना लंबित है तो उसे जल्द निपटा देना ही समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

चन्द्रमा-राहु के कारण परिवार में किसी से अनचाहा मनमुटाव हो सकता है. लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है. आज बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

न्यू जनरेशन को आज अपनी प्रतिभा और क्षमता को छिपाने के बजाय खुलकर दिखाना चाहिए. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार न आने से निराशा हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है. मेहनत जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी.

शिक्षा राशिफल

पढ़ाई में आज मन थोड़ा भटका रह सकता है. रिजल्ट या भविष्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है. समय का सही उपयोग करें और कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक: 5

लकी रंग: क्रीम

अनलकी अंक: 7

आज का उपाय

आज शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से राहत मिलेगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए दिन तनावपूर्ण रहेगा?

हाँ, चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से मानसिक और पारिवारिक तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य जरूरी है.

प्रश्न 2. क्या आज ऑफिस में सावधानी रखनी चाहिए?

बिल्कुल, आज लापरवाही या गुस्से से बॉस और सीनियर्स नाराज हो सकते हैं.

प्रश्न 3. क्या आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना सही है?

नहीं, आज निवेश और उधार से बचना ही बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.